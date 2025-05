Trama e cast di Bird, il film con Barry Keoghan

Da due giorni – da giovedì 8 maggio per la precisione – è uscito nei cinema di tutta Italia Bird, il film diretto da Andrea Arnold, la regista britannica che con questa sua ultima produzione esplora le fratture sociali e generazionali nella periferia del Regno Unito. Il film diretto da Arnold, prodotto da House Productions, dura 119 minuti e viene distribuito da Cornerstone e Ad Vitam.

Bird, presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, ruota intorno alla storia di Bailey, una ragazzina di dodici anni che vive nel nord del Kent col fratello Hunter e il padre Bug all’interno di una casa occupata abusivamente. Bug non ha molto tempo da dedicare ai figli. E così Bailey inizia a cercare altrove le attenzioni negate dal genitore.

Bird, la trama e il cast del film con Barry Keoghan

Come detto Bird è incentrato sulla figura della dodicenne Bailey, cresciuta in un’abitazione occupata illegalmente insieme al giovane padre Bug. A condividere l’appartamento con loro ci sono Hunter, il fratello di Bailey, e Kayleigh, la nuova compagna del padre. La ragazzina vive in una condizione di estrema marginalità sociale, in un ambiente incerto e privo di punti di riferimento.

Bailey, sensibile e ribelle, ha un temperamento inquieto e riflessivo che la spinge a rifugiarsi nella solitudine o a ricercare la compagna di altri coetanei allo sbando. La svolta per la dodicenne matura grazie all’incontro con l’enigmatico viandante Bird, un outsider alla ricerca delle proprie radici. Tra i due, anime fragili accomunate dalle ferite della vita, si instaura una profonda amicizia che dà respiro a un mondo caratterizzato unicamente da un cinismo disincantato.

Il cast spicca per la presenza di Barry Keoghan nella parte di Bug, il padre di Bailey e Hunter. Il giovane attore irlandese (classe 1992) si conferma uno dei migliori interpreti della sua generazione, quella degli attori nati nella prima metà degli anni Novanta. Nel film di Andrea Arnold mette in mostra ancora una volta, oltre a una duttilità non comune, una notevole sensibilità interpretativa.

Keoghan è reduce dai successi ottenuti con Saltburn di Emerald Fennell e la parte di Joker in Batman di Matt Reeves. In precedenza ha ottenuto una nomination all’Oscar e vinto un BAFTA per Gli spiriti dell’isola. In passato ha lavorato al fianco di registi del calibro di Christopher Nolan (Dunkirk), Yorgos Lanthimos (Il sacrificio del cervo sacro) e Chloe Zhao (Eternals).

Franz Rogowki, un Bird d’eccezione

Di grande spessore anche l’interpretazione di Bird da parte di Franz Rogowski, uno degli attori tedeschi più richiesti nel cinema d’autore contemporaneo. Il 39enne nativo di Friburgo in Brisgovia ha piacevolmente impressionato la critica grazie alle sue interpretazioni di personaggi inquieti e enigmatici, ricchi di intensità, profondità e carisma.

Il suo talento è emerso già in Passages di Ira Sachs in Great Freedom, film selezionato a Cannes, oltre che nel kolossal italiano Freaks Out diretto nel 2021 da Gabriele Mainetti. Franz Rogowski alterna la partecipazione a progetti tedeschi e internazionali. Nel 2018 ha vinto il Deutscher Filmpreis per la parte in Un valzer tra gli scaffali.

A meno di quarant’anni può vantare collaborazione con cineasti come Christian Petzold, Terrence Malick e David Michôd. Completano il cast di Bird: Nykiya Adams (Bailey), Jason Buda (nella parte di Hunter), Jasmine Jobson (Peyton), James Nelson-Joyce (Skate) e Frankie Box (Kayleigh).