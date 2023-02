Till – Il coraggio di una madre: trailer italiano e colonna sonora del film con Whoopi Goldberg (al cinema)

Dal 16 febbraio 2023 nei cinema italiani con Eagle Pictures Till – Il coraggio di una madre, una storia di coraggio che pone attenzione su un fatto di cronaca nera che alla fine degli anni ’50 sconvolse lo Stato del Mississippi. Till racconta la grave vicenda di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), la cui ricerca della giustizia per il figlio di 14 anni Emmett Louis Till (Jalyn Hall) divenne un’occasione galvanizzante che ha contribuito alla creazione del movimento per i diritti civili.

Till – Trama e cast

La trama ufficiale: “Till” è un film profondamente emozionante e cinematografico sulla vera storia dell’incessante ricerca della giustizia da parte di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler) per suo figlio di 14 anni, Emmett Till (Jalyn Hall), che, nel 1955, fu linciato mentre visitava i suoi cugini nel Mississippi. Nel toccante viaggio del dolore di Mamie trasformato in azione, vediamo il potere universale della capacità di una madre di cambiare il mondo

Il cast include anche Whoopi Goldberg, Jamie Renell, Sean Patrick Thomas, John Douglas Thompson, Gem Collins, Diallo Thompson, Tyrik Johnson, Enoch King, Haley Bennett, Carol J. Mckenith, Elizabeth Youman, Keisha Tillis, Sean Michael Weber, Eric Whitten, Njema Williams, Destin Freeman, Darian Rolle, Gail Everett-Smith, Frankie Faison, Kevin Carroll e Keith Arthur Bolden.

Till – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dall’esordiente Chinonye Chukwu che lo ha scritto con Keith Beauchamp, che già molti anni fa si era occupato della vicenda nel documentario The Untold Story of Emmett Louis Till.

Il film utilizza 27 anni di ricerca di Keith Beauchamp, i cui sforzi hanno portato alla riapertura del caso di Emmett Till da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel 2004.

Simeon Wright, cugino di Emmett Till e testimone oculare dell’evento, è stato consulente del progetto fino alla sua morte, avvenuta il 4 settembre 2017.

Sfigurato dalla morte, il viso gonfio e praticamente irriconoscibile di Emmett Till è stato reso famoso da una fotografia di David Jackson, pubblicata per la prima volta sulla rivista Jet, che mostra la madre del ragazzo, Mamie Till Mobley, che guarda suo figlio.

È stato accennato più volte che il padre di Emmett è morto all’estero durante il servizio militare. Infatti, fu giustiziato nel 1945 dopo essere stato processato dalla corte marziale per aver stuprato una donna italiana. Lui e Mamie avevano divorziato nel 1942 e un tribunale lo obbligò ad arruolarsi dopo aver violato un’ordinanza restrittiva. L’esercito disse a Mamie solo che era stato giustiziato per “disobbedienza volontaria”, e tutta la verità non fu rivelata fino al 1955.

Rod Serling voleva scrivere un episodio televisivo ispirato all’omicidio di Emmett Till e al successivo processo per la serie tv antologica The United States Steel Hour (1953). L’episodio ebbe il via libera, ma la ABC censurò pesantemente la sceneggiatura dopo aver ricevuto migliaia di lettere di protesta dai suprematisti bianchi. Serling in seguito creò Ai confini della realtà (1959), usando la fantascienza per affrontare le questioni sociali in modo più indiretto, un approccio adottato anche da Gene Roddenberry con Star Trek (1966).

Whoopi Goldberg ha già interpretato Myrlie Evers ne L’agguato – Fantasmi del passato (1996).

Il film è dedicato alla memoria della vita e dell’eredità di Mamie Till e la sua uscita ha coinciso con l’inaugurazione nell’ottobre 2022 di una statua in memoria di Emmett Till a Greenwood, Mississippi.

“Till” la seconda grande proprietà mediatica basata su Mamie Till ad uscire nel 2022, dopo la serie televisiva Women of the Movement di Hulu con Adrienne Warren nei panni di Mamie Till-Mobley

Le riprese sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, nel settembre 2021.

Su Rotten Tomatoes, il film detiene un indice di gradimento del 98% basato su 142 recensioni, con una valutazione media di 8/10. Il consenso critico del sito recita: “Till riformula un omicidio storicamente orribile all’interno del dolore di una madre, portato in vita in modo straziante dalla straordinaria performance di Danielle Deadwyler”.

Uscito nei cinema del Regno Unito, fino al giorno del ventesimo anniversario della scomparsa della signora Mamie Elizabeth Carthan; 6 gennaio 2023.

Roy Bryant e J.W. Milam sono stati dichiarati non colpevole e assolti prima di confessare l’omicidio di Emmett Till in un’intervista con il giornalista William Bradford Huie.

Il vagone in cui Emmett entra vivo è numerato 1111. In numerologia/gematria, è considerato un forte disposizione angelico di cifre. Nel senso che Mamie ha pregato intensamente per lui. Il vagone del treno da cui Emmett esce morto è il numero 1701. Alma si assume la responsabilità personale di aver incoraggiato il viaggio di Emmett. Whoopi Goldberg, che interpretava Alma, ha recitato in Generazioni (1994), e “1701-B” e “1701-D” erano rispettivamente le deiganzioni delle navi Enterprise dove era a bordo il suo personaggio.

