Un Posto al Sole, anticipazioni metà maggio: la disperazione di Giulia

Nessuna pace per Giulia Poggi negli episodi di Un Posto al Sole in onda a maggio. Le cose prenderanno una piega drammatica per lei.

A maggio Un Posto al Sole si è fermato il 1° maggio per fare spazio alla diretta del tradizionale Concertone da Piazza San Giovanni in Laterano. La “Beautiful italiana” ha ripreso la regolare programmazione già dal giorno successivo. Le anticipazioni delle nuove puntate di Upas in programma dal 12 al 16 maggio ci parlano di una Giulia in preda alla disperazione.

Cosa sarà successo per angustiare a tal punto l’assistente sociale interpretata da Marina Tagliaferri? Da qualche tempo la donna si è avvicinata al dottor De Santis, al quale ha chiesto di sposarla. Luca ha accettata la proposta di Giulia, ma la malattia che ha colpito il dottore di Palazzo Palladini pesa come un macigno sull’umore del medico. Damiano intanto finirà per mettersi nei guai dopo essersi scontrato ancora una volta con Grillo.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia disperata

Non ci sarà pace per Giulia. Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 12 al 16 maggio rivelano che la madre di Angela e Niko dovrà affrontare un evento imprevisto: la scomparsa di Luca. La situazione prenderà una piega drammatica proprio nel momento in cui la donna deciderà di mettersi a organizzare le imminenti nozze con De Santis.

La malattia di Luca, affetto dal morbo di Alzheimer, tornerà a farsi viva con prepotenza. Il medico sarà messo a durissima prova e deciderà di sparire per non essere di peso a Giulia. De Santis si allontanerà improvvisamente nel tentativo di far perdere le sue tracce. L’uomo metterà in atto un piano per sparire nel nulla. Così se ne andrà misteriosamente Napoli lasciando però Giulia a un passo dall’altare nella disperazione più nera.

L’assistente sociale non saprà darsi pace e si chiederà dove sia finito l’uomo al quale ha giurato il suo amore. Giulia si metterà subito a cercarlo, nella speranza che non sia accaduto nulla di irreparabile. Intanto il clima al lavoro per Damiano si farà sempre più insostenibile. Il poliziotto si sconterà per l’ennesima volta con Grillo.

Nervi a fior di pelle tra i due, ma stavolta Damiano rischierà seriamente di mettersi nei guai. Le anticipazioni però non rivelano cosa accadrà nello specifico. Mentre Giulia si dispera per la misteriosa sparizione di Luca, Niko avrà i suoi problemi con Jimmy. L’avvocato metterà in punizione il figlio dopo aver scoperto che a scuola ha bullizzato Camillo.

Toccherà a Viola affrontare il problema in classe. Jimmy e Matteo si renderanno protagonisti di un caso di bullismo in classe. Come detto, i due compagni prenderanno di mira Camillo. Viola prenderà seri provvedimenti e deciderà di convocare anche i genitori. Poggi non la prenderà affatto bene e sarà determinato a impartire una severa lezione al figlio.

In attesa dei prossimi episodi, l’appuntamento con Un Posto al Sole non si fermerà nel corso della stagione estiva. Ad eccezione della pausa di agosto, le trame che ruotano intorno al condominio più famoso d’Italia continueranno a tenere compagnia agli spettatori di Rai 3. La soap ambientata a Napoli non cesserà di andare in onda in access prime time anche d’estate, alla luce degli ottimi risultati ottenuti tra giugno e agosto dello scorso anno.