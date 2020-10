Una Notte al Museo: in sviluppo un film d’animazione per Disney Plus

Il franchise Una Notte al Museo composto da tre film fruirà anche di un lungometraggio d’animazione. Il sito The DisInsider riporta che è in sviluppo un film animato provvisoriamente intitolato Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again prodotto per il canale streaming Disney +.

Il film sarà incentrato sul “nervoso e privo di fiducia Nick Daley, (il figlio del personaggio Larry Daley di Ben Stiller nella trilogia live-action della 20th Century Fox), che esita a seguire le orme del padre come guardiano notturno di un museo che prende vita di notte.”

La storia come si evince dal titolo vedrà anche il ritorno del faraone Kahmunrah interpretato da Hank Azaria in Una notte al museo 2 – La fuga. Altri personaggi di ritorno includono il mini cowboy Jedediah di Owen Wilson, il legionario romano Octavius di Steve Coogan, il Teddy Roosevelt di Robin Williams, la nativa americana Sacagawea di Mizou Peck. Si aggiunge alla cricca l’eroina francese Giovanna d’Arco che sarà cruciale e fungerà da collante tra Nick e i personaggi del museo, poco convinti che il ragazzo sarà in grado di seguire le orme paterne.

Lo studio sta cercando doppiatori che offrano nuove interpretazioni dei personaggi, quindi in originale non ritroveremo le voci familiari della trilogia live-action, ma per l’edizione italiana si potrebbe avere un approccio diverso. Il progetto è attualmente in fase di casting, con la produzione che dovrebbe iniziare il prossimo 2 novembre a Los Angeles.