“Una figlia”: trama e cast del nuovo film con Stefano Accorsi

Ci sono eventi, nel corso della vita, che sono talmente dolorosi, che si fa davvero fatica a riprendersi. E quando si pensa ci sia una luce in fondo al tunnel, può verificarsi un evento ancora più devastante, che spingerà a porsi ulteriori domande, per cercare di darsi una spiegazione, che forse sarà impossibile trovare.

Il nuovo film di Ivano De Matteo, Una figlia, è un viaggio nei meandri di un dramma familiare che costringe a scavare in profondità, tra le pieghe di circostanze estreme. Stefano Accorsi si cala nei panni di un padre, che si trova di fronte a una di quelle situazioni in cui nessun genitore vorrebbe mai trovarsi.

L’opera cinematografica prende spunto dal libro di Ciro Noja, intitolato, Qualunque cosa accada. Come ha spiegato il regista stesso in una recente intervista a Style Magazine, in questo film si racconta la storia di un genitore che vive con il carnefice e non con la vittima di una situazione.

È un viaggio che esplora gli stati d’animo di padre e figlia dopo l’evento che distruggerà, inesorabilmente, la vita di entrambi. Ecco di che cosa parla Una figlia, nuovo film con Stefano Accorsi.

Una figlia, la trama del dramma familiare con Stefano Accorsi

È un colpo al cuore la vicenda raccontata da Ivano De Matteo in Una figlia, nei cinema dallo scorso 24 aprile 2025. Una storia che fa molto male, che addolora nel profondo.

La pellicola narra la vicenda di Pietro (Stefano Accorsi), un padre rimasto vedovo anni addietro, e ritrovatosi a confrontarsi con il dolore immenso che la perdita di una moglie causa, e con una figlia da crescere da solo, di nome Sofia.

Pietro e Sofia, per molto tempo, sono la roccia l’uno dell’altra, ma questo bel rapporto padre-figlia, subisce un duro colpo, quando l’uomo decide di andare avanti e rifarsi una vita, con una nuova compagna, Chiara. Non avendo ancora elaborato la perdita di sua madre, Sofia è restia, ostile, nei confronti di Chiara, e le liti tra le due peggiorano di volta in volta.

Un giorno, dopo l’ennesima discussione causata dalle risposte scontrose di Sofia nei confronti di Chiara, la figlia di Pietro, presa dalla rabbia, accoltella a morte la compagna del padre. Da quel momento in poi, comincerà un vero e proprio incubo per Pietro, sospettato nelle prime fasi post delitto, fino alla confessione di Sofia, successivamente condotta in un carcere minorile.

Da qui si esplora il percorso emotivo, in parallelo, di padre e figlia. Il primo, che dovrà chiedersi se si può restare genitori nonostante un dramma così grave, e la seconda, che dovrà affrontare la realtà di essersi macchiata di una pesante colpa (cosa che inizialmente fatica ad accettare), fino a un evento inatteso che la porterà a una presa di coscienza, preludio di un cambiamento.