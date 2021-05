Timothée Chalamet protagonista del prequel su Willy Wonka

Il candidato all’oscar Timothée Chalamet ha firmato con Warner Bros. per interpretare il ruolo di protagonista nel prequel del classico La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il sito Deadline riporta che Chalamet interpreterà un giovane Willy Wonka, personaggio interpretato sul grande schermo nell’età adulta da Gene Wilder e Johnny Depp.

Roald Dahl ha scritto due libri con Willy Wonka, Charlie e la fabbrica di cioccolato (1964) e Il grande ascensore di cristallo (1972), anche se non ha mai scritto libri specifici sul personaggio. Charlie e la fabbrica di cioccolato è stato adattato per il grande schermo due volte, la prima nel 1971 nel classico Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con un inarrivabile Gene Wilder come Willy Wonka e nel 2005 nel remake La fabbrica di cioccolato con un “plastificato” Johnny Depp. Gene Wilder è morto nel 2016 all’età di 83 anni.

La storia di origine di Willy Wonka vede coinvolto il produttore di Harry Potter David Heyman con Paul King (Paddington) collegato alla regia. Fonti riferiscono che ci saranno numeri musicali Chalamet canterà e ballerà in questo progetto. La maggior parte dei dettagli della trama sono tenuti sotto il più stretto riserbo, quindi sappiamo solo che scopriremo il percorso che Wonka ha fatto prima di incontrare gli Umpa-Lumpa e diventare l’eccentrico imprenditore a capo dell’iconica Wonka Chocolate Factory.

Chalamet dopo l’exploit in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, ruolo che gli è valso una candidatura all’Oscar, ha recitato in Lady Bird e Piccole donne e lo vedremo prossimamente nei panni di Paul Atreides nel nuovo Dune di Denis Villeneuve e nei cast delle commedie corali The French Dispatch di Wes Anderson e Don’t Look Up di Adam McKay. Chalamet è attualmente impegnato sul set di Bones & All di Luca Guadagnino che segue Maren Yearly (Taylor Russell) durante un viaggio attraverso il paese alla ricerca del padre che non ha mai incontrato nel tentativo di capire perché ha l’impulso di uccidere e mangiare le persone che la amano.

Oltre al prequel di Warner Bros., Netflix sta sviluppando alcune serie tv d’animazione ambientate nel mondo di Wonka, con Taika Waititi a bordo come sceneggiatore e regista. “Wonka” debutterà nei cinema americani il 17 marzo 2023.