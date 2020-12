Tobey Maguire in trattative per tornare in Spider-Man 3, Kirsten Dust già a bordo

Dopo la smentita da parte di Sony di trattative in corso con Andrew Garfield e Tobey Maguire, i due precedenti Peter Parker live-action, per tornare nello Spider-Man 3 dell’Universo Cinematografico Marvel, arriva via Collider la notizia che lo studio è in trattative con Tobey Maguire e Kirsten Dunst aka Mary Jane Watson per apparire nel sequel di Spider-Man: Far From Home.

Questi casting insieme a quello di Jamie Foxx di nuovo nei panni di Electro da The Amazing Spider-Man 2 rafforzano l’ipotesi che “Spider-Man 3” porterà l’elemento Multiverso nell’UCM insieme all’atteso Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia con Benedict Cumberbatch in uscita nel 2022. Inoltre il concetto di “Ragnoverso” è stato già utilizzato nel capolavoro d’animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo del 2018.

La trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire resta ad oggi la migliore versione live-action di Spider-Man nonostante un terzo film claudicante che ha spinto Sony ad accantonare uno Spider-Man 4. Per quanto riguarda il reboot The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield era partito bene, ma “The Amazing Spider-Man 2” non è piaciuto alla critica e ha deluso al box-office con circa 708 milioni di dollari incassati a livello globale bloccando un potenziale terzo film.

Jon Watts regista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home è tornato per dirigere il terzo film di Spider-Man, che vede ancora una volta nel cast Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori e Marisa Tomei con l’aggiunta del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch che prenderà il posto in veste di mentore del compianto Tony Stark, dopo che il rude Nick Fury che si è occupato di Peter in “Far From Home” non è sembrato particolarmente adatto a tale ruolo.

.”Spider-Man: Far from Home” ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nel mondo diventando il film di Spider-Man con il maggior incasso di sempre. Sony ha fissato la data di uscita di “Spider-Man 3” al 17 dicembre 2021.