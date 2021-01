The Whale: Brendan Fraser protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky

Il nuovo progetto cinematografico del regista Darren Aronofsky dal titolo The Whale ha trovato un protagonista. Il sito Deadline riporta che sarà Brendan Fraser protagonista del film prodotto da A24 che riporterà Aronofsky dietro al macchina da presa a tre anni da Madre!.

La trama del film, basata sull’omonima e acclamata opera teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter (Greater Clements), è incentrata su un recluso del peso di 272 chilogrammi, che si nasconde dal mondo e rischia la morte mangiando compulsivamente, a cui viene data un’ultima possibilità di redenzione.

La trama ufficiale del romanzo:

Acclamato per le sue caratterizzazioni gentili e complesse, le commedie coraggiose e divertenti di Samuel D. Hunter esplorano la tranquilla disperazione che attraversa molte vite americane. “La Balena” racconta la storia dell’ultima possibilità di redenzione di un recluso di oltre 270 chilogrammi, dello scoprire la bellezza nei luoghi più inaspettati quando si avvicina alla figlia che non vede da tempo e che è gravemente infelice.

Samuel D. Hunter autore del materiale originale che si occuperà anche di adattare il suo lavoro per il grande schermo.

Adattare la mia opera in una sceneggiatura è stato un vero lavoro d’amore per me. Questa storia è profondamente personale e sono molto grato che avrà la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio. Sono stato un fan di Darren da quando ho visto Requiem for a Dream quando ero una matricola del college a scrivere le mie prime opere teatrali, e sono così grato che stia portando il suo talento e la sua visione singolari in questo film.

Dopo il successo riscosso con i film del franchise La Mummia, Brendan Fraser ha recitato nell’avventura per famiglie Viaggio al centro della Terra 3D, nel fantasy Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, nel dramma Misure straordinarie e nella commedia Puzzole alla riscossa. Dal 2019 l’attore interpreta Cliff Steele / Robotman nella serie tv Doom Patrol e in questi due ultimi anni ha recitato nel thriller La rosa velenosa, nel dramma crime Line of Descent e da protagonista nel romance The Secret of Karma. Vedremo prossimamente Fraser nel crime-thriller No Sudden Move di Steven Soderbergh e nel romance fantascientifico Behind the Curtain of Night.