The Walking Dead: lo spin-off cinematografico riunirà Rick e Michonne

The Walking Dead ha perso lungo la strada, si fa per dire, due pezzi da novanta del cast: il Rick Grimes di Andrew Lincoln dato per morto dopo l’esplosione di un ponte per fermare l’avanzare di una mandria di vaganti, e la Michonne di Danai Gurira che ha lasciato i suoi figli e Alexandria per ritrovare Rick che ferito è stato prelevato dall’elicottero militare della Repubblica Civica e portato in una località sconosciuta. Si fa per dire perché in realtà entrambi i personaggi seppur usciti definitivamente dalla serie tv pare che saranno riuniti grazie al primo spin-off cinematografico attualmente in sviluppo attivo.

In una recente intervista con il sito ComicBook, il responsabile dei contenuti della serie Scott Gimple ha affermato che vedremo riunita la coppia che il produttore appella scherzosamente come “Richonne”. Gimple oltre a confermare lo status del film (“Stiamo ancora lavorando al film. Sta procedendo”), ha aggiunto che gli spettatori “dovrebbero prestare attenzione al modo in cui Michonne ha lasciato la serie”, riferendosi alla “carovana di migranti in cui s’imbatte alla fine dell’episodio di uscita di Gurira”. Dopo aver scoperto le prove che Rick è sopravvissuto al ponte, Michonne aiuta una coppia di sconosciuti, Aiden (Breeda Wool) e Bailey (Andrew Bachelor), mentre si dirige a nord in cerca di risposte per riportare a casa “l’uomo coraggioso”. Gimple ha concluso: “Sta succedendo qualcosa. Sì, King Bach [Bachelor] era lì. Gli sono molto grato. Probabilmente non abbiamo nemmeno visto la sua di fine…C’era King Bach per un motivo. Ma era un gruppo piuttosto numeroso di cui faceva parte.”

La pandemia di Covid 19 ha creato scompiglio nella programmazione dei film in uscita, ma ha anche rallentato molti progetti in essere e il primo lungometraggio cinematografico di “The Walking Dead” era tra questi. Per quanto riguarda la serie tv dopo il lancio del nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond è stato annunciato che la serie principale chiuderà i battenti nel 2022 con la sua undicesima stagione.