Note di regia

Se non fosse stato per Mamie Till, la memoria di suo figlio sarebbe svanita nel nulla. Lei è stata l’origine di un moderno movimento per i diritti civili che ha dato la spinta e il coraggio a tanti gruppi attivisti occupati nella lotta per la libertà. Mi sono sentita in dovere di difendere l’eredità di Mamie e di metterla al centro dei riflettori – ha detto la regista -. Mamie ha combattuto il razzismo, il sessismo e la misoginia, che poi è aumentata esponenzialmente dopo la violenta morte del figlio. Lei non ha dato spazio alla paura, si è trasformata in un guerriero!. La storia non raccontata di Mamie è una storia di resilienza e coraggio di fronte alle avversità e all’indicibile devastazione. Per me, l’opportunità di concentrare il film su Mamie, una donna di colore dalle mille sfaccettature, e togliere gli strati di questo particolare capitolo della sua vita, è stato un compito arduo che ho accettato con profondo rispetto e responsabilità. Sul quotidiano, Mamie ha combattuto il razzismo, il sessismo e la misoginia, che è stato esponenzialmente intensificato sulla scia dell’omicidio di Emmett. Mamie non si è fatta piccola. Invece, si è evoluta in una guerriera per la giustizia che mi ha aiutato a capire e plasmare il mio viaggio simile nell’attivismo. E come regista, mostrare Mamie in tutta la sua complessa umanità era della massima importanza.

Till – La storia vera

Nel 1955, quando Emmett Till aveva 14 anni, sua madre Mamie Till lo mise su un treno per passare l’estate dai suoi cugini a Money, Mississippi. Sarà l’ultima volta che vedrà il figlio vivo. Suo figlio fu rapito e brutalmente assassinato il 28 agosto 1955, dopo essere stato accusato di aver interagito in modo inappropriato con una donna bianca. Il mese successivo, Roy Bryant e il suo fratellastro J.W. Milam sono stati processati per il rapimento e l’omicidio di Till, ma vennero assolti dalla giuria di soli bianchi dopo un processo di cinque giorni e una deliberazione di 67 minuti. Un giurato ha detto: “Se non ci fossimo fermati a bere pop, non ci sarebbe voluto così tanto tempo”. Solo mesi dopo, in un’intervista con la rivista Look nel 1956, protetti dal double jeopardy principio giuridico in base al quale un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato. Per il funerale di suo figlio, Till ha insistito affinché la bara contenente il suo corpo fosse lasciata aperta, perché, nelle sue parole “volevo che il mondo vedesse cosa hanno fatto al mio bambino”. Decine di migliaia di persone hanno visto il corpo di Emmett e le fotografie hanno fatto il giro del paese. Grazie alla costante attenzione ricevuta, il caso Till è diventato emblematico della disparità di giustizia per i neri nel sud degli Stati Uniti. La NAACP ha chiesto a Mamie Till di visitare il paese raccontando gli eventi della vita, della morte e del processo agli assassini di suo figlio. Fu una delle campagne di raccolta fondi di maggior successo che la NAACP avesse conosciuto.

Till-Mobley ha creato gli Emmett Till Players, un gruppo di studenti che ha viaggiato per consegnare opere su “speranza, determinazione e unità”. Ha anche fondato e presieduto la Emmett Till Justice Campaign. Il gruppo della campagna alla fine è riuscito a far diventare legge l’Emmett Till Unsolved Civil Rights Crime Act del 2008″ e l'”Emmett Till Unsolved Civil Rights Crimes Reauthorization Act del 2016″.

Till – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore polacco Abel Korzeniowski , i cui crediti includono i drammi A Single Man e Animali notturni entrambi diretti da Tom Ford, il biopic W.E. – Edward e Wallis di Madonna, Romeo & Juliet di Carlo Carlei, il film horror The Nun: La vocazione del male e più recentemente il biopic Emily con Emma Mackey nei panni di Emily Brontë.

, i cui crediti includono i drammi A Single Man e Animali notturni entrambi diretti da Tom Ford, il biopic W.E. – Edward e Wallis di Madonna, Romeo & Juliet di Carlo Carlei, il film horror The Nun: La vocazione del male e più recentemente il biopic Emily con Emma Mackey nei panni di Emily Brontë. La colonna sonora include i brani: “Sincerely” di The Moonglows, “Forever Mine” di Ronald Dunlap, Scott Nickoley & Stephen Lang, “Ain’t That A Shame” di Fats Domino, “He Beeped When He Should Have Bopped” di Dizzy Gillespie, “Somebody Told Me” di Little Milton, “I Can’t Stop Lovin'” di Elmore James, “Bag’s Groove” di Jay Jay Johnson & Kai Winding, “It Is Well With My Soul (Traditional)” di Voices of Atlanta, featuring Adam McKnight, “Green Haze” di Miles Davis, “I Will Move On Up A Little Higher” di Mahalia Jackson, “Stand Up” di Jazmine Sullivan.

1. Through the Tunnel (1:42)

2. Chicago (1:44)

3. Watch (1:19)

4. Wolf Whistle (0:44)

5. They’ve Come for You! (4:36)

6. A Perfect Baby (2:49)

7. The Tallahatchie River (2:09)

8. Why Is This Happening? (3:28)

9. Threnody (1:48)

10. This Is My Boy (4:45)

11. The Story Must Continue (1:49)

12. Money, Mississippi (2:24)

13. Witness (1:53)

14. We Do the Best We Can (1:46)

15. I Know What the Verdict Is (1:14)

16. I’m Ready to Go (4:09)

17. Emmett’s Room (4:01)

