Tutto su Carmine Recano, chi è il comandate di Mare Fuori: film, moglie e figli

La nuova stagione di Mare Fuori è in onda da qualche settimana e ha già avuto i primi riscontri positivi. E’ tra i prodotti Rai di maggiore successo degli ultimi anni e ha dato la possibilità a diversi giovani talenti di rivelarsi e di conquistare la scena. Alcuni hanno già ottenuto il titolo di attori professionisti lavorando su set noti, altri invece sono destinati ad un futuro del tutto positivo. Tra gli interpreti più amati di Mare Fuori, presente dalla prima stagione c’è anche Carmine Recano, che veste i panni de il comandate Massimo Esposito.

Il personaggio di Esposito è molto amato dai fans della serie, anche perché in diverse occasioni ha dimostrato di essere una persona sensibile, disponibile e buona. Ma chi è Carmine Recano? L’attore ha conquistato la popolarità grazie all’amata fiction, ma la sua carriera non è legata solo a Mare Fuori. Classe 1980 Recano è nato a Napoli ed è cresciuto nel quartiere di Secondigliano. La recitazione non era tra i suoi progetti, si è avvicinato al set per caso. Giovanissimo ha accompagnato un amico ad un provino e da quel momento la sua vita è cambiata.

E’ cresciuto in una famiglia semplice, i suoi genitori hanno sempre cercato di non fargli mancare nulla e hanno sostenuto tutte le sue scelte. Anche quando ha deciso di fare l’attore ha trovato l’appoggio del padre e della madre. A soli 19 anni ha debuttato nel film Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi e l’anno seguente ha recitato in Terrarossa di Giorgio Molteni. Poi Ferzan Ozpetek gli ha dato una parte ne Le Fate ignoranti. La collaborazione fra i due ha avuto un seguito: Carmine ha avuto una parte anche in Un giorno perfetto, Mine vaganti, Napoli velata, La dea fortuna e Diamanti.

Carmine Recano carriera: tutti i successi dell’attore

Oltre alle varie collaborazioni con Ferzen Ozpetek Carmine Recano nei primi anni duemila ha lavorato anche in altri film. La parte in Ballo a tre passi gli è valsa l’assegnazione del premio della Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Ha preso parte anche in diverse fiction di successo come Don Matteo e Un medico in famiglia. Le partecipazioni Rai sono diverse e tutti rivelano il suo talento.

Negli ultimi anni ha recitato anche in La porta rossa, Sopravvissuti e Belcanto, ma è con Mare Fuori che ha ottenuto una popolarità inaspettata. Un ruolo quello del Comandante che è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e che sembra essere determinante per la narrazione dell fiction. Il personaggio di Recano in Mare Fuori è stato fondamentale per il successo della serie, anche per questo l’attore non ha mai manifestato il desiderio di lasciare il set. Nonostante i diversi impegni è molto legato al ruolo di Esposito.

Vita privata di Carmine Recano: moglie e figli

Carmine Recano ha un profilo Instagram che conta quasi 700.000 follower, un numero considerevole che conferma la sua popolarità. L’attore è tuttavia una persona molto riservata e in merito alla sua vita privata preferisce mantenere un basso profilo. Non a caso nel suo account ci sono soprattutto foto che lo ritraggono a lavoro e immagini del dietro le quinte dei set.

Non ci sono post del suo quotidiano famigliare. Tuttavia è noto che lo scorso 25 Maggio ha sposato Donatella Tipaldi. La cerimonia è stata celebrata al Castello di Acerra, in provincia di Napoli. I due sono genitori di Gennaro e Mirea, di cui non ci sono immagini sul suo account social. In un’intervista Recano ha definito il suo ruolo di padre: “Credo di essere un padre disponibile, equilibrato, senza paura di mostrare i miei sentimenti. I valori che spero di trasmettere ai miei figli sono la lealtà e la coerenza.”