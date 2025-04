Tutto quello che ho, trama terza puntata martedì 22 aprile: tensioni e misteri

In onda da mercoledì 9 aprile 2025 nel serale di Canale 5, Tutto quello che ho è una miniserie in quattro puntate. I due protagonisti, Matteo e Lavinia (interpretati da Marco Bonini e Vanessa Incontrada), devono fare i conti con il più atroce e innaturale dei dolori per un genitore: la morte di una figlia, una sofferenza acuita dall’uccisione violenta di Camilla, trovata morta ad appena diciotto anni dopo essere misteriosamente scomparsa.

In più Matteo (poliziotto) e Lavinia (avvocato), pure uniti dal desiderio di scoprire la verità sull’omicidio della figlia, si trovano a procedere separati, tra crescenti incomprensioni e un fardello talmente gravoso da mettere a rischio la loro stessa unione. Un susseguirsi di tensioni e misteri caratterizza dunque Tutto quello che ho, in onda alle 21:30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

La terza puntata verrà trasmessa martedì 22 aprile e sarà disponibile come le altre su Mediaset Infinity dopo la messa in onda. Ecco cosa succederà nel penultimo appuntamento con la serie ambientata a Livorno e diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca (che hanno curato insieme anche I Bastardi di Pizzofalcone 4 e Màkari 3).

Tutto quello che ho, anticipazioni della puntata di martedì 22 aprile 2025

Lavinia contro tutti nella puntata di martedì 22 aprile, la terza della serie Tutto quello che ho. La donna non si fida più del modus operandi della polizia. Non condivide i metodi di indagine dei poliziotti. Sceglierà dunque di indagare per conto suo nel tentativo di rintracciare da sola il reale colpevole della morte della figlia. Lavinia crede all’innocenza di Kevin.

Si impegnerà quindi per farlo scagionare. Così facendo però si porrà in contrasto con il suo stesso studio legale. Ma non è finita. Peggio ancora, entrerà in conflitto soprattutto con il marito poliziotto, Matteo, convinto invece che il responsabile della morte di Camilla sia proprio Kevin. Lavinia continuerà a lasciarsi guidare dall’intuizione e dalla sua intelligenza emotiva, oltre che dal raziocinio.

In questo modo le sue ricerche faranno emergere numerose incoerenze nel comportamenti di diverse persone che frequentavano Camilla. Primi fra tutti l’ex fidanzato e l’amica Valentina. Sembra che ognuno di loro abbia qualche segreto da nascondere. Anche Matteo proseguirà le sue indagini. che lo porteranno a concentrarsi su un giro di prostituzione.

Tutto quello che ho, cosa è successo nelle prime due puntate

Una tragedia scuote i Santovito, una famiglia come tutte le altre. Mamma Lavinia (affermato avvocato) e papà Matteo, poliziotto, vivono una vita normale a Livorno con i figli Camilla e Roberto. Un venerdì sera Camilla non rientra a casa all’orario pattuito e di lei non c’è traccia. Subito cominciano le ricerche da parte dei genitori. Lavinia entra in contatto con un mondo a lei sconosciuto. Matteo invece guida i colleghi poliziotti in una ricerca a tappeto in città.

Le speranze di riabbracciare Camilla si infrangono davanti al campo di mais dove viene rinvenuto il corpo senza vita della figlia. La tragedia si accompagna alla voglia di giustizia. Lavinia e Matteo prendono tuttavia due strade differenti. Il poliziotto indirizza i suoi sospetti su Kevin, giovane nigeriano che sembra avere avuto un legame particolare con la figlia.

I due coniugi scoprono di non sapere poi molto della vita di Camilla. Lavina si avvicina al mondo di Kevin senza pregiudizi mentre Matteo è sicuro della sua colpevolezza e cerca un modo per incastrarlo. Sua moglie invece è convinta che sia necessario aprire il campo di indagine, non chiuderlo, e decide di proseguire per la sua strada. Anche a costo di tradire la fiducia di Matteo.