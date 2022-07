Una boccata d’aria: trailer e anticipazioni della commedia con Aldo Baglio e Lucia Ocone

Dal 7 luglio 2022 nei cinema italiani con 01 Distribution Una boccata d’aria, commedia diretta da Alessio Lauria che vede protagonista l’Aldo Baglio del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” al fianco di Lucia Ocone, Giovanni Calcagno e Tony Sperandeo.

Trama e cast

La trama ufficiale: Due fratelli orgogliosi e lontani, un’eredità contesa e un passato che torna a bussare alla porta. Quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo (Aldo Baglio) si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L’obiettivo è convincere suo fratello Lillo (Giovanni Calcagno) a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria sull’orlo del fallimento (un segreto che ha tenuto nascosto perfino a sua moglie e ai suoi figli). Ma il compito sarà tutt’altro che facile, e Salvo sarà costretto a fare i conti con tutte le sue scelte. Una commedia agrodolce sui rapporti familiari e su come non si finisca mai di crescere, anche a cinquant’anni.

Il cast è completato da Lucia Ocone, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Manuela Ventura, Mario Di Leva, Tony Sperandeo, Sergio Vespertino, Massimo Giulio Benvenuto, Emanuela Rimoldi, Francesca Faiella, Enrico Gippetto, Samuel Cusimano e Marcello Mazzarella.

Una boccata d’aria – trailer e video

Curiosità

Il regista Alessio Lauria è al suo secondo lungometraggio dopo l’opera prima Monitor del 2015.

Alessio Lauria dirige “Una Boccata d’Aria” da una sua sceneggiatura scritta con Aldo Baglio, Valerio Bariletti e Morgan Bertacca da un soggetto di Baglio, Bariletti e Bertacca.

Aldo Baglio senza gli storici partner comici Giovanni Storti e Giacomo Poretti ha recitato anche in Baarìa di Tornatore, Vengo anch’io con il duo Nuzzo e Di Biase e da protagonista in Scappo a casa al fianco di Angela Finocchiaro.

Il team che ha supportato il regista Alessio Lauria dietro le quinte ha incluso il montatore Francesco Loffredo (La Belva), la costumista Magdalena Paula Grassi (La Compagnia del Cigno 2), la scenografa Paola Peraro (Favolacce) e il direttore della fotografia Luca Nervegna (Lasciami andare).

Le musiche originali del film sono del compositore Federico Bisozzi (Zio Gianni, Mondocane, Eva).

“Una Boccata d’Aria” è stato sostenuto da Regione Siciliana, Sicilia Film Commission, Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo, DPS – Agenzia per la Coesione Territoriale e MIBACT.

Note di regia

Ho cercato di girare una commedia sofisticata, divertente, emozionante, che avesse ritmo, il cui fine principale fosse quello di intrattenere lo spettatore facendolo ridere ma anche commuovere.L’obiettivo era quello di prendere i toni sopra le righe di un talento comico come Aldo Baglio, che con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha fatto la storia della comicità italiana, e inserirli in una commedia divertente sì ma anche verosimile ed emozionante. Salvo (Aldo Baglio) è un padre egocentrico, presuntuoso e incapace di ascoltare gli altri, si è preso il trono da capofamiglia ed è convinto di poterla gestire senza l’aiuto di nessuno. Gli altri componenti della famiglia, come tutti, hanno i loro eccessi, ma agiscono in modo più ragionevole di Salvo (e ci vuole poco). Gli attori hanno recitato con toni sì di commedia ma più realistici, a compensare la comicità dirompente di Aldo. Anche Lillo, il fratello ritrovato di Salvo, agisce in maniera eccessiva (è pur sempre suo fratello), ma con registri opposti: Lillo è un orso che ha vissuto da eremita, ed è l’opposto di Salvo, umile, introverso, incapace di relazionarsi con gli altri. In comune hanno solo un’infantile testardaggine. Abbiamo selezionato attori dotati di uno humor affine alla nostra scrittura, in grado di valorizzare le battute scritte in sceneggiatura con il loro carattere. La regia ha prediletto la semplicità: sono stati ridotti al minimo gli artifici stilistici, e i movimenti di macchina inseriti solo se funzionali al racconto. Il protagonista scappa da Milano e dai suoi problemi per prendere una boccata d’aria nel paesino in Sicilia in cui ha trascorso l’infanzia. La regia ha assecondato questo racconto passando da una macchina a mano – impercettibile, quasi per niente nervosa – con inquadrature telate e un massiccio uso di quinte – a restituire la sensazione claustrofobica in cui si trova il protagonista a Milano – per poi, una volta arrivati in Sicilia, sfruttare maggiormente inquadrature fisse con ottiche più aperte e senza troppe quinte, linguaggio che aiuta il pubblico a esperire direttamente la sensazione di break e rilassatezza provata dal protagonista al suo arrivo al paesino. Anche il suono ha seguito questa evoluzione: siamo passati dagli ambienti rumorosi di Milano alla quiete della campagna sici- liana. Non è cambiato invece il ritmo, vivace dall’inizio alla fine del film. Ad essere privilegiati costumi e location che hanno trasmesso autenticità e vissuto piuttosto che eleganza e pulizia. Salvo non torna nel classico paesino del sud da cartolina ma in un borgo di poche centinaia di anime, desolato eppure fascinoso per chi lo sa guardare. [Alessio Lauria]

Chi è il regista Alessio Lauria?

Nato nel 1981 a Busto Arsizio (VA) E cresciuto a Como, Alessia Lauria è laureato in Scienze della comunicazione a Bologna. Attualmente vive e lavora a Roma. Nel 2010 ha frequentato il Corso di formazione e perfezionamento per sceneggiatori RAI-Script. Nel 2011 vince il Premio Solinas “Talenti in Corto”, grazie al quale esordisce alla regia con Sotto casa, cortometraggio vincitore di circa trenta premi, tra cui una menzione speciale ai Nastri d’Argento 2012. Sempre nel 2011 vince il Premio Solinas “Experimenta” con Monitor, soggetto scritto con Manuela Pinetti, da cui è tratto il suo primo lungometraggio, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2015 nella sezione Alice nella città e in concorso al Santa Barbara International Film Festival 2016. Ha diretto videoclip musicali, tra cui Completamente dei Thegiornalisti, e numerosi spot pubblicitari, come ad esempio il promo per la serie Narcos 3 di Netflix con i The Jackal e la campagna web Pillole di scienza, scritta insieme a Mirko Cetrangolo e diretta insieme a Francesco Lettieri, vincitrice del Premio San Bernardino 2016 per la pubblicità socialmente responsabile e del Premio Leone Film Group al Roma Creative Contest 2017. Ha creato e sceneggiato insieme al duo creativo Gibbo&Lori la campagna TV per Idealista Amore a prima vista, trasmessa sulle più importanti reti nazionali per oltre due anni. Una boccata d’aria è il suo secondo lungometraggio.

Foto e poster