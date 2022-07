Cast e personaggi

Tony Jaa: Payu

Tiger Hu Chen: Long Fei

Iko Uwais: Jaka

Scott Adkins: Collins

Celina Jade: Xian

Michael Jai White: Devereaux

Michael Bisping: Joey

JeeJa Yanin: Mook

Dominiquie Vandenberg: Dom

Ron Smoorenburg: Steiner

Monica Siu-Kei Mok: Su Feng

Guangbei Zhang: Ambasciatore cinese

Sile Zhang: Moglie di Jaka

Anthony Tai: Assistente dell’ambasciatore cinese

Daniel Whyte: Agente Brown

La trama

Xian, la figlia di uno degli uomini più ricchi della Cina, ha investito l’eredità di suo padre nel tentativo di distruggere un’organizzazione criminale che si annida nella città di Maha Jaya, nel sud-est asiatico. Tuttavia, il capo di un’organizzazione criminale che non trova l’azione interessante invia un’unità di mercenari guidata dallo speitato Collins (Scott Adkins) per uccidere Xiaoshan. L’attacco di Collins e altri trasforma la città in un campo di battaglia, e Xiaoshan, che riesce a malapena a fuggire per raggiungere la stazione di polizia, viene aiutata da due uomini: Payu (Tony Jaa) e Lung Fei (Tiger Hu Chen). Payu, Lung Fei e Xian scappano dalla stazione di polizia e si dirigono verso l’ambasciata, ma con l’aggiunta di un uomo del posto, Jaka (Iko Uwais), che nutre rancore nei confronti di Collins dopo l’uccisione della moglie, la feroce battaglia s’intensifica. Mentre la ricerca di Collins diventa più intensa, Pahud e Lung Fei riusciranno a proteggere Xian?

Curiosità

“Triple Threat” è diretto dall’attore, stuntman e regista Jesse V. Johnson che ha diretto Scott Adkins in The Debt Collector 1 & 2, Accident Man, Missione Vendetta e più recentemente Bruce Willis in White Elephant.

Jesse V. Johnson dirige “Triple Threat” da una sceneggiatura di Joey O’Bryan (Lupin III), Fangjin Song (serie tv Re ai) e Paul Staheli (Guardians of the Tomb).

La tagline che ha accompagnato le versioni home video USA / Regno Unito recitava: “I Mercenari del mondo della arti marziali”. In Germania era “Come i Mercenari ma senza pensionati”.

La genesi del film è iniziata come un progetto chiamato “Makeshift Squad” ideato da Tiger Chen, mentre quel progetto non si è concretizzato, l’idea si è evoluta in “Triple Threat”.

Tony Jaa, Michael Jai White e Celina Jade hanno già lavorato insieme in Skin Trade: Merce umana (2014)

Scott Adkins e Micheal Jai White si sono trovati uno di fronte all’altro in Undisputed 2 e successivamente in “Accident Man”.

In una scena, Tony Jaa cucina la zuppa di Tom Yum Goong. Jaa ha già recitato in The Warrior King, originariamente intitolato “Tom Yum Goong”.

Il nome dei personaggi di Michael Jai White in questo film è Deveraux. In Universal Soldier: The Return del 1999, White ha interpretato Seth e ha combattuto contro Jean-Claude Van Damme, il cui cognome del personaggio era Deveraux.

Le musiche originali di “Triple Threat” sono del compositore americano Joel J. Richard (John Wick, John Wick – Capitolo 2, John Wick 3 – Parabellum).

Il cast di artisti marziali

Tony Jaa (Ong-Bak – Nato per combattere, The Protector – La legge del Muay Thai, Skin Trade – Merce umana, Fast & Furious 7, Monster Hunter). Jaa è un artista marziale, attore, stuntman e regista thailandese specializzato in Muay thai, Krabi Krabong e Taekwondo.

Iko Uwais (The Raid – Redenzione, Man of Tai Chi, The Raid 2: Berandal, Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini, Red Zone – 22 miglia di fuoco). Uwais è un attore e artista marziale indonesiano specializzato in Pencak Silat.

Tiger Hu Chen (Kung Fu Man, Man of Tai Chi, John Wick 3 – Parabellum). Chen è un artista marziale e attore cinese specializzato in Kung Fu, Jeet Kune Do, Jujitsu e Karate. Allievo del regista e coreografo di arti marziali di Hong Kong Yuen Wo Ping nonché maestro di Keanu Reeves, Tiger Chen ha fatto anche da controfigura a Uma Thurman e ha debuttato nel mondo del cinema come assistente coreografo di Yuen Wo Ping in Matrix.

Scott Adkins (La saga Undisputed, I mercenari 2, Doctor Strange, Senza Tregua 2, Ip Man 4, John Wick 4). Scott Adkinns è un attore e artista marziale britannico specializzato in kickboxing e Taekwondo ha esperienza anche di Ninjutsu, Krav Maga, Karate, Wushu, Brazilian Jiu Jitsu, Jujutsu, Muay Thai e Capoeira.

Celina Jade (L’uomo con i pugni di ferro, Skin Trade: Merce umana, Wolf Warrior 2, Arrow). Jade è un’attrice, cantante, modella e artista marziale di Hong Kong specializzata in Taekwondo.

Michael Jai White (Spawn, Ferite Mortali, Undisputed II: Last Man Standing, Never Back Down – Combattimento letale, Never Back Down – No Surrender, Universal Soldier: The Return, Accident Man). White è un attore americano e artista marziale completo e detiene sette cinture nere legittimate in Wushu, Tang Soo Do, Taekwondo I.T.F., jujitsu, Karate Shotokan, Karate Goju-ryu e Karate Kyokushin.