Tra le onde delle Hawaii (Groundswell), su Rai 1 la commedia romantica diretta da Lee Friedlander (Un principe sotto l’albero) prodotta da Hallmark e interpretata da Lacey Chabert (Natale a Castle Hart) ed Ektor Rivera (Che – L’argentino).

Tra le onde delle Hawaii – Cast e personaggi

Lacey Chabert: Emma

Ektor Rivera: Ben

Tracy Yamamoto: Zia June

Omar Bustamante: Frankie

Darren Darnborough: Garrett

Walter S. Gaines: Sheridan

Katie Lee Biegel: Se stessa

Anuhea Jenkins: Se stessa

Lee Anne Wong: Se stessa

Napoleon Tavale: Sebastian

Christina Souza: Laura

Bernard Aderhold-Lindsey: Chef #1

Chris Costanz: Cuoco Luke

Lundon Knighten: Cuoca Tracy

Mike Cabrera: Ricardo

Roy Evans: Operatore della teleferica

Mark Martell: Turista del Surf Shop

Tra le onde delle Hawaii – Trama e trailer

La trama ufficiale: Sulla scia di una battuta d’arresto personale e professionale, la chef Emma si reca alle Hawaii dove incontra Ben, un istruttore di surf affascinante e solitario le cui lezioni l’aiutano a ritrovare l’equilibrio.

Curiosità sul film

“Tra le onde delle Hawaii” è una produzione Hallmark Entertainment & Crown Media Productions.

Il film è diretto da Lee Friedlander (Babysitter’s black book: Ragazze perdute, L’amore davvero, Principessa per sempre, Scambiamoci a Natale, Gravidanze pericolose, Tomboy – Trucco d’amore, Un principe sotto l’albero).

La sceneggiatura del film è di John-Eliot Jordan (Finchè Natale non vi separi) & Carlie Mantilla (Una birra al fronte), da una storia di Heather Maidat (Mr. Miracle) & Rick Garman (Un San Valentino molto speciale) basata sul libro sul libro “Groundswell” scritto da Katie Lee Biegel, star del canale Food Network americano, poco dopo il suo divorzio con Billy Joel.

Katie Lee Biegel di Food Network, autrice del libro su cui è basato il film e produttrice esecutiva con Lacey Chabert , appare nel film nei panni di se stessa.

Nel film appare anche la cantautrice hawaiana Anuhea Jenkins. Nel mondo della musica reggae di Maui, Anuhea Jenkins arriva nel 2009 con il suo omonimo album di debutto portando un sound che mescola reggae, pop, R&B e persino country. Il nome “Anuhea” si traduce dall’hawaiano come profumo o brezza fresca.

Nel film appare la chef americana e personaggio televisivo Lee Anne Wong. È apparsa come concorrente in reality di cucina ed è protagonista della serie televisiva Top Chef. Wong viveva a New York, prima di trasferirsi alle Hawaii nel 2013. Ha anche lavorato a lungo come produttrice per serie televisive americane incentrate sulla cucina, incluse quattro stagioni di “Top Chef”.

Il film è stato interamente girato on location, nella contea di Honolulu, alle Hawaii (Stati Uniti).

Lacey Chabert ha girato più di trenta film Hallmark prima di compiere 40 anni il 30 settembre 2022. Questo è il suo trentunesimo film.

Le musiche originali del film sono del compositore James Gelfand (Un principe sotto l’albero, Il mio San Valentino, Lo stalker della stanza accanto, Innamorarsi a Crystal Bay, Rapimento in diretta).

Lacey Chabert (Emma) – Note biografiche

Lacey Chabert è considerata una delle migliori giovani attrici della sua generazione. Fin dalla tenera età, è stata coinvolta in spettacoli drammatici e musicali dentro e intorno alla sua città natale Purvis, Mississippi. Chabert ha ricevuto la sua prima occasione in una pubblicità per uno sciroppo per la tosse prima di fare un’audizione con successo per la produzione di Broadway di Les Miserables, in cui ha interpretato la giovane Cosette per due anni. Nel 1998, ha fatto il suo debutto cinematografico nel ruolo di Penny Robinson in Lost in Space – Perduti nello spazio.

