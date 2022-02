Uncharted: quarto più alto esordio per un film tratto da un videogame da “Sonic – Il Film”

Uncharted ha debuttato nei cinema con critiche contrastanti, ma l’adattamento live-action con protagonista Tom Holland conferma il buon momento dei videogiochi al cinema, registrando la più grande apertura per l’adattamento di un videogioco da Sonic – Il Film del 2020.

“Uncharted” ha fugato i dubbi che erano sorti dopo le prime proiezioni della scorsa settimana, con reazioni tiepide e critiche non proprio entusiastiche. Proiezioni del settore suggerivano che “Uncharted” avrebbe debuttato con una cifra vicina ai 30 milioni, ma il sito THR riporta che il film ha raggiunto i 51 milioni a livello nazionale durante il weekend di 4 giorni del President’s Day. “Uncharted” segna quindi la quarta più grande apertura di 3 giorni per un film tratto da videogiochi, dopo il citato “Sonic – Il Film”, Pokémon Detective Pikachu del 2019 e Lara Croft: Tomb Raider del 2001. Nel momento in cui stiliamo questo articolo “Uncharted” ha aggiunto 88 milioni all’incasso nazionale per un incasso complessivo globale di 139 milioni di dollari, cifra che lo piazza temporaneamente al quinto posto dei più alti incassi del 2022.

Il presidente della Sony, Josh Greenstein, ha commentato l’ottimo risultato:

Questo risultato è un’altra straordinaria testimonianza dell’appetito per l’esperienza della sala cinematografica su cui Sony Pictures ha scommesso. Tom Holland e Mark Wahlberg sono fantastici insieme. Grazie alla nostra consociata, PlayStation, per la loro incredibile collaborazione, e a tutte le molte persone che hanno lavorato così duramente per dare vita a questo film in una grande modalità concepita per i cinema.

Top 10 incassi del 2022

1. The Battle at Lake Changjin II (Cina) – $581,110,000

2. Too Cool to Kill (Cina) – $367,530,000

3. Nice View (Cina) – $188,390,000

4. Boonie Bears: Back to Earth (Cina) – $139,620,000

5. Uncharted (USA) – $139,000,000

6. Scream (USA) – $134,600,000

7. Only Fools Rush (Cina) – $83,450,000

8. Another Me film (Cina) – $80,800,000

9. Sniper (Cina) – $79,930,000

10. Assassinio sul Nilo (USA) – $75,814,032

*Tutti i film della top 10 hanno appena iniziato o non hanno ancora concluso la loro corsa nelle sale.