Tito e Vinni – A tutto ritmo: clip e spot tv in italiano del film d’animazione con le voci della Space Family (Al cinema)

Dall’11 aprile 2024 nei cinema italiani con Notorious Pictures Tito e Vinni – A tutto ritmo (Noah’s Ark), il film d’animazione ispirato al poema “L’Arca” di Vinicius De Moraes e con le voci della Space Family. La popolare coppia di TikToker nel film presta la voce ai personaggi della colomba Lady Kiki e del Colonnello Kilgore.

Tito e Vinni – La trama ufficiale

Ispirati ai personaggi dei grandi poeti brasiliani Vinicius De Moraes e Tom Jobim, Tito e Vinni sono due topolini dal grande talento musicale. I due per caso assistono al momento in cui Dio avvisa Noè dell’imminente diluvio universale, dandogli precise istruzioni per costruire una grande arca in cui portare in salvo una coppia di ogni specie animale. Tito e Vinni riescono ad imbarcarsi di nascosto sull’arca di Noè ma dovranno fare i conti con la tirannia e i capricci di Baruk il Leone che ha instaurato un vero e proprio regime a favore degli animali più forti. Hanno inizio così una serie di avventure esilaranti e rocambolesche in cui i due topolini per ristabilire la pace useranno l’unica arma che hanno a disposizione: la musica.

Note di regia

L’idea alla base di Tito e Vinni – Tutti a bordo è quella di raccontare una storia classica in modo divertente, ricca di azione e umorismo, ma anche capace di trattare tematiche universali. L’arca, infatti, rappresenta il nostro pianeta, minacciato da un’imminente catastrofe climatica, dalla scarsità di cibo, dalle dispute sul potere e da tiranni ridicoli e crudeli. Il nostro obiettivo è parlare ai bambini di tutte le età di temi urgenti e contemporanei, ma in modo leggero e divertente. Al centro della storia, infatti, ci sono tematiche come la tolleranza, l’empatia e l’accettazione delle differenze. Nel corso del loro viaggio, i due topolini protagonisti impareranno che i deboli devono unire le proprie forze per combattere i capricci di un gruppo di bestie che vogliono sopraffare gli altri dominando l’arca. Per combattere i potenti nemici, Tito e Vinni si affidano ad alleati inaspettati come uno scarafaggio amichevole e schivo, un verme rotondo rastafariano, una pulce adolescente e una mosca eccentrica. Tutti insieme useranno la loro astuzia e il loro talento musicale per dimostrare che l’arte è il miglior antidoto contro la barbarie. D’altronde, Vini e Tom sono ispirati ai grandi poeti Vinicius de Moraes e Tom Jobim, fondatori della Bossa Nova e autori di Garota de Ipanema (1964), la più nota canzone brasiliana. [Alois Di Leo & Sérgio Machado]

Da L’Arca a Tito e Vinni – Tutti a bordo

“L’Arca” è un celebre album di canzoni per bambini scritte da Vinícius de Moraes, nato originariamente come poesie create per far addormentare i suoi figli. Decenni dopo, i testi sono stati pubblicati, trasformati in musica e poi in un vero e proprio album di grande successo che è entrato a far parte dell’immaginario dei brasiliani (e non solo) di diverse generazioni Il disco fu prodotto da Bardotti e pubblicato dalla Fonit Cetra nel 1972. La maggior parte delle canzoni di questo album è dedicata agli animali. Da qui, l’idea di Susana de Moraes, figlia di Vinicius de Moraes e ideatrice dell’adattamento filmico, di creare un film d’animazione ispirato al noto poema.

VINICIUS DE MORAES

Nato a Rio de Janeiro nel 1913, Marcus Vinicius da Cruz de Mello Moraes (Vinicius de Moraes) è diventato uno dei più grandi compositori del XX secolo. In collaborazione con i più grandi artisti brasiliani del suo tempo, ha partecipato all’intero rinnovamento della musica brasiliana. Trascorse la sua vita infrangendo le convenzioni sociali. Passò dalla poesia colta alla poesia popolare, mescolando i ritmi classici con quelli delle culture afro-discendenti, il samba con il candomblé e l’atteggiamento aristocratico con quello bohémien. Insieme all’amico e socio Tom Jobim, è tra i fondatori della Bossa Nova, uno dei principali movimenti di rinnovamento musicale del Brasile. Chega de Saudade (1958) viene considerata la prima canzone che segna l’inizio di questa nuova era, ma sarà poi Garota de Ipanema (1964) a immortalare i due artisti. Il testo, scritto da Vinicius de Moraes, è stato infatti tradotto in moltissime lingue e messo in scena anche da Frank Sinatra in duetto con Jobim.

