Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare: arriva il reboot Disney con famiglia ispanica

Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare tornerà sul grande schermo in un reboot che Disney sta rivisitando con una famiglia ispanica multigenerazionale protagonista. Il sito Deadline riporta che la nuova versione della commedia per famiglie approderà su Disney + ed è nelle nelle prime fasi di sviluppo.

La sceneggiatura del reboot è stata affidata a Matt Lopez che sta scrivendo anche il reboot de Il padre della sposa per Warner Bros., altro riavvio di franchise che sarà rivisitato in chiave ispanica. I crediti di Lopez includono L’apprendista stregone con Nicolas Cage, Corsa a Witch Mountain con The Rock e Racconti incantati con Adam Sandler.

Nel 2014 è uscito il live-action basato sul libro per bambini “Alexander e la terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissima giornata” del 1972 di Judith Viorst. primo di una serie di quattro libri tutti con protagonista l’adolescente Alexander. L’adattamento interpretato da Steve Carrell, Jennifer Garner ed Ed Oxenbould nel ruolo di protagonista seguiva l’adolescente Alexander che dopo aver passato una terribile giornata tutta da dimenticare e sentendosi incompreso esprime il desiderio che tutta la sua famiglia possa provare almeno una volta quello che sta passando lui, e il desiderio come in ogni film per famiglie che si rispetti. Il film ha diviso la critica ma è piaciuto al pubblico con un incasso globale che ha raggiunto i 100 milioni di dollari. 21 Laps e Jim Henson Company che hanno prodotto l’adattamento del 2014 tornano a produrre il reboot.

“Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare” è solo l’ultimo di molti progetti che Disney + ha in carico e che intende rilanciare in formato reboot per una nuova generazione, tra i progetti in sviluppo ricordiamo Mamma ho perso l’aereo, Una notte al museo e Una scatenata dozzina. Al momento non c’è ancora un regista designato e il film non ha una data di uscita ufficiale.