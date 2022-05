Tutti i film dell’Universo Cinematografico Marvel in DVD e Blu-Ray in offerta

Doctor Strange e il Multiverso della Follia sta sbancando i box office di tutto il Mondo, dando uno scossone mai visto prima all’Universo Cinematografico Marvel iniziato nel 2008 con Iron Man. Nel corso degli anni si sono aperte e chiuse tre fasi che hanno raccontato in 23 film la Saga dell’Infinito. Black Widow, uscito nel 2021, ha ufficialmente inaugurato la quarta fase dell’Universo Cinematografico Marvel e l’ultimo capitolo delle avventure del Doctor Strange si inserisce proprio in questa nuova era. Quale migliore occasione per riscoprire l’intero Universo Cinematografico Marvel in DVD e Blu-Ray se non l’uscita del nuovo film?

La buona notizia, anzi ottima, è che tutti i film usciti fino ad oggi, incluso l’ultimo e sconvolgente Spider-Man: No Way Home, sono disponibili in super offerta su Amazon per i prossimi giorni. Vediamo insieme tutti i DVD e Blu-Ray da portarsi a casa a meno di 10 euro l’uno.

Saga dell’Infinito – Fase 1: i DVD e Blu-Ray Marvel

Iron Man (2008)

Dopo essere sopravvissuto ad un attacco inaspettato in territorio nemico, l’industriale Tony Stark costruisce un’armatura ad alta tecnologia e giura di proteggere il mondo nei panni di Iron Man.

L’incredibile Hulk (2008)

Bruce Banner era uno scienziato, ma un’esposizione accidentale ai raggi gamma ha provocato una mutazione genetica e sconvolto la sua esistenza. Ogni qualvolta le emozioni lo assalgono, Bruce si trasforma in Hulk, mostro verde dalla forza smisurata.

Iron Man 2 (2010)

Ora che tutto il mondo conosce la vera identità di Iron Man, l’inventore milionario Tony Stark deve affrontare le pressioni alla collaborazione da parte dei militari e stringere nuove alleanze per affrontare un potente nemico.

Thor (2011)

Dopo che le sue azioni sconsiderate hanno riacceso un’antica guerra, il dio nordico Thor viene spogliato dei propri poteri, scacciato dal regno di Asgard, e costretto a vivere tra gli umani.

Captain America – Il primo Vendicatore (2011)

Steve è un giovanotto smilzo che vuole ad ogni costo arruolarsi nell’esercito per combattere i nazisti. Putroppo viene regolarmente scartato, ma un giorno gli si presenta la possibilità di fare da cavia: gli iniettano così il siero del supersoldato.

The Avengers (2012)

I leggendari supereroi Iron Man, Hulk, Thor, Capitan America, Occhio di Falco e la Vedova Nera vengono reclutati da un’agenzia governativa segreta per combattere un nemico inatteso che minaccia la sicurezza della Terra.

Saga dell’Infinito – Fase 2: i DVD e Blu-Ray Marvel

Iron Man 3 (2013)

Dopo aver salvato New York dalla distruzione ed essere rimasto da allora insonne e preoccupato, Tony Stark è rimasto senza armatura e deve lottare contro le sue paure interiori per sconfiggere il suo nuovo nemico, il Mandarino.

Thor: The Dark World (2013)

Dal personaggio della Marvel, Thor si allea con il perfido Loki per salvare la Terra dei Nove Regni da un antico nemico nato prima ancora dell’universo.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Capitan America, Vedova Nera e un nuovo alleato, Falcon, affrontano un nemico inaspettato mentre lottano per far emergere alla luce del sole un complotto che mette a rischio il mondo intero.

Guardiani della Galassia (2014)

Un avventuriero spaziale, Brash Peter Quill, diventa preda di alcuni cacciatori di taglie dopo aver rubato una sfera ambita dal potente Ronan. Per sfuggire alla morte, l’uomo si allea con quattro improbabili compagni di avventura.

Avengers: Age of Ultron (2015)

Gli Avengers si ricongiungono allo scopo di unire le proprie forze a quelle dei nuovi arrivati Quicksilver e Scarlet. Il fine è la lotta contro il robot malefico chiamato Ultron, creato da Tony Stark con intenzioni pacifiche ma trasformato in una macchina infernale assetata di sangue.

