Stasera in tv: “Un amore in fondo al mare” su Rai 1

Un amore in fondo al mare, su Rai 1 la commedia romantica americana ambientata sullo sfondo delle suggestive Hawaii con Hunter King nei panni di una giovane donna che riscoprirà l’amore per il mare grazie ad un marinaio, interpretato da Beau Mirchoff, ingaggiato per ritrovare un oggetto molto prezioso.

Un amore in fondo al mare – Cast e personaggi

Hunter King: Addie

Beau Mirchoff: Jack

Eliza Hayes Maher: Kate

Jordan Matlock: Nathan

Diane Sargent: Betty

Brian Connors: Robert

Isabelle Du: Kara

Marita de Lara: Hannah

Adam Johnson: Beachcomber / Doug Chamberlain

Joan Powers: Michelle / Istruttrice Yoga

Alanna Vicente: Dr. Mazur

Hi’ilei Berg: Giovane Addie

Melanie Lewis: Clerk

Sally Jackson: Helen

Sterling Sulieman: Orafo

Un amore in fondo al mare – Trama e trailer

Mentre si prepara per il matrimonio di sua sorella, Addie (Hunter King) perde l’anello di sua nonna nelle acque delle Hawaii. Assume il marinaio Jack (Beau Mirchoff) per immergersi con lei per trovarlo; in questo lasso di tempo Addie riscopre il suo amore per il mare.

Curiosità sul film

Il titolo originale del film è Hidden Jems (Gemme nascoste).

“Un amore in fondo al mare” è IL primo di quattro film originali della serie “Summer Nights” del 2022 di The Hallmark Channel.

Il film stato girato presso il Kahala Hotel & Resort di Honolulu, lo stesso hotel in cui è stato girato il primo film Hallmark della serie “Summer Nights” dell’anno precedente, Amore alle Hawaii (2021).

Il film è diretto dal regista, produttore e attore Maclain Nelson i cui crediti includono la commedia horror Vamp U, la commedia per famiglie Un’estate per diventare grande, la parodia fantasy Dragon Warriors e i film per la tv Il Natale che ho dimenticato, Natale a Vienna e L’amore per davvero.

Maclain Nelson dirige “Un amore in fondo al mare” da una sceneggiatura di Brook Durham (A caccia di licantropi, Vampiri degli abissi, Una stella per il ballo, Natale e altri desideri).

Le musiche originali del film sono del compositore Irving Victoria (L’autunno dei ricordi, Un biglietto per Natale, Amore a Daisy Hills, Finché natale non vi separi, Un Natale senza tempo, Come ti salvo il Natale, serie tv Mistery 101).

Hunter King – Note biografiche

L’attrice Hunter King (Addie) è meglio conosciuta per il ruolo di Clementine nella sitcom “Life in Pieces” della CBS con Colin Hanks, Betsy Brandt e Thomas Sadoski. King può anche essere riconosciuta come la Summer Newman di “Beautiful” e “Febbre d’amore”, un ruolo per il quale ha vinto due Daytime Emmy. Nel lungometraggio, King ha recitato nel dramma A Girl Like Her al fianco di Jimmy Bennett, che ha ottenuto recensioni incredibili per aver affrontato il bullismo nelle scuole. King è stata anche scelta come protagonista del pilota della commedia ABC del 2020 “Prospect” e più di recente ha recitato nel thriller indipendente Give Me Your Eyes e nella commedia romantica The Professional Bridesmaid altra produzione targata Hallmark Channel.

Beau Mirchoff – Note biografiche

Il recente lavoro di Beau Mirchoff include ruoli regolari nelle serie tv “Good Trouble” e “Narcos: Messxico” di Netflix. In precedenza ha interpretato un ruolo regolare serie tv comedy di Gregg Araki “Now Apocalypse” di Starz , di cui è produttore esecutivo Steven Soderbergh. Prima di allora, Mirchoff ha trascorso cinque stagioni come protagonista della serie comica di MTV “Awkward”, acclamata dalla critica, nel ruolo di Matty. Ha anche avuto ruoli ricorrenti nelle serie tv “I’m Dying Up Here – Chi è di scena” e nel dramma della NBC “Aquarius” accanto a David Duchovny. Mirchoff si è fatto notare per la prima volta in “Desperate Housewives” della ABC nei panni di Danny, il figlio del personaggio di Drea de Matteo. I suoi crediti cinematografici includono il remake della Sony di Flatliners – Linea mortale, Scary Movie 4, Grudge 3, Sono il numero 4 e il grintoso indie Poker Night con Ron Perlman, Giancarlo Esposito e Titus Welliver. Più di recente ha recitato con Bruce Willis in due film (“Rogue” e “Redemption”) della trilogia d’azione Detective Knight.

Nato a Seattle e cresciuto a Vancouver Island nella Columbia Britannica, Mirchoff ha iniziato a recitare all’età di 13 anni, ottenendo il suo primo ruolo importante in “Scary Movie 4”. Dopo aver recitato nella serie canadese “Heartland”, ha ottenuto il ruolo da protagonista maschile in “The Grudge 3”. Successivamente si è trasferito a Los Angeles all’età di 20 anni, e da allora ha sempre vissuto lì. Quando non lavora, Mirchoff ama le attività all’aria aperta come il campeggio in camper e tenda, le immersioni subacquee, le escursioni in montagna, il kayak, la pesca e la corsa (spesso con il suo Labradoodle, Cali). È anche un fan di tutte le squadre sportive di Seattle, in particolare dei Seattle Seahawks della NFL.

Poster ufficiale