Il curriculum di Chabert è tanto vasto quanto versatile. Famosa per il suo ruolo di Claudia nella serie televisiva della FOX vincitrice del Golden Globe “Cinque in famiglia”, Chabert è apparsa in “Baby Daddy” della ABC Family, “La valle dei pini” della ABC e in diversi film realizzati per la TV, tra cui oltre 30 prodotti da Hallmark incluso “The Color of Rain”, che è stato il film originale più votato e più visto nella storia della rete.

Al cinema Chabert è apparsa in Tart – Sesso, droga e… college (2001), Non è un’altra stupida commedia americana (2001), L’asilo dei papà (2003), Mean Girls (2004), nel remake Black Christmas – Un Natale rosso sangue (2006) e in La rivolta delle ex (2009), commedia fantastica ispirata al classico “Canto di Natale” di Dickens con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas.

Ektor Rivera (Ben) – Note biografiche

Ektor Rivera ha recentemente interpretato il leggendario cantante latino Daniel Santos nel film acclamato dalla critica La Ultima Gira (The Last Tour), vincitore del Best International Feature al New York Latino Film Festival del 2021 e vincitore del Leo Award al Davinci International Film Festa a Los Angeles. Il film segue il cantante ritiratosi dalle scene mentre decide di intraprendere un ultimo tour in Sudamerica, dove era conosciuto come “El Jefe” e dove si aspetta di essere nuovamente applaudito e acclamato solo per ritrovarsi a competere con un popolare nuovo arrivato per l’adorazione del pubblico.

Rivera ha anche recentemente interpretato il ruolo principale di Usnavi nel musical vincitore del Tony Award In The Heights di Lin Manuel Miranda, diretto da Marcos Santana, registrando il tutto esaurito al Coliseum of Puerto Rico, e Peron nel classico Evita di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice al Regent’s Park Theatre di Londra, diretto da Jamie Lloyd.

Ha debuttato a Broadway è nel ruolo di Emilio Estefan in On Your Feet! al Marquis Theatre di Broadway. Il cast era guidato da Ana Villafañe, che interpretava la vincitrice del Grammy Gloria Estefan ed era diretto da Jerry Mitchell. Coreografia del candidato al Tony Sergio Trujillo con libretto del premio Oscar e Golden Globe Alexander Dinelaris (Birdman).

Nel 2021, Rivera ha recitato in “Sugar Plum Twist”, un film Hallmark Now originale. I suoi altri crediti televisivi includono ruoli nelle serie tv “Fantasy Island”, “NCIS” e “StartUp”, tra gli altri.

Rivera è stato anche selezionato dalla cantante/attrice Jennifer López per essere uno dei cantanti principali del TV & Live Show statunitense “Q’Viva! The Chosen”. Visto da oltre 30 milioni di telespettatori è stato prodotto da Lopez, dal cantante portoricano Marc Anthony e dal coreografo Jamie King. Lo spettacolo, creato da Simon Fuller, è stato il primo del suo genere ad essere trasmesso contemporaneamente negli Stati Uniti sia su Univision che su FOX, ed è stato presentato dal vivo al Mandalay Bay Resort di Las Vegas davanti a un pubblico di oltre 10.000 persone.

Altri ruoli da protagonista in commedie e musical includono Rent, Hairspray, Godspell, High School Musical, Piaf, The Outsiders e The Mousetrap, tra gli altri.

Come pittore, Riveria ha conseguito una laurea in arte, con lode (Magna Cum Laude), in Imaging e Digital Design presso la School of Plastic Arts di Puerto Rico. La sua prima mostra d’arte è stata nel 2005 e i suoi dipinti hanno viaggiato per il mondo. Uno dei suoi dipinti (“Don Quijote”) ha fatto la storia al concorso Miss World International 2010 tenutosi a Shanghai, in Cina. È stato messo all’asta durante il gala di beneficenza e designato come l’opera d’arte con le quotazioni più alte. Collezionisti d’arte, politici e artisti come Alejandro Fernández (cantante messicano internazionale), Oliver Stone (regista) e Benicio del Toro (attore) hanno acquistato i suoi dipinti. Rivera detiene anche gallerie virtuali negli Stati Uniti, Colombia e Spagna.

Fonte: Hallmark