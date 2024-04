Stasera in tv: “Troppo Cattivi” su Italia 1

Troppo cattivi, su Italia 1 il film d’animazione prodotto da DreamWorks Animation, diretto da Pierre Perifel e basato sull’omonima serie di graphic-novel bestseller dello scrittore e illustratore Aaron Blabey.

Troppo Cattivi – Cast e doppiatori

Doppiatori originali

Sam Rockwell: Mr. Wolf

Marc Maron: Mr. Snake

Anthony Ramos: Mr. Piranha

Craig Robinson: Mr. Shark

Awkwafina: Mrs. Tarantola

Richard Ayoade: Professore Rupert Marmellata IV

Zazie Beetz: Diane Foxington / Zampa Cremisi

Lilly Singh: Tiffany Fluffit

Alex Borstein: Capo Misty Luggins

Doppiatori italiani

Andrea Perroni: Mr. Wolf

Edoardo Ferrario: Mr. Snake

Valerio Lundini: Mr. Piranha

Francesco De Carlo: Mr. Shark

Margherita Vicario: Mrs. Tarantola

Saverio Raimondo: Professore Rupert Marmellata IV

Paola Michelini: Diane Foxington / Zampa Cremisi

Luisa D’Aprile: Tiffany Fluffit

Daniela Calò: Capo Misty Luggins

Troppo Cattivi – Trama e trailer

In questa commedia d’azione della DreamWorks Animation, basata sulla serie di libri bestseller, una banda criminale di animali fuorilegge sta per tentare la sua truffa più impegnativa: diventare cittadini modello. Non ci sono mai stati 5 amici famigerati come i Cattivi: l’affascinante borseggiatore Mister Wolf (Sam Rockwell), il gelido maestro scassinatore Mister Snake (Marc Maron), il gelido maestro del travestimento Mr. Shark (Craig Robinson ), il “muscoloso” Mister Piranha (Anthony Ramos) e l’esperta hacker dalla lingua tagliente Miss Tarantola (Awkwafina), alias “Ragnatela”. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine che ne hanno fatto i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mr.Wolf fa un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Cattivi dovranno diventare buoni.

Curiosità sul film

Il film è diretto da Pierre Perifel al suo primo lungometraggio dopo aver collaborato in veste di animatore al franchise di Kung Fu Panda e ai film Shrek e vissero felici e contenti, Mostri contro alieni e Le 5 leggende.

Pierre Perifel dirige “Troppo Cattivi” da una sceneggiatura di Etan Coen (Madagascar 2) e Hilary Winston (Lego Ninjago: Il film) basata sulla serie di graphic-novel “Troppo Cattivi” di Aaron Blabey.

L’inizio di questo film rispecchia l’inizio di Pulp Fiction (1994) in cui due personaggi sono seduti uno di fronte all’altro in una tavola calda mentre conducono quella che sembra essere una conversazione piuttosto oziosa, prima di rivelare che entrambi i personaggi sono in realtà sul punto di lanciarsi in una rapina. .

Quando Mr. Wolf propone alla banda di fingere di essere buoni, Mr. Shark racconta la storia di un fratello a cui è caduta un'ancora in testa. Questo si riferisce al precedente film della DreamWorks Animation Shark Tale (2004), che aveva due fratelli squali: Frankie che morì a causa di un'ancora cadutagli addosso, e suo fratello Lenny, un bravo ragazzo, che finge brevemente di essere cattivo.

La scena della cena di apertura del film è la sequenza più lunga nella storia della DreamWorks Animation, con una durata di due minuti, 25 secondi e sette fotogrammi.

Mr. Wolf chiede scherzosamente a Mr. Snake se può sentire i colori e vedere i suoni. I serpenti, infatti, hanno un ottimo senso dell’olfatto e riescono addirittura a “annusare” l’aria. Tuttavia non hanno il senso dell’udito, ma sono in grado di rilevare le vibrazioni, comprese le vibrazioni causate dal suono. Quando Mr. Snake “ascolta” la cassaforte per aprirla, questo è accurato poiché in realtà sta “sentendo” le vibrazioni causate dai meccanismi della cassaforte.

Le banconote da 100 dollari nel film raffigurano il volto della presidentessa della DreamWorks Marjorie Cohn.

