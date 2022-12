Transformers: Il Risveglio: trailer italiano e anticipazioni del prequel “Rise of the Beasts”

A giugno 2023 arriverà nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures Transformers: Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts), il film ambientato negli anni 90, diretto da Steven Caple Jr. (Creed II) e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback sarà il primo capitolo di una nuova trilogia.

La trama ufficiale: I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. “Transformers – Il Risveglio” ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers i Maximal.