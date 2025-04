Tradimento 2, la trama fino al 4 maggio: cosa succederà

Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla conclusione della prima stagione della soap turca, Tradimento. La dizi, che con i suoi intrighi avvincenti ha riscosso un buon successo a livello di ascolti, è giunta all’inizio della sua seconda stagione, che si preannuncia ancora più ricca di colpi di scena.

Durante l’ultima puntata, nell’hotel di Behram ha avuto luogo il matrimonio di Tolga e Selin. Serra, nel frattempo, ha ripreso Oylum mentre si occupava dei preparativi per le nozze e a Behram non è sfuggita la sofferenza di sua moglie, nel vedere il suo ex sposare un’altra.

L’uomo, furioso, nel corso di una cena a casa di Güzide, ha tirato fuori tutta la sua rabbia nei confronti della consorte e ha anche avuto un battibecco con sua suocera, per poi andarsene. Intanto, Yesim ha ascoltato una conversazione al telefono tra Tarik e Korkmaz.

Decisa a scoprire che cosa ci fosse sotto, si è messa sulle loro tracce. Tuttavia, mai avrebbe immaginato di assistere a ciò che poi è occorso: Tarik ha ucciso l’uomo sotto lo sguardo attento di Yesim, che intanto ha fatto un video del delitto, con il suo cellulare.

Nel frattempo, Mualla, certa che Oylum non dovesse pensare a dare esami universitari ma occuparsi del figlio che aveva in grembo, ha persuaso il figlio a fermarla dal presentarsi all’esame. Behram, però, ha usato le maniere forti e ha addirittura fatto in modo che Oylum avesse un incidente.

Intanto, il medico del pronto soccorso ha comunicato a Behram che avrebbe potuto salvare la vita solo a una persona, tra Oylum e il figlio. Poco dopo, Behram, uscito dal nosocomio, è ferito da un colpo di pistola.

Tradimento 2, Oylum scopre di non essere figlia di Tarik e Güzide

Negli episodi della seconda stagione di Tradimento, Oylum, dopo aver avuto un grave incidente stradale, riesce a sopravvivere e lo stesso vale per il figlio che aspetta.

Peraltro, suo figlio nascerà prematuro e Oylum capirà che il figlio non è di Behram, ma di Tolga. La giovane incontrerà Tolga e lui le rivelerà di amarla ancora. L’incontro tra i due giovani, tuttavia, sarà scoperto da Behram che manderà alcuni suoi scagnozzi a punirlo.

Intanto, Ipek, figlia di Sezai, tornerà a Istanbul, in apparenza con la scusa di rivedere il padre. Dopo essersi sottoposto a degli esami del sangue, Tarik scopre di non essere davvero il padre di Oylum. Nel frattempo, Yesim escogiterà un piano e rapirà Can, figlio di Oylum.