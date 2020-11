Una Famiglia Infinite Emozioni: il nuovo corto animato Disney per Natale 2020

La Disney ha recentemente pubblicato un cortometraggio animato per Natale che fa parte della campagna Una Famiglia Infinite Emozioni, trattasi di una storia Disney realizzata per le imminenti festività affinché come recita lo slogan “non dimentichi mai le tue tradizioni preferite”.

Il cortometraggio racconta una trama che scalda il cuore è ispirata ai temi delle tradizioni, dell’unità familiare e della nostalgia, e introduce due nuovv personaggi – una nonna, Lola e sua nipote – insieme al familiare amico Topolino mostrato come un giocattolo molto amato, donato a una Lola bambina dal padre nel 1940. Ogni anno che passa, Topolino simboleggia l’infanzia di Lola e il legame attuale con sua nipote, ispirando alla fine una festosa sorpresa la mattina di Natale.

La trama ufficiale:

Siamo orgogliosi di presentare il corto animato natalizio di Disney, una storia che scalderà il cuore dalla nostra famiglia alla vostra. Mentre i tempi cambiano e le persone crescono, le tradizioni di famiglia creano ricordi che durano tutta la vita e che uniscono tutti quanti, specialmente nel periodo delle feste. Lola e sua nipote condividono l’amore per la Disney e la creazione di decorazioni natalizie, ma col passare del tempo il loro rito annuale di creare le lanterne stella inizia a svanire. Riguardando al passato di Lola e vedendo l’amato Topolino della nonna, la nipote viene ispirata nel creare una sorpresa festosa che illumini la mattina del Natale di Lola e rinnovi il loro legame speciale. Speriamo che apprezziate questo speciale video di Natale, dalla nostra famiglia alla vostra.



[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

L’annuncio del corto coincide con i 40 anni di partnership di Disney con l’organizzazione benefica dedicata ai bambini Make-A-Wish. Acquistando il Peluche di Natale “Topolino Vintage” ispirato alla Campagna di Natale si supporterà Make-A-Wish. Per ogni peluche di Topolino Vintage venduto nei Disney Store e su shopDisney.it, Disney donerà a Make-A-Wish il 25% del ricavato (IVA esclusa) per aiutarli ad esaudire i desideri speciali dei bambini.

Il corto nella versione inglese contiene il brano “Love Is A Compass” interpretato dall’artista britannica Griff (lo potete ascoltare QUI) mentre in quella italiana il brano “Come una Bussola” è interpretato da Serena Rossi (la voce di Anna nei film “Frozen”) e sarà disponibile dal 4 dicembre sulle piattaforme digitali.

La Disney incoraggia anche i fan a visitare Facebook, Instagram o Twitter per condividere i propri ricordi festivi passati e presenti utilizzando #LoveFromDisney. Per ogni ricordo speciale condiviso, Disney donerà 1 $ a Make-A-Wish (fino a 100.000$).