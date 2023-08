Dal 17 agosto nei cinema italiani con Wanted Cinema Una stanza tutta per sé (A room of his own), opera seconda del celebre regista israeliano Matan Yair (Scaffolding).

Una stanza tutta per sé – Trama e cast

La trama ufficiale: “Una stanza tutta per sé” segue le vicende del diciassettenne Uri, che ha fallito il suo primo colloquio con l’esercito commettendo un clamoroso errore: ha detto la verità. Uri ha rivelato in fase di colloquio che negli ultimi tempi ha condiviso la stanza con sua madre. Il motivo è che da quando suo padre se n’è andato di casa, la madre non è più voluta tornare a dormire nella loro camera da letto e da allora dorme con il figlio nella sua stanza. Il ragazzo, inoltre, ha ammesso candidamente allo scrutinatore che non pensa di essere affatto adatto all’esercito. Mentre si avvia verso la conclusione dell’ultimo anno del liceo, Uri si ritrova alla ricerca della propria strada e – metaforicamente – della propria “stanza” da cui affrontare il mondo degli adulti.

Il cast: Yarden Bar-Kochba, Gilad Lederman, Israel Bright, Dror Keren, Neta Roth.

Una stanza tutta per sé – Trailer e video

Curiosità sul film

“Una stanza tutta per sé” è stato presentato in anteprima al Jerusalem International Film Festival 2023 dove ha vinto il premio come Israeli Feature Films.

Cast tecnico: Fotografia di Shai Skiff / Montaggio di Dov Steuer / Scenografia di Hefi Bohem / Musica di Massimo Zamboni.

Fotografia di Shai Skiff / Montaggio di Dov Steuer / Scenografia di Hefi Bohem / Musica di Massimo Zamboni. Il film è una coproduzione Israele-Italia prodotta da Maya Fischer (“Shake Your Cares Away”), Gal Greenspan (“Moja Vesna”) and Roi Kurland (“Cinema Sabaya”) per Green Productions.

Note di regia

“Una stanza tutta per sé” mi accompagna da molti anni, come un racconto personale, quasi autobiografico, di un periodo in cui io e mia madre condividevamo la stessa stanza. Mio padre se n’era andato di casa e mia madre decise di non tornare nella camera da letto che condividevano. Io e mia madre abbiamo continuato a stare insieme e non pensavamo che ci fosse qualcosa di inappropriato o sbagliato in questo accordo. Ci siamo scambiati calore e amore e ci siamo sentiti come se fossimo in una rapsodia di un mare agitato. Abbiamo condiviso un’enorme coperta rossa e indossavo la stessa maglietta a scuola, quasi ogni giorno. Avevamo i nostri rituali come andare in spiaggia e fare il bagno al mare, fare la spesa al supermercato e addormentarci con un libro in mano, alla luce della lampada da comodino. Cercavo un modo per raccontare questa storia del raggiungimento della maggiore età di un ragazzo che ha paura del futuro, dell’esercito, e che vuole essere come tutti gli altri ma che capisce lentamente ma sicuramente che anche se ci prova ad essere come tutti gli altri, non avrà successo. All’epoca in cui lessi molto sull’Olocausto, l’argomento suscitò la mia curiosità. Nessuno della mia famiglia è morto durante l’Olocausto, ma mi sono identificato con questo argomento e ho cercato di capire questo evento e mi ha dato conforto. Questo mondo di una famiglia che cade a pezzi, l’assenza di una figura paterna e un bambino che ha una stretta intimità con sua madre, la paura del futuro, il reclutamento nell’esercito e la presenza dell’Olocausto nella sua vita, sono le basi su cui su cui è basato questo film”, ha aggiunto Yair.[Matan Yair]

Matan Yair – note biografiche

Matan Yair, classe 1977, è regista, autore e insegnante di storia e letteratura al liceo. Si è diplomato al programma di sceneggiatura presso la Sam Spiegel Film & Television School di Gerusalemme, nonché al programma di regia MFA presso l’Università di Tel Aviv. Il lavoro letterario e artistico di Matan deriva dalle sue esperienze personali e dalla sua biografia. Il suo documentario It Is Written In Your I.D. That I Am Your Father (2008) descrive un processo di crescente intimità tra lui e suo padre, Mordechai, che se ne andò di casa quando aveva tredici anni. Il film ha partecipato alla sezione competitiva di Haifa IFF e ad altri festival cinematografici. Il dramma di Matan Unseen (2019) si concentra sulla sua esperienza lavorativa come insegnante in una classe per bambini che sono stati respinti dal normale sistema scolastico. Nel 2009, Matan ha pubblicato il suo primo romanzo, costruito come il diario di un adolescente che documenta un anno drammatico della sua adolescenza. Il romanzo è stato premiato dalla Biblioteca Nazionale d’Israele, descritto dalla giuria come un’opera rivoluzionaria. Scaffolding (2017) è il suo primo lungometraggio ed è stato selezionato nel programma ACID a Cannes FF. Il suo lavoro più recente, Una stanza tutta per sé (2023) è stato selezionato al Jerusalem FF.

Una stanza tutta per sé – Foto e poster