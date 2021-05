Un Padre: trailer italiano del film Netflix con Kevin Hart

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano di Un Padre (Fatherhood), una storia vera diretta da Paul Weitz (American Pie, About a Boy – Un ragazzo, Sotto sequestro) e basata sul libro “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love” di Matthew Logelin.

Kevin Hart recita nei panni di un vedovo e padre single che si ritrova impreparato di fronte al compito di allevare una figlia da solo. La trama ci ha ricordato l’ottimo Solo un padre, film del 2008 con protagonista Luca Argentero e basato sul romanzo “Le avventure semiserie di un ragazzo padre” di Nick Earls.

La trama ufficiale:

In questa storia vera commovente, divertente ed emozionante, Kevin Hart interpreta un vedovo che assume uno dei lavori più difficili al mondo: la paternità. Un padre di nome Matt alleva la sua bambina come padre single dopo la morte inaspettata di sua moglie, morta un giorno dopo la nascita della figlia.

Il cast di “Un Padre” include anche Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Melody Hurd, Deborah Ayorinde, Teneisha Collins, Paul Reiser, Rodney Alexandre, Christine Lan, Julian Casey, DeWanda Wise, Rachel Mutombo e Stephanie Costa.

Kevin Hart che sta attualmente girando l’adattamento del videogioco Borderlands nei panni di Roland sarà protagonista di due commedia d’azione The Man from Toronto, e delle commedie Il mio peggior nemico, su un agente inviato in una missione letale che riceve aiuto da una fonte inaspettata; Uptown Saturday Night su due amici e la loro serata a base di un club illegale, un portafoglio smarrito e un biglietto della lotteria vincente e The Great Outdoors, un remake della commedia del 1988 Non è stata una vacanza… è stata una guerra! che ha visto protagonisti John Candy e Dan Aykroyd. Hart è anche pronto a tornare al fianco di Ice Cube per un terzo film della serie Un poliziotto in prova.

Paul Weitz dirige “Un Padre” da una sua sceenggiatura scritta con Dana Stevens (Vicino a te non ho paura). Prodotto da Marty Bowen, Kevin Hart, David Beaubaire e Peter Kiernan, il film debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix il 18 giugno.

Fonte: YouTube