Legendary Entertainment ha reso disponibili una prima immagine ufficiale, un primo poster e una nuova sinossi ufficiale di The Toxic Avenger, remake del cult della Troma che vede Peter Dinklage nei panni del protagonista Winston Gooze e Kevin Bacon in quelli dell’antagonista principale.

The Toxic Avenger – Trama e cast

La trama ufficiale: Basato sull’omonimo classico cult del 1984. Ambientato in un mondo immaginario, segue Winston, un debole stereotipato che lavora come custode al centro benessere Garb-X quando gli viene diagnosticata una malattia terminale che può essere curata solo con un trattamento costoso che il suo datore di lavoro avido e assetato di potere si rifiuta di pagare. Dopo aver deciso di prendere in mano la situazione e derubare la sua azienda, Winston cade in una vasca di rifiuti tossici e si trasforma in un mostro deforme che si propone di fare del bene e vendicarsi di tutte le persone che gli hanno fatto un torto.

La sinossi ufficiale spiega che il film è una “nuova rivisitazione del classico di Lloyd Kaufman” e viene spiegato che “Mentre il film originale (che è stato presentato per la prima volta nel 1984 – quasi 40 anni fa!) seguiva il destino di Melvin Ferd Junko III (Mitch Cohen), che passa da zero a eroe tossico in un caso di bullismo andato storto, la versione contemporanea di Macon Blair segue una creatura nuova di zecca orribilmente deformata di dimensioni e forza sovrumane. Peter Dinklage interpreta “il bidello oppresso Winston Gooze che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici, diventa nientemeno che The Toxic Avenger. Questa tempestiva rivisitazione punta ad esplorare temi ambientali mentre Winston si scontra con le forze malvagie dell’avidità e della corruzione per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità. Anche se questa storia esiste nei suoi propri termini, lo spirito rimane indubbiamente connesso all’originale.

Il film è interpretato anche da Kevin Bacon, Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige e Jacob Tremblay. Il cast è completato da Julian Kostov, Sarah Niles, Spencer Wilding, Jonny Coyne, Lee Eddy, David Yow, Rebecca O’Mara, Owen Davis, Brent Werzner, Atanas Srebrev, Abraham Lewis, Byron Brown, Max Kraus, JR Esposito, Nathan Cooper, Chris Sharp, Randy E. Aguebor, Margo Cargill, Ivan Rangelov, Sophia Vassili, Ev Lunning, Simon Feek , Aleksandrina Sabeva.

Curiosità sul film

Macon Blair ha esordito nel 2017 con il thriller I Don’t Feel at Home in This World Anymore vincitore del Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance poi passato direttamente su Netflix. Blair dirige il remake di The Toxic Avenger da una sua sceneggiatura basata sul film originale del 1984 di Lloyd Kaufman e Joe Ritter.

Il regista Macon Blair è anche un attore, ha recitato in Gold – La grande truffa e American Woman e reciterà anche nel suo remake nel ruolo di Dennis.

Kaufman e Herz torneranno come produttori con la Troma Entertainment, mentre Alex Garcia e Jay Ashenfelter supervisioneranno il tutto per la Legendary.

Le musiche originali del film sono dei fratelli compositori Brooke & Will Blair (The Informer – Tre secondi per sopravvivere, The Silencing – Senza voce, Black Christmas, Vampires vs. the Bronx, Sicario – Ultimo incarico). I fratelli Blair e il regista Macon Blair sono alla seconda collaborazione dopo I Don’t Feel at Home in This World Anymore.

Interviste e dichiarazioni

Peter Dinklage ha parlato del film una intervista con Empire.

È molto divertente. Volevo solo fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. Quindi perché non essere un mostro in un film esagerato e folle e perché non cantare in un altro? Questo non è un remake. Mi piacciono i film girati in modalità guerrilla. Quei film che si fanno qualunque cosa accada. che si fanno solo perché amano farloi. Alcuni di loro non sono i migliori, ma alcuni sono così divertenti. Quando rendi i film troppo puliti, puoi allontanare il pubblico. Vogliono sentire lo sporco sotto le unghie. Penso che quei film di Troma abbiano decisamente immerso il pubblico nei rifiuti tossici.

Il montatore del suono Casey Genton ha offerto una piccola anticipazione al sito /Film di ciò che vedremo nel remake.

È un film davvero divertente. Macon Blair, il regista, penso che abbia fatto davvero un buon lavoro. Tutti erano un sogno nel film. Sono così sorpreso – per me personalmente, non avevo visto l’originale ‘Toxic Avenger ” finché non ho fatto questo film. Ed è un grande classico di culto, e so che le persone ne sono davvero entusiaste. Quando l’hanno testato, i fan del film erano al settimo cielo. Penso che sia qualcosa di diverso. Stanno dando ai fan quello che vogliono, di sicuro. Non mancano – so che tutti fanno riferimento alla testa del ragazzino che viene investito e cose del genere. Penso ci fosse una versione del film che aggiungeva qualcosa, quindi hanno fatto una scena molto…non voglio rovinarla, ma sì, è stata soprannominata la scena delle ‘budella’, ed è probabilmente il modo migliore per abbinarla all’energia della ‘testa che viene investita’ che tutti stanno cercando. Quindi è in linea con quello che vogliono i fan, e penso che sia divertente.

Il franchise originale

“The Toxic Avenger” ambientato nell’immaginaria Tromaville racconta la storia di Melvin Ferd (Mitch Cohen), un ragazzo imbranato e bullizzato che lavora in un palestra. Durante uno dei consueti scherzi crudeli subiti, Melvin precipita da una finestra, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma nel supereroe mutante noto come il Vendicatore Tossico. Praticamente ignorato al momento della sua prima uscita, Il film ha attirato l’attenzione degli spettatori dopo una lunga e riuscita programmazione di mezzanotte in un cinema nel Greenwich Village alla fine del 1985 e oggi è considerato un classico di culto. Il film ha generato un franchise mediatico che include tre sequel (The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III e Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV), una produzione musicale teatrale, un videogioco e un cartone animato tv per bambini, Toxic Crusaders, al centro di un precedente tentativo di adattamento live-action da New Line Cinema mai andato in porto. originale.

The Toxic Avenger – Foto e poster