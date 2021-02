Tides: trailer del film sci-fi post-apocalittico prodotto da Roland Emmerich

La Constantin Film tedesca ha reso disponibile primo trailer del dramma di fantascienza a sfondo post-apocalittico dal titolo Tides precedentemente noto come Haven: Above Sky. Il film è stato selezionato per il Festival di Berlino 2021, nella sezione “Berlinale Special”, che prenderà il via il mese prossimo.

Ambientato in un lontano futuro, un’astronauta donna, naufragata su una Terra desolata e decimata, che deve decidere il destino della popolazione umana. Tides coinvolge lo spettatore in un viaggio mozzafiato. di sorprendenti colpi di scena e si trasforma in un mondo unico in cui l’umanità parla di vita e morte. Nel ruolo principale dell’astronauta Blake, che è lasciata a se stessa e deve prendere una decisione importante, la giovane star Nora Arnezeder i cui crediti includono il remake Maniac, il thriller d’azione Safe House – Nessuno è al sicuro e ruoli ricorrenti nelle serie tv Zoo, Mozart in the Jungle e Riviera. Vedremo l’attrice prossimamente anche nello zombie-movie Army of the Dead di Zack Snyder in arrivo su Netflix.

La trama ufficiale:

Quando la terra divenne inabitabile per gli esseri umani, l’élite dominante si stabilì su pianeta Keplero 209. Ma la sua atmosfera ha reso sterili i nuovi abitanti. Due generazioni dopo, un programma è stato allestito per determinare se la vita sulla terra è di nuovo possibile: si suppone che la missione Ulisse II porti certezza al riguardo. La capsula spaziale perde il controllo quando entra nell’atmosfera terrestre. L’astronauta Blake (Nora Arnezeder) è l’unica sopravvissuta all’atterraggio, ma si rende conto di non essere sola sulla terra. Inizia una lotta per la sopravvivenza e Blake deve compiere delle scelte che determineranno il destino di tutta l’umanità.

Il cast di supporto include Iain Glen noto per il ruolo di Jorah Mormont nella serie tv Il trono di spade, Sarah-Sofie Boussnina (Maria Maddalena), Joel Basman (Papillon), Sope Dirisu (His House), Sebastian Roché (6 Underground), Bella Bading (High Society – Quando gli opposti si attraggono), Hong Indira Rieck, Luna Mwezi, Nicola Perot, Mabô Kouyaté, Eden Gough, Cloé Heinrich, Stanley I. Walker Jr. e Kotti Yun.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Tides” è diretto dal regista svizzero Tim Fehlbaum al suo terzo lungometraggio e i cui crediti includono il thriller-horror fantascientifico Apocalypse. Fehlbaum dirige da una sua sceneggiatura scritta con Mariko Minoguchi (Relativity) e l’esordiente Jo Rogers. Il film prodotto da Roland Emmerich (Independence Day, 2012, Stargate) non è ancora fornito di una data di uscita ufficiale.

Fonte: YouTube