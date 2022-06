Thor: Love and Thunder – action figure Hot Toys di Chris Hemsworth con nuovo costume

Thor: Love and Thunder - tutto quello che sappiamo del Gorr di Christian Bale

Il 6 luglio i fan italiani dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) potranno godersi in sala, con maxi confezione di popcorn, bibitone ghiacciato e aria condizionata d’ordinanza, la nuova avventura del Dio del Tuono che torna in Thor: Love and Thunder, quarto film di Thor e secondo diretto da quel geniaccio comico di Taika Waititi dopo Thor: Ragnarok, che con 854 milioni di dollari incassati nel mondo ha registrato il maggior incasso dei film con protagonista il supereroe Marvel di Chris Hemsworth.

Il premio Oscar Taika Waititi oltre a dirigere, e a riprendere il ruolo del gladiatore Korg, ha scritto anche la sceneggiatura di “Thor: Love and Thunder”, stavolta in collaborazione cone Jennifer Kaytin Robinson, regista e sceneggiatrice della commedia romantica Someone Great nonché produttrice della miniserie tv Marvel Hawkeye. Oltre a Chris Hemsworth nei panni di Thor, in Thor 4 ritroveremo Tessa Thompson nei panni di Valchiria, Jaime Alexander nei panni di Sif, Natalie Portman nei panni di Jane Foster aka Mighty Thor e l’intero team dei Guardiani della Galassia.

“Thor 4” riprende qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame quando Thor si rimette in forma e si imbarca con i Guardiani della Galassia, una fase avventurosa seguita da un momento spirituale di Thor che andrà in cerca di se stesso e si allontanerà dall’azione per un momento più riflessivo/meditativo sul suo ruolo nell’universo. Purtroppo la sua ricerca interiore sarà turbata dall’avvento di Gorr (Christian Bale) e la sua missione, perseguire la brutale estinzione di tutte le divinità. Questa funesta apparizione costringerà Thor a tornare suo malgrado in azione per fermare il “Macellatore di Dei” prima che sia troppo tardi.

In una recente intervista con la rivista Total Film (via ComicBook), Taika Waititi ha parlato dei legami di “Thor 4” con l’UCM e in particolare con l’appena introdotto Multiverso: “Non abbiamo niente come [il Multiverso] in questo film. Questo è un singular-verse”.

In attesa di goderci il film in sala vi proponiamo una impressionante nuova action figure di Hot Toys ispirata a “Thor 4”, trattasi di una nuova action-doll deluxe che ritrae Chris Hemsworth di nuovo nei panni di Thor, ma con il nuovissimo costume che vedremo nel nuovo film.

Thor: Love and Thunder – action figure Hot Toys di Chris Hemsworth con nuovo costume Guarda le altre 13 fotografie →

“Non era un uomo qualunque. Era un dio”. – Korg

In attesa dell’uscita di “Thor: Love and Thunder”, Sideshow e Hot Toys sono entusiasti di presentare la versione Deluxe della nuova figure da collezione in scala 1/6 del Dio del tuono – Thor con il suo nuovo costume metallico oro e blu!

La nuovissima figura da collezione Marvel è abilmente realizzata sulla base dell’aspetto di Chris Hemsworth nei panni di Thor nel film. È dotato di una testa scolpita appositamente applicata con un effetto riflettente luminoso che ritrae Thor mentre usa il suo potere del tuono, un corpo dettagliatissimo per rappresentare il suo fisico muscoloso, un mantello di colore rosso, un’armatura dorata e blu con funzione di illuminazione a LED, illuminazione a LED dell’arma Stormbreaker, accessori assortiti effetto fulmine con effetto riflettente luminoso applicabile, e un piedistallo per la figure. Questa versione Deluxe includerà esclusivamente accessori per uno stile alternativo, come una testa con elmetto illuminata a LED, un’armatura toracica intercambiabile, un paio di braccia corazzate e accessori con effetto fulmine applicabili sull’elmetto. Inoltre, presto verrà svelato un ulteriore accessorio aggiuntivo per Thor! Quindi restate sintonizzati per quando riveleremo la sorpresa!

Questa nuova figura da collezione di Thor sarà sicuramente un’incredibile aggiunta alla tua collezione Marvel!

La figura da collezione Thor in scala 1/6 (versione Deluxe) presenta in particolare:

– Autentica e dettagliata somiglianza di Chris Hemsworth nei panni di Thor in Thor: Love and Thunder

– Una (1) testa scolpita con elmetto intercambiabile con funzione di illuminazione a LED (a batteria) ***

– Una (1) testa di Thor scolpita

– Effetto riflettente luminoso appositamente applicato per emulare Thor che usa il suo potere dei fulmini

– Espressione facciale fedele al film con texture della pelle dettagliata

– Scultura capelli lunghi castani

– Altezza circa 32 cm

– Corpo specializzato di nuova concezione con oltre 30 punti di articolazione

– Due (2) paia di braccia intercambiabili tra cui:

– Un (1) paio di braccia con giunture del gomito senza cuciture

– Un (1) paio di braccia corazzate color oro metallizzato***

– Otto (8) mani intercambiabili tra cui:

– Un (1) paio di pugni

– Un (1) paio di mani rilassanti

– Un (1) paio di mani aperte

– Una (1) coppia per impugnare le armi

– Ogni pezzo di testa scolpita è appositamente dipinto a mano

Costume:

– Un (1) mantello di colore rosso (incorporato con filo)

– Un (1) pezzo di armatura metallica color oro, blu e nero con funzione di illuminazione a LED e sei (6) pezzi di piastre circolari rimovibili (6 punti di illuminazione a LED, luce bianca, alimentazione elettrica)

– Sei (6) pezzi di accessori intercambiabili effetto fulmine di colore blu sfumato per armatura con effetto riflettente luminoso applicato in modalità speciale

– Una (1) armatura toracica metallica intercambiabile color oro, argento e blu***

– Un (1) paio di armature per avambracci in oro metallizzato, blu e nero

– Un (1) paio di pantaloni metallizzati oro, blu e neri con motivi fantasia sui lati

– Un (1) paio di stivali metallizzati oro, blu e neri

Armi:

– Una (1) Stormbreaker illuminata a LED (a batteria)

Accessori:

– Un (1) paio di accessori effetto fulmine di colore blu sfumato con effetto riflettente luminoso applicato in modo speciale (attaccabile sulla testa con elmetto)***

– Un (1) paio di accessori effetto fulmine di colore blu sfumato con un effetto riflettente luminoso applicato in modo speciale (indossabile sugli avambracci)

– Quattro (4) set di accessori effetto fulmine di colore blu sfumato Stormbreaker in diverse forme e lunghezze con un effetto riflettente luminoso appositamente applicato

– Un supporto per figure a tema con il logo del film e il nome del personaggio

– *Accessorio aggiuntivo in arrivo

*** Esclusivo per la versione Deluxe