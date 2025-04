Tradimento, spoiler turchi: Ipek si toglie davvero la vita?

Tradimento, soap turca che sta andando molto bene a livello di ascolti su Canale 5, si è ormai addentrata nella sua seconda e ultima stagione. Nuovi intrighi e personaggi sono entrati a far parte della serie, e tra questi c’è il controverso personaggio di Ipek, figlia di Sezai, giunta a Istanbul per rivedere il padre, ufficialmente, ma in realtà celando ben altri scopi.

Il suo personaggio, peraltro, più avanti nella soap, sarà coinvolto in episodi cruciali della soap turca. Negli scorsi episodi di Tradimento, in onda in Italia, Ipek, come sopraccitato, è arrivata a Istanbul con la scusa di rivedere suo padre Sezai, che non vede da diversi anni e che ha un bel rapporto con Güzide.

Nessuno però, immagina che il suo obiettivo sia tutt’altro, ossia un piano segreto per portare scompiglio nella vita di Güzide e dei suoi familiari. La ragazza, infatti, è convinta che sia colpa di suo padre, se sua madre si è tolta la vita.

In realtà, le cose non stanno così, ma c’è qualcos’altro che si nasconde dietro il decesso della donna, e verrà alla luce, nel corso delle puntate.

Tradimento 2, spoiler turchi: Ipek muore? Cosa si scoprirà

Nella seconda stagione di Tradimento, come si apprende dagli spoiler turchi, Ipek morirà…o forse no.

La giovane metterà in atto un piano oscuro, per far pensare a tutti di essere morta, e invece non sarà così. Ipek scriverà una missiva di addio e poi farà cadere in un lago la sua auto, spingendola. Dopodiché, troverà rifugio in un bosco, a casa di una sua zia.

In cambio di protezione, la ragazza offrirà soldi alla parente. Nel frattempo, Sezai e Oltan entreranno in una profonda disperazione, certi che la giovane sia scomparsa per sempre. Ma come si giungerà a tutto ciò? Ipek, nei giorni precedenti la messa in atto del suo piano, avrà pesanti liti col padre, perché non vuole che stia con Güzide.

Gli chiederà di scegliere, e a un certo punto crederà di averla avuta vinta. Tuttavia, scoprirà che il padre ha deciso di difendere Ozan nel processo contro Zelis. A quel punto, si infurierà e deciderà di mettere in atto il suddetto piano.

A rintracciare l’auto di Ipek sarà Oltan, a cui Güzide chiederà aiuto. La donna, con Sezai e la polizia, andrà al lago e lì si rinvenirà la macchina, senza il corpo della ragazza. Sezai si sentirà disperato, ma Güzide gli starà accanto. Ipek, intanto, se ne sta serenamente a casa della zia, che pagherà per tacere.