Una pallottola spuntata: CCH Pounder e Busta Rhymes completano il cast del reboot di “The Naked Gun”

Annunciato il cast completo del reboot del cult “La pallottola spuntata” (The Naked Gun) con protagonista Liam Neeson nel ruolo che fu dell’amato Leslie Nielsen.

Paramount ha annunciato di aver completato il cast completo per ilreboot ancora senza titolo Una pallottola spuntata (The Naked Gun). Le ultime aggiunte includono Liza Koshy (Transformers – IL risveglio), il wrestler e attuale campione WWE Cody Rhodes, CCH Pounder (Rustin) e il musicista Busta Rhymes.

I rispettivi non sono noti, ma quello di Rhodes è confermato come cameo. I nuovi arrivati si uniscono ai già confermati Liam Neeson, nei panni del detective Frank Drebin Jr., Paul Walter Hauser è il suo partner Ed e Kevin Durand confermato come antagonista principale. Il cast è completato da Pamela Anderson, Danny Huston, Princess Elmore, Malik Jubal, Chase Steven Anderson, Zachary Vazquez, Joey Shear, Jesse Santoyo, Christopher Cocke, John Santiago.

Il franchise mediatico “The Naked Gun” è di fatto una parodia delle, basate su una storia originale scritta dal trio di registi e comici Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker, già creatori di L’aereo più pazzo del mondo. Il franchise include una serie televisiva di breve durata, Quelli della pallottola spuntata (1982) e tre film cinematografici. La trama è incentrata su un detective della polizia con molto cuore e poca intelligenza, Franklin “Frank” Drebin interpretato da Leslie Nielsen, che affronta i casi da risolvere con la sua debordante fisicità in grado di innescare situazioni assurde che spesso estremizzano il sottogenere comico noto come “slapstick”. Drebin non solo è impacciato oltre ogni ragionevole dubbio, ma riesce ad usare questo sua incapacità contro i criminali facendone una sorta di bizzarro “super-potere” con cui risolve casi e ingabbia cattivi, con grande perplessità di chiunque assista alle sue indagini, criminali compresi.

Il franchise ha ricevuto un’accoglienza di critica per lo più positiva e i film sono stati un successo finanziario al botteghino con un incasso complessivo di 216 milioni di dollari in tre film: Una pallottola spuntata (1988), Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale (1994).

Akiva Schaffer dirige e produce il rebooot, da una sceneggiatura scritta con Schaffer, Dan Gregor e Doug Mand. Seth MacFarlane ed Erica Huggins produrranno tramite Fuzzy Door, con Daniel M. Stillman che funge anche da produttore escutivo. L’uscita del film è prevista per il 18 luglio 2025.

Fonte: Deadline