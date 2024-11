Tony Todd: 10 film e curiosità per ricordare l’icona horror “Candyman” morto a 69 anni

Cineblog ricorda l’attore americano Tony Todd e icona horror Candyman scomparso a 69 anni, aveva recitato anche in Platoon, Bird, Final Destination, The Rock e l’originale Il Corvo – The Crow.

Tony Todd, attore noto per il ruolo del serial killer sovrannaturale del franchise horror Candyman e ruoli in franchise come Final Destination e classici come Platoon e Bird, è morto nella sua casa di Los Angeles. Todd con oltre 240 titoli cinematografici e televisivi all’attivo e collezionati nell’arco di 40 anni, è scomparso all’età di 69 anni. I suoi rappresentanti hanno confermato la notizia al sito Deadline, ma non hanno fornito la causa del decesso.

Noto al grande pubblico per la sua agghiacciante interpretazione di “Candyman”, il carismatico e imponente attore Tony Todd, con il suo 1,95 m di altezza ha costantemente offerto performance avvincenti sin dal suo debutto nel film fantasy Sleepwalk (1986) esordio alla regia di Sara Driver con Jim Jarmusch nella troupe come uno dei due direttori della fotografia del film.

Nato a Washington il 4 dicembre 1954, Todd dopo aver frequentato due anni l’Università del Connecticut grazie ad una borsa di studio ne ha successivamente ricevuta un’altra dal rinomato Eugene O’Neill National Theatre Institute. Si è rivelata la base per periodi intensi presso l’Hartman Conservatory di Stamford, Connecticut e il Trinity Square Repertory Theatre Conservatory di Providence, Rhode Island. Todd è apparso in dozzine di opere teatrali classiche e molte sperimentali, ma è comunque riuscito a trovare il tempo per insegnare drammaturgia agli studenti delle scuole superiori nel sistema scolastico pubblico di Hartford.

Il ruolo che lo ha trasformato in una amata icona horror è stato quello di Daniel Robitaille nella trilogia originale di Candyman, un franchise basato sul racconto “The Forbidden” di Clive Barker. Todd ha vestito i panni del tormentato e vendicativo spettro con una mano uncinata che si può evocare ripetendo il suo nome cinque volte davanti allo specchio in Candyman – Terrore dietro lo specchio di Bernard Rose (1992), Candyman 2 – L’inferno nello specchio di Bill Condon (1995) e

Candyman – Il giorno della morte di Turi Meyer (1999). Todd è tornato nei panni del personaggio anche in un cameo nel sequel Candyman di Nia DaCosta (2021).

Gli ampi crediti di Todd esemplificano la sua versatilità. Tra questi ci sono classici del cinema come The Rock (1996), Il corvo – The Crow (1994), il film biografico Lean on Me (1989) diretto da John G. Avildsen (Rocky, Karate Kid) con protagonista Morgan Freeman, l’acclamato Bird (1988) di Clint Eastwood, il remake La notte dei morti viventi (1990) di Tom Savini, tre film della serie Final Destination nei panni del misterioso proprietario delle Pompe Funebri Bludworth, il pluripremiato film di Oliver Stone Platoon (1986) e il dramma romantico francese Il segreto (2000), che è stato candidato e proiettato al Festival di Cannes. Di recente Todd ha ricevuto un Premio alla carriera dal New York City Horror Film Festival 2018. Tony è stato il primo afroamericano a ricevere il premio ed è considerato uno dei preferiti dai fan al pari del regista Wes Craven e del collega icona horror Robert Englund aka Freddy Krueger.

Tony Todd ha avuto ruoli da guest star di spicco anche in numerose serie televisive acclamate dalla critica, tra cui Boston Public (2000), For the People (2002) e The District (2000), così come NYPD Blue (1993), Smallville (2001), Law & Order (1990), Crossing Jordan (2001), Homicide: Life on the Street (1993) e X-Files (1993). Todd è apparso in tre serie tv di “Star Trek” ed è stato guest star in Xena: Principessa guerriera (1995) e in episodi di CSI: Miami (2002) e Andromeda (2000). I suoi film per la televisione includono ruoli da protagonista in True Women (1997), Black Fox (1995), Butter (1998), Ivory Hunters (1990), Babylon 5: A Call to Arms (1999) e Control Factor (2003). Di recente, è noto per il suo talento vocale in The Flash, come voce di Zoom (uno dei più grandi cattivi dei fumetti di tutti i tempi).

Tony Todd in 10 film e curiosità

1. Platoon (1986)

In “Platoon” Todd interpreta il Sergente Warren, un militare della compagnia tranquillo ma un po’ scontroso.