Ant-Man (2015)

Aiutato da un costume capace di farlo rimpicciolire ed acquistare forza fisica allo stesso tempo, Ant Man viene addestrato dal dottor Hank Pym a controllare un intero esercito di formiche e combattere contro Darren Cross allo scopo di evitare che quest’ultimo si impadronisca degli stessi mezzi e li utilizzi per portare a termine i propri piani malefici.

Saga dell’Infinito – Fase 3: i DVD e Blu-Ray Marvel

Captain America: Civil War (2016)

Le pressioni politiche sugli Avengers da parte del governo degli Stati Uniti creano crescenti dissapori tra Captain America e Iron Man. Quando la Terra si trova in pericolo, la Vedova Nera e Occhio di Falco devono scegliere da che parte stare.

Doctor Strange (2016)

Il dottor Stephen Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, un vecchio amico trasformatosi in nemico cerca di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra, scherzando con il piano di Strange.

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

I Guardiani vengono assoldati da una potente razza aliena per portare a termine una difficile missione. Inoltre devono combattere per tenere unita la propria famiglia, ritrovata da poco, mentre dipanano il mistero delle vere origini di Peter Quill.

Spider-Man: Homecoming (2017)

L’Uomo Ragno decide di chiedere aiuto al proprio mentore: il miliardario Tony Stark, alias Iron Man. La situazione si complica quando il criminale noto come Avvoltoio comincia a seminare il panico in città.

Thor: Ragnarok (2017)

Imprigionato dall’altra parte dell’universo e privato del proprio martello, il potente Thor deve combattere Hulk e impedire che l’onnipotente Hela distrugga il suo mondo natale e l’intera civiltà asgardiana.

Black Panther (2018)

Il giovane principe T’Challa ritorna a casa, nella nazione tecnologicamente avanzata del Wakanda. Ben presto però è costretto a richiedere l’aiuto dell’agente della CIA Everett K. Ross per difendere il trono ed evitare una guerra civile.

Avengers: Infinity War (2018)

Iron Man, Thor, Hulk egli Avengers si uniscono per combattere ancora il loro più potente nemico: il malvagio Thanos. Il destino del pianeta e dell’umanità non sono mai stati più incerti.

Ant-Man and the Wasp (2018)

Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle proprie scelte come supereroe e come padre. L’uomo deve ancora una volta indossare l’abito di Ant-Man e combattere a fianco di Wasp contro un nuovo potente nemico.

Captain Marvel (2019)

Captain Marvel è una guerriera extraterrestre originario di Kree, che si ritrova coinvolta in una battaglia intergalattica tra il proprio popolo e quello degli Skrull. Giunta a vivere sulla Terra nel 1995 nei panni della pilota statunitense Carol Danvers, continua ad avere ricordi ricorrenti della sua vita precedente.

Con l’aiuto di Nick Fury, la donna cerca di scoprire i segreti del proprio passato sfruttando i suoi speciali superpoteri per porre fine alla guerra con i malvagi Skrulls.

Avengers: Endgame (2019)

Alla deriva nello spazio senza cibo o acqua, Tony Stark vede la propria scorta di ossigeno diminuire di minuto in minuto. Nel frattempo, i restanti Vendicatori affrontano un epico scontro con Thanos.

Spider-Man: Far from Home (2019)

La tranquilla vacanza in Europa di Peter Parker prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta inatteso nella sua stanza d’albergo, chiedendogli di collaborare per fermare il malvagio Mysterio, intenzionato a devastare il continente.

Fase 4: i DVD e Blu-Ray Marvel

Black Widow (2021)

La Vedova Nera, conosciuta anche come Natasha Romanova, collabora con i servizi segreti sovietici per diventare il loro agente principale. Tuttavia, quando l’URSS si disgrega, il governo cerca di ucciderla.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021)

Shang Chi, maestro di una variante Kung Fu che utilizza le armi, è costretto ad affrontare il suo passato dopo essere stato convinto ad unirsi alla misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Eternals (2021)

Dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall’ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell’umanità, i Devianti.

Spider-Man: No Way Home (2022)

L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.