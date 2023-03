Toxic Crusaders: trailer del nuovo videogioco picchiaduro ispirato a “The Toxic Avenger”

In attesa del nuovo film di The Toxic Avenger, che vedrà protagonista Peter Dinklage nei panni dell’iconico Vendicatore tossico, arriv un primo trailer che annuncia l’uscita di un nuovo videogioco dal titolo Toxic Crusaders, trattasi di un “picchiaduro” che presenta un gameplay simile a quello del videogioco Teenage Mutant Ninja Turtles degli anni ’90 e una grafica ispirata alla omonima serie animata in onda dal 1991-1992 rivolta ai bambini, e con una tematica di fondo legata alla lotta contro l’inquinamento, rendendo Toxie e la cricca una sorta di versione “freak” di Capitan Planet e i Planeteers.

Toxic Crusaders è una produzione Retroware

“Toxic Crusaders” è prodotto da Retroware, azienda la cui mission è: “Riconquistare la magia dei retrogames”.

Siamo uno sviluppatore di videogiochi specializzato nella creazione di giochi di ispirazione retrò per console e PC moderni. Con la passione per i giochi classici dalle epoche a 8 bit e 16 bit fino ai giorni nostri, creiamo titoli basati su IP originali e proprietà con licenza degli anni ’80 e ’90. L’obiettivo della nostra azienda è offrire esperienze di gioco divertenti, stimolanti e coinvolgenti che piacciano sia ai giocatori della vecchia scuola che ai nuovi arrivati. (Aiutiamo anche i creators con fantastici merchandising e gestiamo la nostra sala giochi fisica). Il catalogo di Retroware include una gamma di titoli IP originali, come Eagle Island Twist, un roguelike generato in modalità procedural, Metroidvania e Angry Video Game Nerd 1&2 Deluxe, un platform di ispirazione retrò che celebra i giochi classici del passato. Con un impegno per la qualità, Retroware si dedica a offrire esperienze di gioco indimenticabili che catturano la magia dei giochi retrò su piattaforme moderne.

Toxic Crusaders – Il trailer di lancio

Toxic Crusaders – Trama e dettagli

“Toxic Crusaders” presenta gli eroi più in voga del 1991 che tornano per un gioco radicale e radioattivo per una nuova era, con azione fantastica, combo schiaccianti e tanti rifiuti tossici che non saprai cosa farne! Lo sviluppatore ed editore Retroware ha collaborato con Troma Entertainment per riportare in vita i Toxic Crusaders, per un nuovissimo picchiaduro tutto azione da uno a quattro giocatori. Prendi la scopa, il tutù e l’atteggiamento e preparati a ripulire le strade meschine di Tromaville, un sicario radioattivo alla volta.

Combatti attraverso sette disgustosi e vivaci livelli resi in pixel art mentre difendi Tromaville da orde di Radiation Rangers, teppisti mutanti e polli zombie. Le probabilità potrebbero essere contro di te, ma con poteri fantastici, una personalità vincente e fino a quattro giocatori dalla tua parte, i giorni dell’Impero Smogulan sono contati! Scegli tra sette personaggi giocabili, tra cui Toxie, No-Zone, Junkyard, Major Disaster e Headbanger – e, per la prima volta, gioca nei panni della fidanzata musicalmente “dotata” di Toxie, Yvonne, e della madre di tutte le madri, la signora Junko, la mamma di Toxie!

Fai un respiro profondo e tuffati in un’avventura piena di azione e giochi di parole che ti trascina scalciando e urlando attraverso il meraviglioso mondo di Troma Films! Goditi i cameo di sanguinosi classici come Class of Nuke ‘Em High, Poultrygeist: Night of the Chicken Dead e Sgt. Kabukiman NYPD – reinventato nello stile cartone animato del sabato mattina che ha reso questo franchise così indimenticabile! Quando il malvagio Dr. Killemoff attacca, solo una squadra di creature orribilmente deformi di dimensioni e forza sovrumane si frappone tra lui e i suoi piani per l’inquinamento globale: i Toxic Crusaders, l’ultima, più grande e più brutta speranza di sopravvivenza della Terra!

Il trionfante ritorno dei Toxic Crusaders, proprio quando ne avevamo più bisogno!

Picchiaduro al cardiopalma per un massimo di quattro giocatori in cooperativa locale Splendida grafica pixel art a colori

Una splendida colonna sonora che ti farà divertire come se fosse il 1992

Incredibili filmati a fumetti con le voci del TeamFourStar (DragonBall Z Abridged)

Sette personaggi giocabili, ognuno con le proprie mosse e poteri unici

Sette livelli unici che ti porteranno dalle strade di Tromaville al pianeta Smogula e oltre!

Cammei a sorpresa (uno più sorprendente dell’altro) da tutto l’universo cinematografico di Troma!

“Toxic Crusaders” sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

The Toxic Avenger – Il franchise

“The Toxic Avenger” ambientato nell’immaginaria Tromaville racconta la storia di Melvin Ferd, un ragazzo imbranato e bullizzato che lavora in un palestra. Durante uno dei consueti scherzi crudeli subiti, Melvin precipita da una finestra, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma nel supereroe mutante noto come il Vendicatore Tossico. Praticamente ignorato al momento della sua prima uscita, “The Toxic Avenger” ha attirato l’attenzione degli spettatori dopo una lunga e riuscita programmazione di mezzanotte in un cinema nel Greenwich Village alla fine del 1985 e oggi è considerato un classico di culto. Il film ha generato un franchise mediatico che include tre sequel, una produzione musicale teatrale, un videogioco, una serie a fumetti Marvel e un cartone animato tv per bambini, Toxic Crusaders, al centro di un precedente tentativo di adattamento live-action da New Line Cinema mai andato in porto.

Il reboot con protagonista Peter Dinkalge (Il trono di spade),attualmente in post-produzione, è scritto e diretto da Macon Blair, attore in Gold – La grande truffa e American Woman nonché regista del film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival, l’esordio I Don’t Feel at Home in This World Anymore. Michael Herz e Lloyd Kaufman, registi del film originale, sono a bordo come produttori del progetto. Il cast include anche Jacob Tremblay, Kevin Bacon, Elijah Wood, Jane Levy e lo stesso Macon Blair.

Fonte: Retroware