Una Storia Nera: trailer e clip del thriller con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano, (Al cinema dal 16 maggio)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema con 01 Distribution Una Storia Nera, thriller con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano, diretto da Leonardo D’Agostini (Il Campione) e tratto dall’omonimo romanzo di Antonella Lattanzi (edito da Mondadori).

Vito e Carla (Giordano De Plano & Laetitia Casta) sono separati da qualche anno. Si sono amati molto, prima che gelosia e violenza distruggessero il loro amore. Ora Vito ha una nuova vita e Carla ha un nuovo partner. Unico legame i tre figli Nicola (Andrea Carpenzano), Rosa (Lea Gavino) e la piccola Mara (Carola Orlandani). Ma su Carla incombe ancora la sensazione di avere evitato una tragedia annunciata. Quando Mara chiede di avere il padre accanto a sé il giorno del suo compleanno, Carla, per farla felice, lo invita a cena. Nonostante la paura, la festa procede sorprendentemente tranquilla: ridono, scherzano, scartano insieme i regali. Ma dopo quella sera di Vito non si hanno più notizie. Sparisce nel nulla senza lasciare tracce. Sarà la polizia a far luce sulla sua scomparsa. Alla giustizia verrà affidato il compito di accertare la verità su quanto accaduto. Ma in questi casi esiste davvero una sola, chiara, inconfutabile verità?

Il cast è completato da Cristiana Dell’Anna, Mario Sgueglia, Lidia Liberman, Stefano Pesce, Claudia Della Seta, Licia Maglietta e Davide Mancini.

“Una storia nera” è il racconto di una donna, Carla, che si ribella. Che non soccombe alla violenza e al destino, ma ha il coraggio di scegliere, anche quando la scelta le costa un grandissimo dolore. Anzi, le costa la sua vita come l’ha sempre conosciuta. Vessata e picchiata per vent’anni da un marito possessivo e violento, Carla trova il modo di salvarsi la vita, in un contesto come quello in cui viviamo in cui la legge non aiuta le donne vittime di violenza ma, come dice Carla: lo Stato le lascia morire da sole.

Carla è un personaggio complesso, contraddittorio e ricco di sfumature. È una madre che ama sinceramente i suoi figli. È una vittima in trappola. È una donna sensuale, ammaliante.

In un momento storico in cui la violenza sulle donne è un’emergenza purtroppo sempre più attuale, “Una storia nera” racconta e si immerge in questa realtà senza diventare un film a tema. Racconta un rapporto d’amore malato in cui non esiste un netto confine tra giusto e sbagliato, bene e male, e una famiglia che si sgretola e lotta per ricostruirsi.

Come succede che una donna intelligente e consapevole possa cadere nella trappola di un rapporto autodistruttivo? Cosa succede nelle vite dei figli di una madre che ha fatto una scelta definitiva?

“Una storia nera” è prima di tutto un film corale. Ed è questa una delle caratteristiche del libro – e poi del film – che, da regista, trovo particolarmente interessante: è uno stimolo e una sfida avere la possibilità di lavorare con un gruppo di attori su personaggi così sfaccettati e complessi, costantemente divisi tra luce e ombra, tra rovina e salvezza.

Un’altra caratteristica che, per me, è centrale per quanto riguarda il mio lavoro su Una storia nera è la possibilità di spaziare e sperimentare sui generi cinematografici che il racconto offre.

C’è un impianto noir, c’è un processo, c’è il racconto familiare di una madre e dei suoi figli che tentano di restare uniti nonostante tutto e, infine, c’è una grande storia d’amore: profondamente passionale, complessa e autodistruttiva. Tutte queste suggestioni influenzano l’impianto visivo: la macchina da presa deve essere al servizio dei personaggi, dei loro stati d’animo, delle loro emozioni.

La fotografia, allo stesso modo, deve restituire il continuo chiaroscuro del racconto, l’ambiguità dei personaggi per restituire il senso di ciò che la stessa Carla domanda durante il processo: “Voi lo sapete perfettamente quello che pensate? Quello che volete? Voi potete dividere tutto con certezza, giusto e sbagliato, sì e no, questo e quello? Se voi potete io vi invidio con tutte le mie forze”.

[Leonardo D’Agostini]