The Warrior – The Iron Claw: la colonna sonora del biopic sportivo con Zac Efron (Al cinema dal 1° febbraio)

Dal 1° febbraio 2024 nei cinema d’Italia con Eagle Pictures The Warrior – The Iron Claw, il biopic sportivo ambientato nel mondo del wrestling, scritto e diretto da Sean Durkin e vede protagonisti Zac Efron e Lily James.

“The Warrior – The Iron Claw” è la vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competitivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all’ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l’immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.

Le musiche originali del film sono di Richard Reed Parry alla sua terza colonna sonora dopo The Nest – L’inganno (2020). ed Eileen (2023).

Parry e il regista Sean Durkin sono alla seconda collaborazione dopo il thriller “The Nest – L’inganno”. All’inizio della produzione, Durkin ha inviato a Parry una playlist che aveva ascoltato mentre scriveva il film, incluse canzoni di Tom Petty, Blue Öyster Cult, Rush, George Harrison e Bruce Springsteen. Inizialmente, l’unica indicazione specifica che Durkin diede a Parry era che voleva che la colonna sonora includesse “grandi percussioni”. Nel suo studio, Parry iniziò a scrivere e registrare brani strumentali “power rock” che pensava si sarebbero adattati all’atmosfera del film. Tuttavia, dopo aver visto una prima versione del film e aver realizzato quanto fosse intenso, Durkin abbandonò la sua idea della “grande batteria” e Parry iniziò a comporre brani più “claustrofobici e inquietanti” con corno francese, contrabbasso e batteria orchestrale.

Parry e sua moglie, Laurel Sprengelmeyer, hanno scritto una canzone originale per il film, “Live That Way Forever”. Sebbene non fosse incluso nell’album della colonna sonora, il brano è stato comunque rilasciato digitalmente come singolo. Quando Parry e Sprengelmeyer suonarono per la prima volta la canzone per Durkin, il regista l’adorò immediatamente e riscrisse parti del film per adattarla alla sua inclusione. Nel film, la canzone è eseguita da Stanley Simons, che interpreta Mike Von Erich. La canzone viene riprodotta anche durante i titoli di coda del film.

Richard Reed Parry (nato il 4 ottobre 1977) è un polistrumentista, compositore e produttore canadese, meglio conosciuto come membro principale del gruppo indie rock degli Arcade Fire, vincitore del Grammy Award, dove suona un’ampia varietà di strumenti, spesso alternandosi tra chitarra, contrabbasso, batteria, celesta, tastiere e fisarmonica.

La colonna sonora include i brani “(Don’t Fear) The Reaper” dei Blue Öyster Cult, “Thank God I’m a Country Boy” di John Denver e “Tom Sawyer” dei Rush che è servita come musica d’ingresso del wrestler Kerry Von Erich dal 1981 al 1983.

1. The Claw (2:16)

2. The Bent Ear (1:52)

3. C’est Shiek (3:09)

4. Harley Race (1:20)

5. Update Desk (0:35)

6. The Main Event (0:45)

7. Down and Out (1:00)

8. Whippin’ Disks, Lifting Forth (3:09)

9. The Von Erich Curse (1:03)

10. The Funeral (2:33)

11. Getting in the Ring (3:01)

12. Alone in the Office (1:49)

13. Relentless Loss (2:10)

14. Sleeping at the Office (1:56)

15. Flair Fight (2:52)

16. Elemental Home (2:16)

17. Kerry and Fritz (1:20)

18. The Family Is Changing (3:12)

19. I Used to Be a Brother (2:47)

20. Emerging Heroes (4:10)

La colonna sonora di “The Warrior – The Iron Claw” è disponibile su Amazon.