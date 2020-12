The Walking Dead: il film con Rick Grimes confermato per il 2021

Dopo l’uscita di scena del Rick Grimes di Andrew Lincoln da The Walking Dead e l’annuncio del primo lungometraggio per il cinema ispirato alla serie tv creata dal regista Frank Darabont e basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, i fan erano in fervida attesa di aggiornamenti sullo status del film bloccato dall’insorgere dell’emergenza sanitaria globale rappresentata dal Covid-19 che ha bloccato e in taluni casi più fortunati rallentato lo sviluppo di una infinita serie di progetti in essere.

L’ultimo aggiornamento sul film di “The Walkind Dead” risale all’inizio di dicembre con il responsabile dei contenuti della serie Scott Gimple che in un’intervista ha affermato che nel film vedremo riunita la coppia Rick / Michonne che il produttore ha scherzosamente soprannominato “Richonne”.

Ora apprendiamo da un recente tweet di Rosemary Rodriguez, regista di tre episodi della serie, che l’uscita del film di “The Walking Dead” non è più qualcosa di così incerto, Rodriguez rispondendo ad una domanda posta sull’account ufficiale Twitter di “The Walking Dead”, “Cosa non vedi l’ora di fare nel 2021?”, la regista ha risposto: “Trovare Rick Grimes sul grande schermo! #TWDFamily”.

Finding Rick Grimes on the big screen! #TWDFamily ❤️ https://t.co/FA30EudDdJ — Rosemary Rodriguez (@rosemarydirects) December 28, 2020

Dopo l’uscita di scena di Rick Grimes di Andrew Lincoln, dato per morto dopo l’esplosione di un ponte per fermare l’avanzare di una mandria di vaganti, è toccato alla Michonne di Danai Gurira abbandonare la serie, con il personaggio che ha lasciato i suoi figli e Alexandria per ritrovare Rick che ferito è stato prelevato dall’elicottero militare della Repubblica Civica e portato in una località sconosciuta.

Per quanto riguarda la serie tv dopo il lancio del nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond è stato annunciato che la serie principale chiuderà i battenti nel 2022 con la sua undicesima stagione, una scelta che per sottoscritto andava fatta molto prima poiché la storia era in debito di ossigeno già da qualche stagione.

Fonte: Twitter