Tradimento, anticipazioni dalla Turchia: chi va in carcere

Non c’è pace per i protagonisti di Tradimento. In una delle prossime puntate della dizi turca in onda su Canale 5 qualcuno finirà in cella.

Una delle situazioni più dolenti di Tradimento è sicuramente quella che vede coinvolte due amiche – o meglio ex tali – come Oylum e Selin. Tanto complici all’inizio, quando la giovane Yenersoy più volte ha fatto affidamento su Selin per coprire le tante bugie raccontate alla madre, quanto nemiche adesso a causa di Tolga. La gelosia, il sentimento che Shakespeare nell’Otello chiama il «mostro dagli occhi verdi», ha ormai fatto scempio della grande amicizia che un tempo legava le due giovani.

Selin è arrivata a minacciare la sua ex amica facendo sparire la carrozzina del piccolo Can prima di ripresentarsi con il bambino per intimarle di tenersi a distanza da quello che ormai è suo marito, rivelandole di essere incinta per stuzzicarne la gelosia e umiliare ancora una volta Oylum. Da migliori amiche a nemiche giurate: il mostro dagli occhi verdi ha colpito ancora. Nelle prossime puntate di Tradimento qualcuno finirà in carcere. E come si può facilmente immaginare, ancora una volta a metterci lo zampino sarà la gelosia.

Tradimento, anticipazioni turche: ecco chi finisce in prigione

A finire dietro le sbarre, nelle prossime puntate di Tradimento, sarà Selin. Pazza di gelosia, la giovane aprirà il fuoco su Tolga, ferendolo gravemente. Un gesto prodotto dal rancore per il legame mai veramente spezzato tra il marito e Oylum? Non esattamente: la gelosia sarà il movente che spingerà Selin a premere il grilletto. Ma almeno questa volta Oylum c’entrerà ben poco.

Selin perderà totalmente il controllo a causa dell’intromissione di sua sorella Serra, che approfitterà dell’ubriachezza di Tolga per sedurlo e rimarrà incinta. Quando Serra confesserà alla sorella di aspettare un figlio da suo marito, Selin andrà su tutte le furie e raggiungerà Tolga in ufficio armata di pistola. Qui gli sparerà bruciapelo riducendolo in fin di vita.

Per Selin si apriranno le porte del carcere, mentre le condizioni di Tolga appariranno subito molto gravi. I medici non lasceranno molte speranze a Oltan. Tuttavia nessuno sarà al corrente del reale motivo del folle gesto di Selin. Tutti tenderanno a considerare la sparatoria come una conseguenza della sua gelosia per il rapporto speciale tra Oylum e Tolga.

Piena di sensi di colpa, la giovane Yenersoy andrà in carcere a trovare la sua vecchia amica, convinta di essere la causa della drammatica lite tra moglie e marito. Ma non riuscirà ad avere alcuna risposta. Quando le guardie annunceranno la visita alla detenuta, Selin si rifiuterà di avere un colloquio con Oylum, che così rimarrà in preda ai suoi dubbi angoscianti.

All’oscuro di tutto, la donna scoprirà che l’unica speranza di salvezza per Tolga sta in un trapianto di rene. Così si offrirà volontaria per donare il suo organo. Oltan, commosso dal grande gesto della ragazza, la abbraccerà. Tuttavia eviterà accuratamente di metterla al corrente del vero motivo che ha portato il figlio a un passo dalla morte su un letto d’ospedale, nel timore che Oylum possa tirarsi indietro nello scoprire che Tolga ha messo incinta la cognata.