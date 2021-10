Time Is Up: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film con Bella Thorne

01 Distribution porterà nelle sale italiane Time Is Up, il dramma romantico con protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo che arriverà nei cinema come evento speciale il 25, 26 e 27 ottobre. Il film fruirà di un’anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città dedicata alle giovani generazioni.

Trama e cast

La trama ufficiale: Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due adolescenti dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Il cast di “Time Is Up” include anche Sebastiano Pigazzi (We Are Who We Are, la serie TV di Luca Guadagnino), Bonnie Baddoo (Ruthless, Doctors), Giampiero Judica (The App, Uno di famiglia, Succede, All the Money in the World), Roberto Davide (Dr. Who, Rome), Nikolay Moss (vincitore di un Emmy Award per il suo ruolo da protagonista nella serie tv The Cobblestone Corridor) e Giulio Brizzi (Curon).

Time Is Up – trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 12 agosto 2021

Video in italiano via Istagram pubblicati il 6 ottobre 2021

Curiosità

“Time Is Up” è diretto scritto e diretto dalla regista e documentarista Elisa Amoruso (Bellissime) al suo secondo lungometraggio di fiction dopo Maledetta Primavera.

Elisa Amoruso dirige “Time Is Up” da una sua sceneggiatura scritta in collaborazione con con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini da un soggetto di Marco Belardi e Patrizia Fiorellini.

Il team che ha supportato la regista Elisa Amoruso ha incluso la montatrice Irene Vecchio (Bellissime), il costumista Roberto Conforti (La Mia Famiglia a Soqquadro), la scenografa Tiziana Liberotti (Mio Fratello, Mia Sorella) e il direttore della fotografia Martina Cocco (Maledetta Primavera).

Benjamin Mascolo al suo esordio nella recitazione e un ex membro del gruppo musicale Benji & Fede formato a Modena da Mascolo e Federico Rossi. I due musicisti si sono conosciuti via internet nel 2010 e in seguito hanno deciso di formare il duo iniziando a pubblicare cover su YouTube. Il 17 febbraio 2020 il duo ha annunciato la separazione e il 26 febbraio 2021 Mascolo, sotto lo pseudonimo B3N, ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato California, mentre il 9 aprile Rossi ha presentato il suo singolo di debutto “Pesche”.

L’attrice e cantante Annabella Avery “Bella” Thorne è nota per aver interpretato Cece Jones nella serie tv Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie tv Famous in Love. I ruoli cinematografici di Thorne includono Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, L’A.S.S.O. nella manica, Amityville – Il risveglio, La babysitter, Assassination Nation, Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, Sei ancora qui – I Still See You.

Le riprese principali si sono svolte a Roma con ulteriori scene girate negli Stati Uniti.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo alla loro prima collaborazione sul set fanno coppia anche nella vita reale.

Il film è prodotto da Lotus Production – Leone Film Group, Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, Voltage Pictures, con il sostegno di Regione Lazio.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Alberto Bof (Chiara Ferragni- Unposted).

(Chiara Ferragni- Unposted). La colonna sonora include il brano “Up in Flames” interpretato da Bella Thorne & Benjamin Mascolo .

. Altri brani inclusi nella colonna sonora: “When the party’s over”e “Ocean eyes” di Billie Eilish, “Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)” di Irma Thomas, “Tick Tock” di Johnny Roxx feat. Ayo Beatz, “Good” di TWIN XL, “Overdose” di Hilzie, “Drowning” di Laura Jane Lowther aka KUCKA, “Willoughby” di Matt Bauder, “Cuff Your Jeans” di Claud.

TRACK LISTINGS:

1. When the Moon Sets

2. Bella

3. Underwater Flow

4. Aritmia

5. 180

6. One Memory

7. Never Go Back (Vocals by Lexi Stellwood)

8. Pool Brawl

9. Storyteller

10. Chrono

11. Win Win

12. Hotel Pool

13. Sister Love

14. The Lake

15. One Memory

16. Dinner in Time

17. Polaroids

18. The Team or You

19. The Distance Between Us

20. Can’t Take My Eyes Off You (feat. Alma)

Foto e poster