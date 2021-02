The Vault: trailer del thriller con rapina di Jaume Balagueró con Freddie Highmore

Paramount Pictures e Saban Films hanno hanno reso disponibile un trailer ufficiale americano del thriller d’azione spagnolo The Vault, una produzione iberica in originale intitolata Way Down che sembra voler sfruttare l’enorme successo della serie tv La casa di carta. Anche in questo caso c’è la minuziosa pianificazione di una rapina, ma stavolta l’obiettivo è l’edificio della Banca di Spagna che ha oltre 100 anni e custodisce nel suo caveau un leggendario tesoro perduto che una squadra di rapinatori dovrà provare a rubare in soli 105 minuti, con la finale della Coppa del Mondo che fornirà un’ottima fonte di distrazione.

Il film è interpretato dal candidato al Golden Globe Freddie Highmore noto per ruoli nelle serie tv Bates Motel e The Good Doctor, Famke Janssen meglio nota come la Jean Grey degli X-Men cinematografici, Astrid Berges-Frisbey che h interpretato La Maga nell’action-fantasy King Arthur: Il potere della spada, Sam Riley alias Fosco dei film di Maleficent e Liam Cunningham che in molti ricorderanno nei panni di Davos Seaworth nella serie tv Il Trono di spade. Il cast è completato da Jose Coronado, Luis Tosar, Axel Stein, Daniel Holguiěn, Frank Feys, Hunter Tremayne, Emilio Gutiérrez Caba e Julius Cotter.

La trama ufficiale:

Quando un ingegnere (Freddie Highmore) viene a conoscenza di una misteriosa e impenetrabile fortezza nascosta sotto la Banca di Spagna, si unisce ad un team di ladri professionisti che hanno in programma di rubare il leggendario tesoro perduto rinchiuso all’interno mentre l’intero paese è distratto dalla finale della Coppa del Mondo di Spagna. Con migliaia di tifosi che tifano per le strade e le forze di sicurezza che si avvicinano, ill team ha solo pochi minuti per portare a termine il colpo di una vita.

“The Vault” è diretto dal catalano Jaume Balagueró, regista specializzato in horror i cui crediti includono Darkness, Fragile, [Rec], Rec 2, Rec 4: Apocalypse e La settima musa. Balagueró dirige da una sceneggiatura di Rafa Martiěnez, Andreěs Koppel, Borja Glez. Santaolalla, Michel Gaztambide e Rowan Athale. “The Vault” uscirà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 26 marzo 2021.

