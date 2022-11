Tre uomini e un fantasma: trailer e anticipazioni del film de I Ditelo Voi (Al cinema dal 24 novembre)

Dal 24 novembre nei cinema con Minerva Pictures Group e Volcano Pictures, Tre uomini e un fantasma, il nuovo film di Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante in arte “I Ditelo Voi”.

Tre uomini e un fantasma – Trama e cast

La trama ufficiale: Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo!

Il cast di “Tre uomini e un fantasma” include anche Roberta Spagnuolo, Pasqualina Sanna e con la partecipazione di Vincenzo De Lucia.

Tre uomini e un fantasma – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è scritto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante e Francesco Prisco.

Il film ha fruito della fotografia di Roberto Ostuni, del montaggio di Davide Franco, delle scenografie di Violante Lamberti e dei costumi di Annalisa Ciaramella.

Il film è prodotto da Gaetano Di Vaia e Giovanna Crispino di Bronx Film e Partenope Pictures Entertainment, Gianluca Curti di Minerva Pictures Group, Eduardo Angeloni di An.Tra.Cine e distribuito da Gianluca Curti di Minerva Pictures Group e Nicola Grispello di Volcano Pictures.

Tre uomini e un fantasma – Note di regia

“Tre uomini e un fantasma” nasce dalla scommessa – vinta – di portare in teatro uno spettacolo capace di divertire e, allo stesso tempo, adoperando tecniche che oseremmo definire “rudimentali”, spaventare lo spettatore in platea. Dopo il notevole riscontro per la commedia teatrale, l’idea di realizzare un film che ne conservasse lo spirito e la fusione di generi è sbocciata spontaneamente, incontrando da subito l’interesse di un produttore ispirato come Gaetano Di Vaio. Mescolare tecniche e sperimentare generi è da sempre una delle prerogative del nostro lavoro. “Tre uomini e un fantasma” ci ha permesso di continuare questa ricerca espressiva, ampliandola con il cinema di intrattenimento Pop e la nostra passione mai sottaciuta per il genere Horror. Oltre ad avvalersi di una scrittura che preserva gli stilemi della più classica commedia degli equivoci, costellandola di momenti capaci di far saltare dalla sedia lo spettatore, il film conta sull’apporto fondamentale di tre protagonisti assoluti, affiatati e collaudati compagni di viaggio da ormai 25 anni, in grado di restituire comicità esplosiva e giusta verosimiglianza ai personaggi interpretati. [I DITELO VOI]

I Ditelo Voi – Note biografiche

Si conoscono nel 1995. Il loro nome nasce per caso, da una disputa su chi doveva deciderlo: ognuno voleva che lo dicesse l’altro, quindi si decise Ditelo voi.

Cominciano nel 1997-98, in onda in Campania con TeleGaribaldi, poi la trasmissione “Avanzi Popolo” (1999) su TeleNapoli. In questa trasmissione, fra l’altro, interpretano la finta telenovela Orip Orap, che nel 2000 diventerà una trasmissione indipendente, sulla stessa emittente televisiva.

Nel 1999 lavorano alla Chanson, noto luogo del teatro cabaret romano. Per qualche tempo hanno lavorato per trasmissioni comiche per l’emittenti regionali del Lazio.

Nel 2002 partecipano alla trasmissione di Gianni Morandi “Uno di noi”, e nel 2004 all’ultima edizione di Super Ciro.

Nel 2004 sono protagonisti del film “Ventitré”.

Nel 2008 esce lo spettacolo teatrale “Triccheballacche”, autore Gianluca Ansanelli, riferendosi al tormentone nationale italiano del 2006.

Sono presenti nei programmi Colorado Cafè su Italia 1, e Tribbù su Rai 2, oltre che al programma radiofonico Pelo e Contropelo, su Radio Kiss Kiss. Nel 2012, esce su youtube, una nuova sitcom intitolata Gomorroide, parodia del film Gomorra.

Dal 2013 partecipano a Made in Sud su Rai 2 (con la sitcom Gomorroide), a Colorado su Italia 1 e ottengono una parte nel film Un boss in salotto come testimoni in tribunale.

Nel 2015 compaiono nel film Babbo Natale non viene da Nord di Maurizio Casagrande.

Nel 2017 sono registi e attori nel film Gomorroide.

Nel 2021 entrano a far parte del cast comico di Honolulu.

Tre uomini e un fantasma – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Giordano Corapi. Dopo essersi formato nello studio del basso elettrico, Corapi si diploma in Composizione presso il Saint Louis College of Music sotto la guida del M° Gianluca Podio; nei 2 anni successivi come allievo dei M° Podio e del M° Ferdinando Nazzaro si specializza in Musica per Film. Nel cinema realizza le musiche di diversi film tra i quali “Take Five” di Guido Lombardi (nomination al David di Donatello ed il Nastro d’Argento 2015; vince il Ciak d’Oro 2015 ed il premio Colonne Sonore.net per la miglior colonna sonora 2014). Sempre per Lombardi realizza le musiche dei film “Il ladro di giorni” e “La Bas” (vincitore del Leone del futuro – miglior opera prima – Premio De Laurentiis- Mostra del cinema di Venezia 2011). “L’amore a domicilio” e “Sulla Strada di casa” di Emiliano Corapi (con il quale vince il Premio Roma Videoclip 2012 come miglior compositore emergente) “Tito e gli alieni” di Paola Randi con Valerio Mastandrea, “Bob & Marys – Criminali a domicilio” di Francesco Prisco, con Rocco Papaleo e Laura Morante, “La leggenda di Bob Wind” di Dario Baldi (con Corrado Fortuna, Ivan Franek, Lavinia Longhi), “Gomorroide” di Francesco Prisco e i Ditelo Voi.

Tre uomini e un fantasma – Foto e poster