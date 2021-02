Thor: Love and Thunder – prime foto dal set con Chris Hemsworth e Chris Pratt

Alcune foto dal set di Thor: Love and Thunder sono trapelate via Twitter.. Le immagini ci offrono un primo sguardo a Chris Hemsworth come Thor e Chris Pratt come Star-Lord.

Thor è tornato in gran forma dopo la fase “Lebowski” di Avengers: Endgame e nelle foto sfoggia anchee un nuovo look (t-shirt, il giubbotto di pelle tagliato per mostrare i bicipiti e un paio di jeans.

More pictures of Chris Hemsworth and Chris Pratt on the set of #ThorLoveandThunder! New costumes 👀 (@matrix_pictures) pic.twitter.com/oBhleQRLQq — Marvel Stuff (@marveIstuff) February 1, 2021

Chris Hemsworth and Chris Pratt are spotted on the set of Thor: Love and Thunder in Sydney https://t.co/5ido6Qzyhu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2021

Nouvelles photos de tournage de ‘Thor: Love and Thunder’.

On y aperçoit Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan et Sean Gunn (Kraglin). Le tournage se poursuit à Sydney et la sortie est prévue le 4 mai 2022. (Source: https://t.co/NZkDXD5XXk). pic.twitter.com/aDbWW0I0p8 — Le QG des Supers (@LeQGdesSupers) February 1, 2021

C’è anche una terza immagine con alcuni degli altri membri dell’equipaggio dei Guardiani della Galassia, tra cui la Nebula di Karen Gillan e Kraglin di Sean Gunn.

Il film è interpretato anche da Natalie Portman che torna nei panni di Jane Foster, che diventerà Mighty Thor; Tessa Thompson torna nei panni di Valchiria e nuovo sovrano di Asgard. Inoltre è stato annunciato che Christian Bale interpreterà “Gorr il massacratore di dei, personaggio creato da Jason Aaron ed Esad Ribic e apparso per la prima volta nell’albo Thor: God of Thunder #2 (gennaio 2013) hanno deciso di rilanciare il franchise di Thor durante l’iniziativa Marvel Now. Nei fumetti Gorr nasce come un emarginato e sviluppa un odio profondo contro gli dei che considera inutili ed egoisti.

Disney + nel frattempo ha già lanciato la serie tv Wandavision e a maggio debutterà anche la serie tv di Loki che vedrà Tom Hiddleston riprendere i panni del Dio dell’inganno dopo che il personaggio si è eroicamente immolato in “Avengers: Infinity War” ucciso da Thanos, per poi ricomparire nel passato in “Avengers: Endgame” dove ruba il Tesseract e fugge alterando la storia e creando una linea temporale alternativa in cui sarà appunto ambientata la serie tv di Disney +.

“Thor: Love and Thunder” diretto dal premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) che è anche co-sceneggiatore del film insieme a Jennifer Kaytin Robinson. debutta nelle sale il 6 maggio 2022.