Una Notte Violenta e Silenziosa: trailer italiano e anticipazioni della commedia d’azione natalizia con David Harbour

Dal 1° dicembre nei cinema italiani con Universal Pictures Una Notte Violenta e Silenziosa (Violent Night), una commedia d’azione natalizia condita con humour nerissimo, interpretata dal David Harbour di Stranger Things e Hellboy e diretta dal Tommy Wirkola di Dead Snow di Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe.

La trama ufficiale: Al diavolo l’espressione “tutto è tranquillo”. Dalla casa di produzione 87North e dai produttori di Nobody, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2 e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw arriva un thriller natalizio dark che consiglia di puntare sempre sul rosso. Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.