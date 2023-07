Stasera in tv: “Tuesday Club – Il talismano della felicità” su Rai 1

Tuesday Club – Il talismano della felicità, su Rai 1, la commedia romantica di produzione svedese diretta da Annika Appelin con protagonisti Peter Stormare e Marie Richardson.

Tuesday Club – Trama e cast

Marie Richardson: Karin

Peter Stormare: Henrik

Carina M. Johansson : Monika

Sussie Ericsson : Pia

Björn Kjell: Fredrika

Maria Sid: Ingela

Klas Wiljergård: Grizzly

Ramtin Parvaneh: Clarence

Wilhelm Johansson: Tomas

Ingvar Örner: Lasse

Miran Kamala: Janne

Pamela Cortes Bruna: Läkare

Eleonora Gröning: Lena

Venus Houman: Camilla

Kenny Tinmark: Camillas man

Raphaël Niba: Hovmästare

Nikolai Shervin: Läkare

Marcus Frahm: Speedosmannen

Lotta Cregård: Bastukvinnan

Karin Wetterlund: Collega di Karins

Tuesday Club – Trama e trailer

Karen (Marie Richardson) è una donna di mezza età che conduce una vita esemplare, con una famiglia felice e una bella casa, ma quando, alla festa del suo 40° anniversario di matrimonio, scopre che il marito Sten (Björn Kjellman) la tradisce, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura degli altri, la protagonista si dà una seconda possibilità e, con l’aiuto delle amiche, inizia a seguire un corso di cucina orientale creativa tenuto dal famoso chef Henrick Moliner (Peter Storemare). Tra un sushi e una tartare, Karen risveglia i sogni messi nel cassetto da ragazza e riscopre le lusinghe della seduzione, sepolte dalla routine familiare, l’amore e la rinascita come donna nuova. La ricerca del piacere, in amore come a tavola, muove il racconto con divertenti colpi di scena e una non banale analisi psicologica dei sentimenti umani. Oltre a mostrare un approccio ai rapporti familiari senza dubbio molto aperto e civile, “Tuesday Club” strizza l’occhio a tutti gli appassionati di cucina e di buon cibo, perché è tra i fornelli che si innescano e si risolvono tutte le intriganti vicende raccontate dal film svedese. Una spumeggiante colonna sonora e alcune scene di ballo nei punti chiave della trama, rendono il film quasi un musical dei sentimenti senza età.

Curiosità sul film

La regista Annika Appelin è al suo primo lungometraggio dopo aver diretto un paio di corti e due episodi della serie tv svedese Huss. Appelin ha anche collaborato in veste di supervisore alle sceneggiature del film “Il Sospetto” di Thomas Vinterberg, del dramma “Cosa dirà la gente” e del thriller “Second Chance” di Susanne Bier.

“Tuesday Club” è basato su una sceneggiatura dell’autrice Anna Fredriksson basato sul suo romanzo “Tisgadsklubben”.

Il team che ha supportato la regista Annika Appelin dietro le quinte ah incluso il direttore della fotografia Andreas Wessberg (i film della serie poliziesca Johan Falk), la scenografa Teresa Beale (Il ragazzo dai pantaloni d’oro) e la costumista Anna Karlsson (Omicidi tra i fiordi: Amici per la vita).

Le riprese del film si sono tenute in Svezia nei dintorni di Göteborg.

Il film è prodotto da Jessica Ask e Åsa Karlsson per Anagram Sverige AB in coproduzione con SF Studios, Film i Väst, TV 4/C More con il supporto dello Swedish Film Institute.

Il romanzo originale

Anna Fredriksson ha debuttato nel 2011 con The Summerhouse. Il libro è diventato un grande successo, vendendo più di 150.000 copie. Era chiaro che i tanti anni di sceneggiatrice di Anna le davano un vantaggio drammaturgico, che è un lusso raro per gli autori. Ha lavorato a diverse produzioni, dai lungometraggi agli adattamenti tv come The Bomber e Wallander. Oggi però, Anna lavora esclusivamente come autrice e si è affermata come regina incontrastata del “Feel Real” con la Trilogia “Every Season”, ambientata in un’accogliente cittadina costiera nel sud della Svezia. I suoi libri hanno venduto finora oltre 700.000 copie. Nell’autunno del 2022, Anna Fredriksson torna con un nuovo romanzo e questa volta si cimenta+a con la suspense! “Amnesia” è un thriller psicologico sull’identità e le scelte di vita, la fiducia e l’amore complicato.

La sinossi ufficiale del romanzo: Karin ha sempre condotto una vita sicura e protetta, ma quando suo marito si trasforma in un estraneo decide che è il momento di dire basta. Gettando al vento la cautela, si iscrive a un corso serale di cucina asiatica avanzata e ottiene l’avventura di una vita. Il corso di cucina diventa la sua ancora di salvezza. Incontra nuove persone e impara a conoscere i propri punti di forza, il tutto mentre la sua passione per l’insegnante, il famoso chef Henrik, diventa sempre più elettrizzante. Quando il corso volge al termine, la tensione tra loro si trasforma lentamente in un’attrazione crescente che porta all’infatuazione. Karin, che si considera vecchia e fuori tempo massimo, si rende conto invece che la sua vita non deve per forza avere una data di scadenza. Ma è davvero preparata ad abbracciare i suoi sentimenti e a mettere in gioco la sua esistenza sicura. E soprattutto: come può lasciare il suo compagno di una vita quando ha appena attraversato un grave trauma? “The Tuesday Club” è una versione svedese de “I ponti di Madison County”. È un romanzo sull’essere nella cosiddetta “età del sandwich”, bloccata tra genitori anziani, un partner, figli e nipoti che hanno tutti bisogno della tua attenzione. È anche una storia su scelte difficili e sull’innamorarsi follemente, appassionatamente e sorprendentemente più avanti nella vita.

Tuesday Club – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore finlandese/norvegese Lasse Enersen che ha recentemente musicato la commedia d’azione The Misfits (2021) con Pierce Brosnan e Tim Roth e il thriller d’azione finlandese Omerta 6/12 (2021). I crediti di Enersen includono anche musiche per i documentari In between (2012) e Battle for Rio (2014) e i videogiochi Kung-Fu Live (2010) e Kung-Fu High Impact (2011).

1. Party 1:34

2. Karin 1:21

3. Cooking 3:40

4. Love 2:04

5. Empowerment 2:19

6. Mother and Daughter 2:18

7. Tuesday Club 1:15

8. Life Calls 1:57

9. Summer 2:37

10. Autumn Days 1:13

11. Moving 1:46

12. The End 1:30

La colonna sonora di “Tuesday Club – Il talismano della felicità” è disponibile su Amazon.