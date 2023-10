Tutto quello che c’è da sapere su “There’s Something in the Barn”, la commedia horror di Magnus Martens ambientata in Norvegia.

There’s Something in the Barn: nuovo trailer della commedia horror natalizia di Magnus Martens con elfi assassini

E’ disponibile un nuovo trailer per la commedia horror natalizia intitolata There’s Something in the Barn, una commedia horror natalizia in uscita negli Stati Uniti il 10 novembre 2023. La storia è ambientata in Norvegia e ruota attorno a malvagi elfi assassini che si scatenano e iniziano a terrorizzare una famiglia!

La trama ufficiale: Una famiglia americana realizza il sogno di tornare alle proprie radici dopo aver ereditato una remota baita tra le montagne della Norvegia. Tuttavia, li aspetta una grande sorpresa. Nel fienile della casa vive un elfo dal brutto carattere. Quando la famiglia inizia a far infuriare la creatura, ne consegue una dura e sanguinosa lotta per la sopravvivenza.

Il cast del film include Amrita Acharia, Townes Bunner, Alexander Karlsen El Younoussi, Calle Hellevang Larsen, Jeppe Beck Laursen, Paul Monaghan, Kiran Shah, Martin Starr, Henriette Steenstrup, Zoe Winther-Hansen.

There’s Something in the Barn – Il nuovo trailer ufficiale

Il film è diretto Magnus Martens che ha diretto anche il thriller d’azione SAS: Red Notice con Ruby Rose e Andy Serkis e una corposa serie di episodi per serie tv di successo quali 12 Monkeys, Agents of S.H.I.E.L.D., Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Power e Luke Cage.

Magnus Martens dirige da una sceneggiatura di Aleksander Kirkwood Brown (La principessa e il gigante) e Josh Epstein (Public Schooled).

Il cast include Martin Starr, l’attore che capeggia in cima al poster del film è anche nel cast della serie tv Tulsa King con protagonista Sylvester Stallone, dove veste i panni di Lawrence “Bodhi” Geigerman, gestore di un dispensario di cannabis.

Martens parlando del film ha dichiarato:

Gli elfi del fienile sono profondamente radicati nel folklore e nella tradizione norvegese. Sono nelle nostre anime e fanno parte della nostra cultura. Fare un film su una famiglia straniera che non li capisce, poi li infastidisce da morire e poi deve combatterli, ha perfettamente senso. L’unica cosa strana è che non è mai stato fatto prima…Adoro i film di Natale tanto quanto chiunque altro e avendo due figli, li ho guardati nel corso degli anni durante le vacanze. Ma ciò che sembra mancare a tutti noi è un film che abbia un approccio nuovo, fresco e originale, senza perdere il classico spirito natalizio. Credo davvero che “There’s Something in the Barn” è ciò che le persone stanno cercando.

Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Lasse Enersen (The Misfits, Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, Omerta 6/12, Tuesday Club – Il talismano della felicità).

Il poster ufficiale