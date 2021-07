The Witcher: Nightmare of the Wolf – trailer italiano del film anime di Netflix

Netflix ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film spin-off anime della serie fantasy con protagonista Henry Cavill. Il franchise fantasy è basato su una serie di romanzi e racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski e si concentra su Geralt di Rivia, un cacciatori di mostri e bestie feroci con abilità sovrannaturali.

“Nightmare of the Wolf” è stato annunciato all’inizio del 2020 come uno dei due progetti spin-off in sviluppo per la serie madre. Il film anime esplorerà la storia delle origini del mentore di Geralt, Vesemir, mentre inizia il suo viaggio da stregone dopo che il misterioso Deglan lo rivendica attraverso la Legge della Sorpresa. Vasemir è un giovane strigo spavaldo che fugge da una vita di povertà per uccidere mostri in cambio di denaro. Tuttavia, quando uno strano nuovo mostro inizia a terrorizzare un regno politicamente teso, si ritrova in una spaventosa avventura che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

Netflix ha rivelato anche il cast del film che sarà guidato da Theo James nei panni di Vesemir, l’attore ha già collaborato con Netflix prestando la voce all’Hector della serie anime Castlevania. Il resto del cast include Lara Pulver (voce di Mirana in “Dota: Dragon’s Blood”) nei panni di Tetra, Graham McTavish (Dijkstra in “The Witcher”) nei panni di Deglan e Major e Mary McDonnell (Presidente Laura Roslin di “Battlestar Galactica”) come Lady Zerbst.

“The Witcher” è una serie di sei romanzi fantasy e 15 racconti scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski. La serie ruota attorno all’omonimo “strigo”, Geralt di Rivia. La saga è iniziata con un racconto breve del 1986 con cui Sapkowski ha partecipato ad un concorso indetto dalla rivista Fantastyka, segnando il suo debutto come autore. A causa della richiesta dei lettori, Sapkowski ha scritto altre 14 storie prima di iniziare una serie di romanzi nel 1994. Conosciuto come The Witcher Saga, ha scritto un libro all’anno fino alla quinta e ultima puntata nel 1999. Un romanzo prequel indipendente, Season of Storms, è stato pubblicato nel 2013. I libri sono stati tradotti in 37 lingue e hanno venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. Sono stati anche adattati in un film (The Hexer), due serie televisive (The Hexer e The Witcher), una trilogia di videogiochi (The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt), e una serie di graphic novel. I videogiochi hanno avuto ancora più successo dei libri con oltre 50 milioni di copie vendute.

“Nightmare of the Wolf” diretto da Kwang Il Han (The Boondocks, Avatar – La leggenda di Aang) e scritto da Andrzej Sapkowski (The Witcher) e Beau DeMayo (The Originals) debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix il 23 agosto.

Fonte: YouTube