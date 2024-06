Transformers/G.I. Joe ha trovato uno sceneggiatore, il reboot di Blade ha perso il regista

Transformers / G.I. Joe, il crossover di Paramount ha trovato uno sceneggiatore e Chris Hemsworth, meglio noto come il Thor dell’MCU e visto di recente in Furiosa: A Mad Max Saga, risulta ancora in trattative per un ruolo non specificato nel film.

Il sito The Hollywood Roporter riporta che sarà Derek Connolly a scrivere il crossover “Transformers / G.I. Joe”, mentre il regista del progetto deve ancora essere confermato ufficialmente.

Connolly è noto per aver collaborato con il regista Colin Trevorrow, nell’esordio Safety Not Guaranteed del 2012 e per il primo Jurassic World. Successivamente ha scritto i sequel Jurassic World – Il regno distrutto, Kong: Skull Island e Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

“Transformers / G.I. Joe” sarà il primo crossover live-action che porterà sul grande schermo le due iconiche linee multimediali di Hasbro. La possibilità di un crossover è stata accennata per la prima volta nel finale di Transformers – Il risveglio del 2023, uno dei migliori film del franchise. Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto e Don Murphy sono a bordo come produttori, mentre Steven Spielberg e Hasbro Entertainment sono i produttori esecutivi.

Blade di Marvel Studios cerca nuovo regista…

Il reboot Blade dei Marvel Studios ha perso un altro regista. Secondo quanot riferito dal sito The Wrap, Yann Demange (Lovecraft Country, ’71, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick) non è più legato alla regia del film e si è separato amichevolmente dalla Marvel già da qualche tempo.

Secondo la fonte la Marvel ritiene che “realizzare Blade nel modo giusto sia molto più importante che far uscire il film”. Viene spiegato che “la pressione per produrre quanti più contenuti possibile è stata allentata” e lo studio ora ha “un po’ di respiro”.

La sceneggiatura di “Blade” è attualmente in fase di sviluppo da parte dello scrittore Eric Pearson che ha scritto anche Thor: Ragnarok, Godzilla vs. Kong, Black Widow e più recentemente Thunderbolts e il reboot I Fantastici 4.

Il due volte premio Oscar Mahershala Ali è ancora a bordo del film e l’ultima sua intervista lo ha visto dichiarare:

Ci stiamo lavorando. Questo è il meglio che posso dirvi. Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Penso che torneremo su questo argomento relativamente presto. Sono sinceramente incoraggiato per quanto riguarda la situazione e chi è a bordo e chi sta aprendo la strada per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto. Quindi questo è tutto ciò che posso dire.

“Blade” uscirà nel 2025 con un divieto ai minori di 17 anni (rating “R”), con la Marvel che sta cercando di adottare “un tono più cupo rispetto ad altri progetti MCU del passato”.