Le molteplici menzioni di Mr. Wolf che diventa “Clooney” sono un riferimento all’attore George Clooney, noto per aver interpretato personaggi affascinanti e carismatici e si possono tracciare molti parallelismi tra Mr, Wolf e i ruoli di Clooney in Fantastic Mr Fox (2009) (un altro adattamento delle storie per bambini su un eroico ladro di nome Mr. Fox) e Danny Ocean della serie di film “Ocean’s Eleven” (il capo di una banda di ladri). Inoltre, Rockwell è stato il protagonista del debutto alla regia di Clooney, Confessioni di una mente pericolosa.

Nella scena in cui Mr. Wolf e Diane ballano, la coreografia è stata ideata da un vero coreografo professionista.

I realizzatori citano Spider-Man: Un nuovo universo (2018) come un’influenza, volendo provare a realizzare un film d’animazione elegante. Altre influenze sul film sono gli anime “Lupin III”, Beastars (2019) e Il fiuto di Sherlock Holmes (1984); i film polizieschi Heat – La sfida (1995), Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001), Le iene (1992) e Pulp Fiction (1994); il film d’animazione belga Ernest & Célestine (2012); il film di fantascienza Il quinto elemento (1997) e il lavoro degli artisti Hergé, Jean ‘Moebius’ Giraud, André Franquin, Albert Uderzo e Akira Toriyama.

Nei libri si dice che Mr. Snake è un amico d'infanzia di Mr. Wolf, ma nel film Mr. Snake ha 26 anni più di Mr. Wolf.

Il cappello da pescatore e la maglietta di Mr. Snake sono un omaggio al personaggio di Johnny Depp, Raoul Duke, nel film Paura e delirio a Las Vegas.

Il doppiaggio tedesco del secondo trailer ha suscitato reazioni estremamente negative sui social media. Mentre il primo è stato doppiato da doppiatori professionisti e famosi, l’altro trailer presentava un cast vocale tedesco composto da celebrità di serie B e YouTuber. È stato immediatamente ampiamente ridicolizzato come doppiaggio amataoriale o “porn dub” e sono state avviate petizioni per convincere lo studio a utilizzare i doppiatori professionisti del primo trailer.

Nella zona di costruzione si può vedere un container con la scritta “Pierre” scritta sopra, in riferimento al regista del film Pierre Perifel.

Mr. Wolf è modellato sull’attore George Clooney e il suo aspetto è basato sugli attori Logan Lerman e Dylan O’Brien.

Mentre si esercitava a comportarsi bene, Mr. Wolf si veste brevemente da vecchietta con cappellino, chiaro riferimento a Cappuccetto Rosso.

[Dai trailer] La data di nascita di Mr. Wolf riportata sull’armadio nella sua foto segnaletica è 19.10.1991 (19 ottobre 1991).

Quando Mr. Piranha viene scattata la sua foto segnaletica, si scopre che il suo compleanno è il 13.12.1996 (13 dicembre 1996).

Le ispirazioni per la dinamica di Mr. Wolf e Diane Foxington includono Fox Mulder e Dana Scully di X-Files (1993) e Han Solo e Leia Organa di Star Wars (1977).

Mr. Wolf chiede scherzosamente a Mr. Snake se può sentire i colori e vedere i suoni. In realtà esiste una condizione medica chiamata sinestesia in cui il cervello sovrappone i sensi e le loro sensazioni in vari modi, tra cui l’udito dei colori e la vista dei suoni.

Un rapido flashback mostra Mr. Wolf sdraiato su un telo da mare con un motivo a cuori rosa e bianco, lo stesso motivo che si rivela essere sulla biancheria intima di Mr. Wolf quando i suoi pantaloni vengono strappati via da un rampino poche scene dopo.

Durante le presentazioni dei personaggi, Mr. Shark (Craig Robinson), viene chiamato Big Tuna. Robinson ha recitato nella serie tv The Office, dove Jim Halpert (John Krasinski) ha il soprannome di Big Tuna.

Durante la scena in cui Mr. Snake ruba la password fingendo l’impronta digitale di una valigetta, riceve il codice ufficiale che dice 12345. Questo fa riferimento alla combinazione di Re Roland e alla password del bagaglio del presidente Skroob nel film parodia “Balle spaziali”.

In Paddington 2, Richard Ayoade interpreta un professore che usa la marmellata come prova in tribunale per far condannare Paddington. In questo film interpreta il Professor Marmellata.

