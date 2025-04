Tradimento, puntate nuova stagione: Behram tra la vita e la morte, cosa ha scoperto prima di essere colpito dallo sparo

La prima stagione di Tradimento si è conclusa in maniera drammatica con la scena di Behram riverso a terra, tra le braccia di Mualla, disperata per le sorti del figlio. Il marito di Oylum è stato raggiunto da un proiettile che lo ha centrato in pieno petto. A sparare il colpo è stato un misterioso cecchino, lesto a dileguarsi dopo l’agguato teso a Behram.

Il figlio di Mualla è stato sorpreso nel piazzale antistante l’ospedale, dove aveva appena ricevuto una tremenda notizia. I dottori del pronto soccorso gli avevano comunicato che dall’incidente subito da Oylum avrebbe potuto salvarsi solo lei o il bambino che portava in grembo. A precipitare ancor più nello sconforto Behram, il fatto di essere stato lui a provocare il sinistro.

Sobillato da Mualla, l’uomo aveva causato un incidente per impedire alla moglie di sostenere l’esame di abilitazione. Una mossa a dir poco azzardata che difatti è sfuggita di mano. Infine il tragico epilogo dell’attentato che lo ha ridotto in fin di vita. Behram sta lottando tra la vita e la morte. I medici hanno dato davvero poche speranze a sua madre. Prima di cadere sotto i colpi del sicario il giovane aveva scoperto qualcosa di molto importante.

Tradimento, la scoperta di Behram prima dello sparo

Nella puntata finale della prima stagione di Tradimento Oltan ha scoperto che l’agguato a Tolga è stato orchestrato da Behram, geloso per il rapporto speciale che lega il giovane Kaşifoğlu a Oylum, un legame che nulla sembra essere in grado di troncare una volta per tutte. In tanti hanno immediatamente collegato l’attentato a Behram al desiderio di vendetta di Oltan.

Il cinico uomo d’affari, si sa, è uno che non lascia correre per molto meno, figuriamoci se in ballo c’è la vita del solo essere umano a cui tenga veramente, il figlio Tolga. Alla fine Behram non riuscirà a salvarsi. Troppo grave la ferita riportata. Tuttavia emergerà che Oltan, per una volta, ha avuto le mani pulite in questa torbida faccenda. Ad assoldare il sicario, commissionando l’agguato, è stata Zelis.

Nessuno sospetterà che dietro quanto accaduto potesse esserci lei. Alcuni giorni prima dell’attentato che porterà alla sua morte, Behram ha scoperto che la ragazza è stata infedele a Ozan. Le ha dato così un movente molto forte per spingerla a cercare di sbarazzarsi di lui. La giovane riuscirà a deviare i sospetti facendo passare l’eliminazione di Behram come una vendetta.

Tradimento, cosa succederà nelle prossime puntate della nuova stagione

La morte di Behram lascerà un enorme vuoto nella famiglia Dicleli. A colmarlo, almeno parzialmente, penserà il cugino Kahraman. Tra Oylum e il nuovo arrivato sarà subito amicizia. Col tempo il legame maturerà e diventerà un sentimento profondo. Kahraman si innamorerà di Oylum che infine ricambierà le sue attenzioni accettando di sposarlo.

Il matrimonio riempirà di gioia Mualla che così non perderà il piccolo Can, sopravvissuto insieme alla madre alle conseguenze dell’incidente. Il matrimonio tra i due sarà felice. Ma ben presto il ricordo di Tolga tornerà a riaffacciarsi finendo per mettere tutto di nuovo in discussione. Tutto cambierà quando Selin, fuori di sé dopo aver appreso del tradimento di Tolga con la sorella Serra, rimasta incinta, sparerà a bruciapelo al marito.

La vita di Tolga sarà letteralmente appesa un filo. La sua unica speranza, il trapianto di un rene. Oltan avrà pochi giorni di tempo per trovare un organo compatibile col figlio. Per una volta però tutte le ricchezze e le entrature del potente Kaşifoğlu non serviranno a nulla. A salvare la vita Tolga sarà Oylum. La giovane si metterà contro la sua famiglia e il marito e donerà il suo rene all’uomo che in cuor suo non ha mai smesso di amare.