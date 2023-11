The Wait – La Espera: trailer e poster del folk-horror di F. Javier Gutiérrez

Dal 15 dicembre nei cinema spagnoli debutterà The Wait (La Espera), un inquietante folk-horror del regista F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, The Ring 3).

La storia ruota attorno ad una “tragedia che si svolge nell’oscura, magica e dimenticata campagna andalusa, un luogo segnato da tradizioni ancestrali”.

The Wait – Il trailer ufficiale

The Wait è stato descritto come una “lettera d’amore al genere horror/fantasy” e considerato il “film più intimo e brutale” di Gutiérrez. Il film horror “racconta la macabra discesa agli inferi di un uomo che ha subito la tragica perdita della sua famiglia”.

Nel film, “Eladio (Victor Clavijo), guardiano di una tenuta di caccia, riceve una mazzetta da un cacciatore veterano. Settimane dopo, tutta la sua vita va in pezzi. Quella che sembrava l’occasione della sua vita, si trasforma in una macabra discesa agli inferi quando scopre che la sua sfortuna potrebbe non essere del tutto casuale.

Il cast del film include anche Pedro Casablanc, Ruth Díaz, Luis Callejo, Manuel Morón, Antonio Estrada, Moisés Ruiz, Nico Montoya, José Luis Rasero.

La fotografia del film è di Miguel Ángel Mora, mentre le musiche originali sono di Zeltia Montes (Fragile equilibrio, Il silenzio della palude, Il capo perfetto)

Il film nel suo tour nel circuito dei festival ha collezionato 14 premi, tra cui il miglior regista al FilmQuest, il miglior attore allo Screamfest, il premio del pubblico al Fancine Malaga Fantasy Film Festival e il premio della critica al San Sebastian Horror Film Festival.

The Wait – Il poster ufficiale