Quando Mr. Piranha si traveste da chef e poi si nasconde in una cloche per imbucarsi a una festa, è vestito da famoso chef Salt Bae. Dopo l’uscita del film, Salt Bae è diventato famoso e ha dovuto affrontare la reazione del pubblico per aver fatto irruzione alla festa della Coppa del Mondo della squadra internazionale di calcio maschile argentina.

Quando Mrs. Tarantola hackera le telecamere di sicurezza, le faccine sorridenti sugli schermi dei computer delle guardie sono un riferimento al classico anime cult Cowboy Bebop, dove uno dei personaggi, Radical Edward, hackerava dispositivi elettronici in modo simile.

Quando il Professor Marmellata costringe i Cattivi a indossare tutine da animale, Mr. Wolf indossa quello di una pecora, in riferimento al termine “un lupo travestito da pecora”, che a quel punto è anche in senso figurato e letterale perché è un cattivo ragazzo che finge di essere buono.

Diane Foxington è un personaggio esistente nella serie di libri “The Bad Guys”, tranne che lì aveva il nome di Ellen Fox ed era anche un membro della International League of Heroes in contrapposizione a un’ex genio del crimine.

Durante il Gala, quando i poliziotti entrano e circondano i “BadGuys”, tutti ripetono “hut,hut,hut” riferendosi alla fine di The Blues Brothers – I fratelli Blues (1980).

Il fumetto originale

Aaron Blabey (gennaio 1974) è un autore australiano di libri per bambini. È il creatore di tre serie per bambini di successo: Pig the Pug – una serie di libri illustrati su un cagnolino maleducato, egoista e meschino, “Troppo Cattivi” – una serie di graphic novel bestseller n. 1 del New York Times per lettori junior e Thelma the Unicorn – una seconda serie di libri illustrati su un semplice pony che finge di essere un unicorno.

A dicembre 2021, Blabey ha registrato circa 30 milioni di libri in stampa e i suoi libri hanno trascorso oltre 120 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. A maggio 2019, è stato annunciato che Netflix sta sviluppando un adattamento cinematografico-musicale di “Thelma the Unicorn” con Blabey a bordo come produttore esecutivo. Fino al 2005, Blabey era anche un attore. Nel campo della recitazione è probabilmente meglio conosciuto per i suoi ruoli da protagonista in due produzioni televisive, la miniserie tv The Damnation of Harvey McHugh del 1994, per il quale ha vinto un Australian Film Institute Award, e la serie tv CrashBurn del 2003, prima di ritirarsi dalla recitazione nel 2005.

Che cosa ci fanno insieme un lupo, uno squalo, un serpente e un piranha, cioè i quattro predatori più temuti del pianeta? È semplice: cercano di rifarsi una reputazione. Perché sono stanchi di passare per i cattivi della situazione! Vogliono cominciare a compiere buone azioni. Vogliono diventare degli eroi! Riusciranno a convincere il mondo che anche loro hanno un cuore? Età di lettura: da 8 anni.

Troppo Cattivi – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton che ha musicato anche Operazione U.N.C.L.E., King Arthur – Il potere della spada, Enola Holmes ed è stato candidato ad un oscar per la migliore canzone originale (“Celeste”) inclusa nella colonna sonora di Processo ai Chicago 7 da lui composta.

"Troppo cattivi" è il secondo film d'animazione per Pemberton dopo la colonna sonora del capolavoro d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e una terza colonna sonora per il sequel Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One & Part Two.

Il primo trailer di è accompagnato dal brano “Bad Guy” di Billie Eilish.

1. The Big Bad Wolf

2. Meet The Bad Guys

3. Let’s Bounce

4. Push Pop

5. Step 3

6. Security Surprise

7. The Dolphin Heist

8. Going to Go Good

9. Turn on the Charm

10. Marmalade Prelude

11. A Heist for Good

12. The Sharing Laboratory

13. Save the Cat

14. Good Tonight – Daniel Pemberton ft. Anthony Ramos

15. So Long Suckers

16. The Lair of Loot

17. Loot Loops

18. Bedtime Story

19. Double Crossed

20. Tricky Fox

21. The Crimson Paw

22. Secret Hideout

23. Evil Masterplan

24. The Sad Guys

25. One Last Push Pop

26. Finish Them

27. Huff + Puff

28. Just Robbing This Place

29. Freeway Escape

30. Who Said It Was the End?

31. Redemption

32. The Old Switcheroo

33. Feelin’ Alright – Elle King

34. Brand New Day – The Heavy