I registi del film

Sérgio Machado è nato a Salvador e ha lavorato per anni con il regista Walter Salles. È stato assistente alla regia in Central do Brasil (1998) e sceneggiatore e assistente alla regia in Midnight (tit. or.: O primeiro dia, 1998) Nel 1999 ha lavorato come sceneggiatore e co-regista nella serie Night Shepherds (tit. or.: Pastores da Noite) di Rede Globo ed è stato co-sceneggiatore del film Madame Satã di Karim Aïnouz (2002). Nel 2001 ha diretto il documentario At The Edge Of The Earth, sulla vita e l’opera del regista Mario Peixoto, premiato in più di 15 festival, tra cui Biarritz, L’Avana, il Festival di Rio e il Festival Internazionale del Cinema di San Paolo. Nel 2005 firma la regia del suo primo film di finzione con Lower City, presentato al Festival di Cannes e vincitore di oltre 30 premi in Brasile e all’estero, tra cui il Premio Giovani al Festival di Cannes e i premi principali ai Festival di Rio de Janeiro, Huelva, Verona e Mons. Nel 2007 ha diretto e sceneggiato, in collaborazione con Karim Aïnouz, la serie Alice per la HBO. Nel 2009 ha diretto e adattato The Two Deaths of Quincas Wateryell (tit. or.: Quincas Berro d’Água), uno dei romanzi più popolari di Jorge Amado. Ha diretto il film Il maestro di violino (tit. or.: Tudo Que Aprendemos Juntos), che ha chiuso il Festival di Locarno ed è stato scelto come Miglior Film al Festival Internazionale del Cinema di San Paolo. Nel 2016 ha diretto anche il documentario A Luta do Século, premiato come Miglior Documentario al Festival di Rio, 2016. È stato poi sceneggiatore della serie Irmãos Freitas (2019) per Space Channel. Recentemente ha diretto il documentario Neojibá (2021), sulla giovane orchestra di Bahia, e il pluripremiato film River of Desire (tit. or.: O Rio do Desejo, 2022), ispirato ai racconti dello scrittore Milton Hatoum. Alois Di Leo è un regista nato a Lima, in Perù. È cresciuto a San Paolo, in Brasile, dove lavora a spot pubblicitari, video musicali, serie televisive, cortometraggi e lungometraggi. Il suo primo cortometraggio d’animazione The Boy Who Wanted To Be a Lion (2010) è stato proiettato in diversi festival in tutto il mondo, tra cui Cannes, Hiroshima, Annecy, Anima Mundi, e ha vinto diversi premi, tra cui il Lotte Reiniger Promotion Award per il Miglior Film allo Stuttgart Festival of Animated Film.

Il suo secondo cortometraggio animato Way of Giants è stato presentato in anteprima ad Annecy nel 2016 nella selezione ufficiale. Il film è stato presentato in più di 150 festival e ha vinto 26 premi tra cui Best of the Fest al Chicago Children’s Film Festival, premio che lo ha qualificato per l’Oscar, Prix du Jury al 25° Festival Biarritz Amérique Latine e Best Director al Curta Cinema 2016 di Rio de Janeiro. Nel 2019 Di Leo è stato selezionato per partecipare alla Berlinale Talents.

La Space Family

Valentino Bisegna (popolare Creator del duo Matt&Bise) conosce Sara Di Sturco (Creator e TikToker) agli inizi del 2021 ed è subito amore a prima vista, che i due ragazzi condividono insieme ai follower, mostrando quotidianamente tutto ciò che li unisce: dalla passione per le serie TV e i cartoni animati alla cucina, fino agli aspetti più pratici della vita di tutti i giorni.

Il messaggio che trasmettono è tanto semplice quanto nobile: la vita di coppia è un percorso di alti e bassi da affrontare insieme, senza mai perdere il sorriso. Il racconto diventa ancora più emozionante quando i due ragazzi annunciano di aspettare un figlio, narrando tutte le tappe della gravidanza con contenuti emozionanti come le prime ecografie e contenuti divertenti come la ‘challenge’ per indovinare il sesso del nascituro.

A gennaio 2022 nasce Martino e ad agosto 2023 Kevin. A gennaio 2024 annunciano poi l’uscita del loro primo libro In viaggio con la Space Family. Instagram (Bise 2,4 milioni di follower, Sara 798 mila) TikTok (Sara 4,3 milioni e Bise 735 mila) e YouTube (Space Family 692.000 iscritti e oltre 371 milioni di visualizzazioni) sono i mezzi con cui i due giovani genitori condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità: una sfera che stanno imparando a scoprire e ad affrontare giorno dopo giorno suscitando curiosità, solidarietà e apprezzamento da parte dei follower. In Tito e Vinni – A tutto ritmo prestano la voce ai personaggi della colomba Lady Kiki e del Colonello Kilgore.

