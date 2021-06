Un conto da regolare, su Sky Cinema Uno e Now dal 1° giugno un dramma d’azione e vendetta del regista e coreografo Shawn Ku (Beautiful Boy) con protagonisti Nicolas Cage e Benjamin Bratt.

A Frankie Carver (Nicolas Cage) viene diagnosticata una malattia terminale e a seguito di ciò viene rilasciato dal carcere dopo aver scontato 19 anni di travagli. Con solo poco tempo da vivere, Frankie deve cercare disperatamente di fare ammenda con il figlio che ha lasciato mentre nel frattempo trama una sanguinosa vendetta: rintracciare la sua vecchia banda affinché paghino per il loro tradimento, uno per uno.

Il cast include anche Noah Le Gros, Karolina Wydra, Mohamed Karim, Ian Tracey, Sean Owen Roberts, Dave Kenneth MacKinnon, Nicole Muñoz, Leanne Khol Young, Nicole G. Leier, Bailey Coppola, Linda Ko, Zyan Panagopoulos e Chase Sander.

Nicolas Cage in questi ultimi anni ha intrapreso la medesima strada del collega Bruce Willis, impegnandosi in molti ruoli tra produzioni low-budget e titoli direct-to-video che spesso non hanno reso giustizia al suo talento, ma che in taluni casi hanno messo in mostra le sue indubbie qualità drammatiche che nel 1995 permisero al nipote del regista Francis Ford Coppola di aggiudicarsi un premio Oscar per il dolente ruolo dell’alcolista suicida Ben Sanderson in Via da Las Vegas. Tra le performance migliori di Cage relative a questi ultimi anni segnaliamo l’exploit nell’horror psichedelico Mandy, l’horror d’azione Prisoners of the Ghostland (ancora inedito in Italia) e il fantascientifico Il colore venuto dallo spazio, a cui ora possiamo aggiungere anche questa sua performance a tinte “crime” di Un conto da regolare, interpretazione che rievoca quella dell’altrettanto sottovalutato crime-thriller d’azione Tokarev aka Rage del 2014. In “Un conto da regolare”, pellicola onesta che non promette ciò che non può mantenere, emerge la capacità di Cage di tratteggiare personaggi che sono perfetta materia prima da cinema di genere. La formula non funziona sempre, ma “Un conto da regolare” è una di quelle volte, come nel citato “Tokarev”, che storia e protagonista si muovono in sintonia, senza sbavature di sorta che possano rovinare una pellicola godibile e in grado di intrattenere una spanna sopra altre produzioni similari, che non possono fruire di un protagonista troppo spesso utilizzato ben al di sotto delle sue reali capacità.

A seguire alcune curiosità su film, cast e regista.

Nicolas Cage ha imparato a suonare il piano per il suo ruolo.

Il giovane Frankie è interpretato da Bailey Coppola, figlio del regista Christopher Coppola e Adrienne Stout. Christopher Coppola e Nicolas Cage (nato Coppola) sono figli, di August Coppola, fratello maggiore di Francis Ford Coppola e di Joy Vogelsang. Bailey è il nipote di Nicolas Cage, da cui la sorprendente somiglianza.

Questo film doveva essere inizialmente girato a Vancouver nel febbraio 2018, ma ha cambiato la location delle riprese prima in Cincinnati, Ohio e poi in ultima battuta a Kelowna, nella Columbia Britannica (Canada).

La sceneggiatura scritta dal regista Shawn Ku con John Stuart Newman (Proud Mary) è stata scritta originariamente con il titolo “Old Man”.

Le musiche originali del film sono del compositore John Kaefer (Only – Minaccia letale, The Rise and Fall of Their American Dream).