Todd è stato un serio sostenitore dei veterani militari americani.

Ha interpretato personaggi in tre serie televisive di Star Trek: Star Trek: The Next Generation (come Kurn, fratello di Worf), Star Trek: Deep Space Nine (come Kurn e come un Jake Sisko più adulto, figlio del capitano Benjamin Sisko) e Star Trek: Voyager (come un Alpha Hirogen, una razza di cacciatori di “caccia grossa” intergalattici).

2. Bird (1988)

In questo tributo alla vita e alla musica jazz del sassofonista Charlie “Bird” Parker (Forest Whitaker), Tony Todd interpreta un musicista soprannominato “Frog”, nel film il suo personaggio è interessato alla ragazza di Charlie Parker.

Forest Whitaker (Charlie Parker), Keith David (Buster Franklin) e Tony Todd (Frog) erano tutti nel cast di Platoon, film uscito due anni prima

Todd veniva spesso utilizzato come voce narrante in molti trailer di film e promo televisivi.

3. La notte dei morti viventi (1990)

La notevole performance di Tonny Todd nel remake dell’omonimo film horror del 1968 di George A. Romero sarà cruciale per l’attore quando verrà scelto per il ruolo di Candyman.

Ha vinto il ruolo di Ben nel remake “La notte dei morti viventi” (1990) tra molti contendenti, tra cui Laurence Fishburne, Ving Rhames ed Eriq La Salle.

4. Candyman – Terrore dietro lo specchio (1992)

Il ruolo che ha reso Tony Todd un’icona horror, quello di un mitico serial killer che appare ogni volta che qualcuno pronuncia il suo nome cinque volte.

Sebbene in “Candyman” siano state utilizzate giovani api che si pensava non fossero in grado di pungere, è stato comunque punto 26 volte durante le riprese.

5. Il corvo – The Crow (1994)

In “Il corvo – The Crow”, Todd interpreta Grange, lo scagnozzo del capobanda Top Dollar. Il tempo sullo schermo di Todd è limitato, ma grazie alla sua imponenza si distingue come il più intimidatorio dei cattivi del film.

Ha fatto apparizioni come guest star in tutte e tre le più longeve serie di fantascienza nordamericane: X-Files (1993), Stargate SG-1 (1997) e Smallville (2001).

6. The Rock (1996)

Todd nel film fa parte di un gruppo di Marines rinnegati della U.S. Force Recon che tiene in ostaggio dei turisti nell’ex prigione di Alcatraz. Todd interpreta l’antagonista secondario, il capitano Darrow, molto più pericoloso ed estremista del suo superiore, il Generale Francis X. Hummel di Ed Harris.

Diplomatosi nel 1972 alla Hartford Public High School, Todd ha poi frequentato e si è laureato presso l’Università del Connecticut.

7. Final Destination (2000)

Todd nel film interpreta il proprietario di un’agenzia di pompe funebri di nome William Bludworth, che ha una profonda conoscenza della Morte. Il personaggio è un collegamento tra gli adolescenti (i protagonisti) e la Morte (l’antagonista).

Todd ha ripreso il ruolo per un’ultima volta in Final Destination: Bloodlines, sesto capitolo del franchise diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein e in uscita nel 2025.

8. Hatchet (2006)

Todd nel film interpreta una ambigua guida turistica di nome Reverendo Zombie.

Todd è stato un doppiatore prolifico, in particolare ha prestato la voce al “Caduto” in Transformers – La vendetta del caduto (2009) di Michael Bay, a Zoom nella serie tv The Flash, a Darkseid nel DC Animated Movie Universe e a Venom nel videogioco Marvel’s Spider-Man 2 (2023). Per quest’ultimo ruolo vocale ha ricevuto una nomination al British Academy Games Award.

9. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2006)

Todd nel film interpreta il Dr. Henry Jekyll e la sua controparte malvagia Edward Hyde in questo adattamento del racconto del 1886 di Robert Louis Stevenson, diretto da John Carl Buechler e ambientato in tempi moderni anziché nell’Inghilterra vittoriana.

È stato preso in considerazione per il ruolo del dottor Peter Benton in E.R. – Medici in prima linea (1994), che è andato a Eriq La Salle.

10. Hell Fest (2018)

In questo slasher in cui alcuni adolescenti vengono presi di mira da un misterioso serial killer all’interno di un parco a tema horror, Todd interpreta l’imbonitore del luna park che preannuncia il bagno di sangue in arrivo.

È stato preso in considerazione per il ruolo del demone interdimensionale Dormammu nel film di Doctor Strange.

Fonte: IMDb / Wikipedia / Tony Todd Fan Club