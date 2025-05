Tradimento, anticipazioni 9 maggio: Selin tenta il suicidio, ritrovata in fin di vita

Non ci sarà pace per Selin nelle prossime puntate di Tradimento. La dizi turca avrà in serbo un’altra svolta drammatica per il suo pubblico. La giovane moglie di Tolga tenterà di togliersi la vita. Sarà Serra a trovare Selin priva di sensi e si accorgerà in fretta che la sorella non sta dormendo ma ha tentato il suicidio. L’appuntamento del 9 maggio con Tradimento prenderà dunque una piega drammatica.

Nelle puntate precedenti della soap che in lingua originale si intitola Aldatmak Tolga si è precipitato da Oylum per chiederle di fuggire via con lui. Kaşifoğlu non riesce proprio a dimenticarla e ha scoperto che ha sposato Behrman per salvargli la vita. Davanti al sacrificio di Oylum, Tolga l’ha supplicata di scappare insieme a lui sfidando i Dicleli. La giovane Yenersoy però non ha voluto saperne e lo ha allontanato.

Tradimento, anticipazioni 9 maggio: Selin tenta di uccidersi

Proprio il legame sempre vivo tra Tolga e Oylum sarà all’origine del tentativo di suicidio da parte di Selin. Le anticipazioni della puntata del 9 maggio di Tradimento rivelano che Tolga spezzerà il cuore alla moglie. Ammetterà infatti di amare ancora Oylum e farà le valigie lasciando Selin in preda alla disperazione. Per la giovane l’idea di aver perso tutto sarà un fardello insopportabile.

Serra, all’oscuro di quanto avvenuto, andrà a trovare la sorella. Troverà Selin sul letto e credendola assonnata proverà a svegliarla. Ma la ragazza non si ridesterà. Solo allora Serra si accorgerà che Selin è priva di sensi. E capirà tutto quando accanto al letto troverà delle boccette di farmaci. Selin ha tentato di suicidarsi. Serra avvertirà subito i soccorsi e chiamerà anche Tolga.

Mentre Tolga si precipita, l’attesa per Serra nel corridoio dell’ospedale sarà particolarmente drammatica. Il pensiero di perdere per sempre la sua amata sorella si farà sentire con prepotenza. Nel frattempo Tolga raggiungerà l’ospedale e quando vedrà il volto stravolto di Serra comprenderà la gravità della situazione per la moglie e per il figlio che porta in grembo.

Serra lo aggredirà verbalmente incolpandolo del tentativo di suicidio di Selin. Anche Oltan nel frattempo attribuirà al figlio la responsabilità per il gesto estremo della moglie. Fortunatamente, di lì a poco il medico provvederà a rassicurare i familiari: Selin è stata prontamente sottoposta a una lavanda gastrica che ha evitato il peggio. La tempestività dell’intervento ha salvato la vita della donna.

Tolga, sopraffatto dal senso di colpa, sarà rassicurato anche sulle sorti del bambino. Il medico gli comunicherà che il figlio in arrivo è in buone condizioni di salute. Oltan, dal canto suo, esorterà il figlio a prendere l’occasione al volo per tornare sui suoi passi e dare un’altra chance alla sua famiglia. Chi se la passerà male nel frattempo sarà Yesim, che si pentirà di aver accettato la proposta di Tarik.

Yenersoy ha proposto di ricominciare alla madre di sua figlia Oyku. Ma presto Yesim si accorgerà che Tarik intendeva soltanto rovinare sul nascere la sua amicizia con Guzide. Yesim si è lasciato convincere da Tarik che avrebbero potuto finalmente formare una famiglia. Così la donna è tornata a casa dall’avvocato e da Oyku, iniziando a coabitare anche con Ozan e Zelis, ospitati da Tarik. Yesim si renderà conto di essere stata ingannata. A casa di Tarik si troverà molto male. Tutti la tratteranno come se fosse una domestica e questo atteggiamento la farà molto soffrire.