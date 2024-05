Trigger Warning: trailer italiano del thriller d’azione con Jessica Alba (su Netflix dal 21 giugno)

In arrivo su Netflix il film d’azione con Jessica Alba diretta dalla regista indonesiana Mouly Surya alla sua prima produzione in lingua inglese.

Jessica Alba è la protagonista di Trigger Warning, il thriller d’azione in arrivo su Netflix il 21 giugno. Il film è diretto dalla regista indonesiana Mouly Surya, all’attivo per per lei il thriller Marlina, omicida in quattro atti.

Trigger Warning – Trama e cast

L’agente delle forze speciali Parker (Jessica Alba) è in missione all’estero quando riceve la notizia della tragica e improvvisa morte del padre. Mentre cerca di capire cosa sia successo veramente, Parker diventa proprietaria del bar di famiglia nella sua città natale, dove ritrova l’ex fidanzato e ora sceriffo Jesse (Mark Webber), il suo irascibile fratello Elvis (Jake Weary) e il potente padre e senatore Swann (Anthony Michael Hall). Parker è alla ricerca di risposte, ma quando deve fare i conti con una gang violenta che imperversa nella sua città natale, non sa più di chi fidarsi. Decisa a non fermarsi davanti a nulla pur di scoprire la verità, comincia a sfruttare la sua esperienza di agente speciale. Con l’aiuto del socio sotto copertura e hacker Spider (Tone Bell) e le conoscenze dello spacciatore locale Mike (Gabriel Basso), Parker tenta di capire cos’è andato storto nella contea di Swann.

Il cast include Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso e Anthony Michael Hall. Regia di Mouly Surya, sceneggiatura di John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, produzione di Erica Lee, Basil Iwanyk ed Esther Hornstein.

Trigger Warning – Il trailer ufficiale italiano

Curiosità sul film

Mouly Surya dirige “Trigger Warning” da una sceneggiatura di John Brancato, Josh Olson e Halley Gross.

Il film è prodotto da Erica Lee, Basil Iwanyk ed Esther Hornstein con Kaiwi Lyman e Hari Dhillon.

Le riprese si sono concluse nel Nuovo Messico nell’ottobre 2021. Quando il film uscirà nel 2024, avrà trascorso due anni in post-produzione.

Gli ultimi ruoli di Jessica Alba risalgono al 2019 nel thriller Killers Anonymous e nei panni dell’agente di polizia Nancy McKenna nella serie tv L.A.’s Finest basata sul franchise di film d’azione Bad Boys e cancellata dopo due stagioni.

Note di produzione

La sceneggiatura originale di “Trigger Warning” è stata scritta da Josh Olson e John Brancato nel lontano 2016, cinque anni prima che il film fosse realizzato e otto anni prima che fosse finalmente distribuito. Le specifiche sono state descritte come “versioni femminili di Rambo – First Blood (1982) e John Wick (2014)” mescolate insieme. È stato scritto quasi come un omaggio ai film d’azione degli anni ’80 e ’90, quelli che avevano sempre tonnellate di sequenze d’azione pratiche esagerate, violenza cruenta e nudità femminile, proprio come la sceneggiatura specifica di questo film. Ad esempio, includeva scene come Parker, l’eroina principale, che fa una doccia durante la notte quando all’improvviso diversi uomini irrompono in casa sua per aggredirla sessualmente e lei deve respingerli mentre è completamente nuda. È interessante notare che, considerando come è stata paragonata la sceneggiatura ad essa, c’è una scena simile nel romanzo originale di “First Blood” in cui John Rambo combatte per uscire dalla stazione di polizia e poi viene inseguito mentre è completamente nudo.

Thunder Road Films ha acquistato le specifiche nel 2016, con Basil Iwanyk (meglio conosciuto come produttore dei film di John Wick) ed Erica Lee assegnati alla produzione del film. Nel maggio 2020 Netflix è stata coinvolta nel progetto, Jessica Alba è stata scelta per recitare nel film ed è stata anche una dei produttori, e la regista indonesiana Mouly Surya è stata assunta per dirigere il film, rendendolo il suo primo film in lingua inglese. Nel settembre 2021, la sceneggiatrice ed ex attrice Halley Gross è stata chiamata a riscrivere la sceneggiatura originale, subito dopo aver co-sceenggiato il videogioco The Last of Us Part II (2020), per il quale ha vinto alcuni premi. Le riprese si sono svolte in Nuovo Messiico nell’autunno del 2021, tra settembre e ottobre. Ma poi Netflix ha accantonato il film per oltre due anni e mezzo, prima di riassegnargli una data di uscita ufficiale.

Curiosità sul film

Mouly Surya nasce il 10 settembre 1980 a Jakarta, Indonesia. Ha studiato Media e Letteratura in Australia e ha conseguito una laurea presso la Swinburne University e un M. A. presso la Bond University.

Durante la sua permanenza in Australia Surya ha gestito un blog e divenne amica online dell’allora sconosciuto Raditya Dika. Autore, attore, regista indonesiano, YouTuber e personaggio dei social media, Dika è meglio conosciuto come stand-up comedian. All’epoca in cui conobbe Dika, Surya studiava ad Adelaide e in seguito divenne una collaboratrice nell’adattamento cinematografico del libro bestseller di Dika “Kambing Jantan”.

Surya inizia la sua carriera come assistente alla regia e sceneggiatrice in produzioni cinematografiche locali, Surya è diventata famosa nel 2008 con il suo debutto alla regia, il thriller psicologico Fiksi. che le è valso il Premio Citra, gli Oscar indonesiani, per la migliore regia.

Ha vinto un secondo premio come miglior regista al 38° Premio Citra per Marlina omicida in quattro atti dieci anni dopo aver vinto il suo primo premio. È la prima regista donna a vincere il premio e, dal 2022, rimane l’unica.